وقفة_مع آية ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًامِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

وقفة_مع_آية

قال الله تعالى:

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًامِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

-[ سورة طه (131) ] ​

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

أي: لا تنظر إلى أهل الدنيا وما متعوا به من النعيم

○ من المراكب

○ والملابس

○ والمساكن

○ وغير ذلك فكل ذلك زهرة الدنيا .

والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال

وهي اسرع أوراق الشجرة ذبولا و زوالا .

ولهـذا قـال "زهرة ": وهي زهرة حسنة في رونقها وجمالها وريحها إن كانت ذات ريح ولكنها سريعة الذبول

وهكذا الدنيا، زهرة تذبل سريعا .

نسأل الله ان يجعل لنا حظا ونصيبا في الآخرة .