كيف تصبح مصمم جرافيك

merehan
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مصممو الجرافيك هم رواة القصص المرئية. من خلال الجمع بين الصور والكلمات والرسومات ، يقومون بتوصيل المعلومات وإشراك الجماهير. يستخدم مصممو الجرافيك عناصر التصميم ، مثل الأشكال والألوان والخطوط والأنسجة لإنتاج مجموعة من الأعمال. يقومون بإنشاء كل شيء من الملصقات وتغليف المنتجات إلى الشعارات والرسوم المتحركة.
يعد التصميم الجرافيكي جزءًا أساسيًا من جهود التسويق والإعلان للعلامة التجارية أو الشركة. ينشئ مصممو الجرافيك ، المعروفون أيضًا باسم مصممي الاتصالات ، تصميمات جذابة بصريًا تدعم رسالة العلامة التجارية وتثير المشاعر من المستهلكين.
قراءة المزيد:شورت كت
1. تعلم مبادئ التصميم الجرافيكي
لتصبح مصمم جرافيك ، تحتاج أولاً إلى فهم قوي لمبادئ تصميم الجرافيك. تم تصميم التصميم الجيد بعناية. إنها تنطوي على الكثير من التخطيط وتتطلب خبرة في تطبيق نظرية ومبادئ التصميم.
يحتاج مصممو الجرافيك إلى النظر في عناصر مثل الخطوط ، واللون ، والشكل ، والفضاء ، والملمس ، والطباعة ، والمقياس ، والهيمنة ، والتركيز ، والانسجام. تؤثر كل هذه العناصر على التصميم ويمكنها تشكيل شعور الجمهور.
2. التسجيل في دورة التصميم الجرافيكي
تعلمك دورة التصميم الجرافيكي أساسيات التصميم وتساعدك على بناء مهاراتك من خلال العمل في المشاريع. ستقدم لك دورات تصميم الجرافيك أيضًا الموجهين والأقران
الذين سيكونون لا يقدرون بثمن أثناء تنمية شبكتك. ستغطي معظم دورات تصميم الجرافيك موضوعات مثل نظرية الألوان والطباعة والتخطيط وأدوات وبرامج تصميم الجرافيك. اعتمادًا على العمق ، ستعلمك بعض الدورات التدريبية أيضًا عن تاريخ التصميم الجرافيكي وتجربة المستخدم (UX) ومبادئ تصميم مواقع الويب.
قراءة المزيد:دعاية واعلان
هناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة ، من الدورات الأكاديمية المنظمة إلى الدورات عبر الإنترنت التي توفر المزيد من المرونة. ابحث عن واحد يتوافق مع جدولك الزمني وتفضيلات التعلم.
3. تعلم أدوات التصميم الجرافيكي الرئيسية
هناك مجموعة متنوعة من الأدوات التي يستخدمها مصممو الجرافيك. الأكثر شيوعًا ، أنهم يعملون مع برامج تصميم الرسوم. Adobe Creative Suite هو المعيار لمعظم مصممي الجرافيك.
ستحتاج إلى التعرف على PhotoShop و Illustrator و InDesign ، حيث يمكن إنشاء غالبية أعمال التصميم من خلال هذه الأدوات. هناك العديد من أدلة المستخدم وموارد التدريب المتاحة على نطاق واسع. للبدء ، قد ترغب في إلقاء نظرة على سلسلة برامج Adobe التعليمية.
4. اعمل على مشاريعك الخاصة لتنمية مهاراتك في التصميم الجرافيكي
بعد أن تصبح مجهزًا بالمعرفة حول مبادئ وأدوات التصميم الجرافيكي ، حان وقت التدريب. أفضل طريقة لتنمية مهاراتك وإتقان برامج التصميم الجرافيكي هي العمل على مشاريع التصميم الخاصة بك. للبدء ، يمكنك إنشاء إعلانات وشعارات وهمية لشركات حقيقية أو مصطنعة.
قراءة المزيد:تسويق الكتروني
يمكنك أيضًا أخذ التصميمات الحالية للشركة ومحاولة إنشاء تصميم جديد - هذه ممارسة جيدة لتحديد وتصميم الجماهير المستهدفة. خيار آخر هو التطوع مع المنظمات غير الربحية أو العلامات التجارية المحلية. قدم مهارات التصميم الخاصة بك إلى هذه المنظمات حتى تحصل على مزيد من الممارسة ، فضلاً عن اكتساب خبرة في العالم الحقيقي.
5. تطوير ملف لعرض أعمال التصميم الجرافيكي الخاص بك
تعد الحافظة القوية ضرورية لأي مصمم جرافيك. يمكن أن تتضمن محفظتك المشاريع التي أكملتها للدورة التدريبية ، بالإضافة إلى المشاريع الشخصية أو مشاريع العمل. ركز على الجودة أكثر من الكمية.
