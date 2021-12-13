الرجل طفل كبير

ناصر dz

ناصر dz

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ذكر
الرجل يحتاج أنثى تقوم بدور الحبيبة.


. باختصار يحتاج امرأة ذكية !


الرجل قلب طفل يهفو إلى من تخاف علية


و تلاعبه،بشرط ألا تصارحه أنه طفل


الرجل طفل كبير :


هذا المفهوم كنت أعتقد أنه من قبيل الكلمات المرسلة و التى يستخدمها الناس بلا وعى فى مزاحهم


و لكننى وجدت إلحاحاً على معناه فى أكثر من دراسة و إستطلاع لرأى الرجال و النساء ،


و يبدو أن هناك شبه إتفاق على هذه الصفة فى الرجل ، فعلى الرغم من تميزه الذكورى ، و استحقاقه غالباً و ليس دائماً لل قوامة و رغبته فى الإقتران من أكثر من امرأة ،


إلا أنه يحمل فى داخله قلب طفل يهفو إلى من تدلله ،


بشرط ألا تصارحه أنه طفل ، لأنها لو صارحته فكأنها تكشف عورته ،


و لذلك تقول إحدى النساء بأن من تستطيع أن تتعامل مع الأطفال بنجاح غالباً ما تنجح فى التعامل مع الرجل و المرأة الذكية هى القادرة على القيام بادوار متعددة فى حياة الرجل ،


فهى أحياناً أم ترعى طفولته الكامنة ، و أحياناً أنثى توقظ فيه رجولته ، و أحياناً صديقة تشاركه همومه و أفكاره و طموحاته ، و أحياناً ابنه تستثير فيه مشاعر أبوته .. و هكذا ،


و كلما تعددت و تغيرت أدوار المرأة فى مرونة و تجدد فإنها تسعد زوجها كأى طفل يسأم لعبة بسرعة و يريد تجديداً دائماً ، أما إذا ثبتت الصورة و تقلصت أدوار المرأة فإن هذا نذير ب تحول إهتمامه نحو ما هو جذاب و مثير و جديد كأي طفل
 
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