الرجل يحتاج أنثى تقوم بدور الحبيبة.





. باختصار يحتاج امرأة ذكية !





الرجل قلب طفل يهفو إلى من تخاف علية





و تلاعبه،بشرط ألا تصارحه أنه طفل





الرجل طفل كبير :





هذا المفهوم كنت أعتقد أنه من قبيل الكلمات المرسلة و التى يستخدمها الناس بلا وعى فى مزاحهم





و لكننى وجدت إلحاحاً على معناه فى أكثر من دراسة و إستطلاع لرأى الرجال و النساء ،





و يبدو أن هناك شبه إتفاق على هذه الصفة فى الرجل ، فعلى الرغم من تميزه الذكورى ، و استحقاقه غالباً و ليس دائماً لل قوامة و رغبته فى الإقتران من أكثر من امرأة ،





إلا أنه يحمل فى داخله قلب طفل يهفو إلى من تدلله ،





بشرط ألا تصارحه أنه طفل ، لأنها لو صارحته فكأنها تكشف عورته ،





و لذلك تقول إحدى النساء بأن من تستطيع أن تتعامل مع الأطفال بنجاح غالباً ما تنجح فى التعامل مع الرجل و المرأة الذكية هى القادرة على القيام بادوار متعددة فى حياة الرجل ،





فهى أحياناً أم ترعى طفولته الكامنة ، و أحياناً أنثى توقظ فيه رجولته ، و أحياناً صديقة تشاركه همومه و أفكاره و طموحاته ، و أحياناً ابنه تستثير فيه مشاعر أبوته .. و هكذا ،





و كلما تعددت و تغيرت أدوار المرأة فى مرونة و تجدد فإنها تسعد زوجها كأى طفل يسأم لعبة بسرعة و يريد تجديداً دائماً ، أما إذا ثبتت الصورة و تقلصت أدوار المرأة فإن هذا نذير ب تحول إهتمامه نحو ما هو جذاب و مثير و جديد كأي طفل