محفظتك هي الانطباع الأول الذي يراه أصحاب العمل أو العملاء المحتملون ، لذا اختر العمل الذي يوضح مهاراتك في التصميم واهتماماتك.
يعد التصميم الجرافيكي جزءًا أساسيًا من جهود التسويق والإعلان للعلامة التجارية أو الشركة. ينشئ مصممو الجرافيك ، المعروفون أيضًا باسم مصممي الاتصالات ، تصميمات جذابة بصريًا تدعم رسالة العلامة التجارية وتثير المشاعر من المستهلكين.
قراءة المزيد:شورت كت
1. تعلم مبادئ التصميم الجرافيكي
لتصبح مصمم جرافيك ، تحتاج أولاً إلى فهم قوي لمبادئ تصميم الجرافيك. تم تصميم التصميم الجيد بعناية. إنها تنطوي على الكثير من التخطيط وتتطلب خبرة في تطبيق نظرية ومبادئ التصميم.
يحتاج مصممو الجرافيك إلى النظر في عناصر مثل الخطوط ، واللون ، والشكل ، والفضاء ، والملمس ، والطباعة ، والمقياس ، والهيمنة ، والتركيز ، والانسجام. تؤثر كل هذه العناصر على التصميم ويمكنها تشكيل شعور الجمهور.
2. التسجيل في دورة التصميم الجرافيكي
تعلمك دورة التصميم الجرافيكي أساسيات التصميم وتساعدك على بناء مهاراتك من خلال العمل في المشاريع. ستقدم لك دورات تصميم الجرافيك أيضًا الموجهين والأقران
الذين سيكونون لا يقدرون بثمن أثناء تنمية شبكتك. ستغطي معظم دورات تصميم الجرافيك موضوعات مثل نظرية الألوان والطباعة والتخطيط وأدوات وبرامج تصميم الجرافيك. اعتمادًا على العمق ، ستعلمك بعض الدورات التدريبية أيضًا عن تاريخ التصميم الجرافيكي وتجربة المستخدم (UX) ومبادئ تصميم مواقع الويب.
قراءة المزيد:دعاية واعلان
هناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة ، من الدورات الأكاديمية المنظمة إلى الدورات عبر الإنترنت التي توفر المزيد من المرونة. ابحث عن واحد يتوافق مع جدولك الزمني وتفضيلات التعلم.
3. تعلم أدوات التصميم الجرافيكي الرئيسية
هناك مجموعة متنوعة من الأدوات التي يستخدمها مصممو الجرافيك. الأكثر شيوعًا ، أنهم يعملون مع برامج تصميم الرسوم. Adobe Creative Suite هو المعيار لمعظم مصممي الجرافيك.
ستحتاج إلى التعرف على PhotoShop و Illustrator و InDesign ، حيث يمكن إنشاء غالبية أعمال التصميم من خلال هذه الأدوات. هناك العديد من أدلة المستخدم وموارد التدريب المتاحة على نطاق واسع. للبدء ، قد ترغب في إلقاء نظرة على سلسلة برامج Adobe التعليمية.
4. اعمل على مشاريعك الخاصة لتنمية مهاراتك في التصميم الجرافيكي
بعد أن تصبح مجهزًا بالمعرفة حول مبادئ وأدوات التصميم الجرافيكي ، حان وقت التدريب. أفضل طريقة لتنمية مهاراتك وإتقان برامج التصميم الجرافيكي هي العمل على مشاريع التصميم الخاصة بك. للبدء ، يمكنك إنشاء إعلانات وشعارات وهمية لشركات حقيقية أو مصطنعة.
قراءة المزيد:تسويق الكتروني
يمكنك أيضًا أخذ التصميمات الحالية للشركة ومحاولة إنشاء تصميم جديد - هذه ممارسة جيدة لتحديد وتصميم الجماهير المستهدفة. خيار آخر هو التطوع مع المنظمات غير الربحية أو العلامات التجارية المحلية. قدم مهارات التصميم الخاصة بك إلى هذه المنظمات حتى تحصل على مزيد من الممارسة ، فضلاً عن اكتساب خبرة في العالم الحقيقي.
5. تطوير ملف لعرض أعمال التصميم الجرافيكي الخاص بك
تعد الحافظة القوية ضرورية لأي مصمم جرافيك. يمكن أن تتضمن محفظتك المشاريع التي أكملتها للدورة التدريبية ، بالإضافة إلى المشاريع الشخصية أو مشاريع العمل. ركز على الجودة أكثر من الكمية.
محفظتك هي الانطباع الأول الذي يراه أصحاب العمل أو العملاء المحتملون ، لذا اختر العمل الذي يوضح مهاراتك في التصميم واهتماماتك.