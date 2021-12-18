وقفة_مع آية ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًامِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

Ma$Ter
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وقفة_مع_آية
قال الله تعالى:
﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًامِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾
-[ سورة طه (131) ]
قال الله تعالى:
﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًامِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾
-[ سورة طه (131) ]
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
أي: لا تنظر إلى أهل الدنيا وما متعوا به من النعيم
○ من المراكب
○ والملابس
○ والمساكن
○ وغير ذلك فكل ذلك زهرة الدنيا .
والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال
وهي اسرع أوراق الشجرة ذبولا و زوالا .
ولهـذا قـال "زهرة ": وهي زهرة حسنة في رونقها وجمالها وريحها إن كانت ذات ريح ولكنها سريعة الذبول
وهكذا الدنيا، زهرة تذبل سريعا .
نسأل الله ان يجعل لنا حظا ونصيبا في الآخرة .
[شرح رياض الصالحين (45/3) ]
أي: لا تنظر إلى أهل الدنيا وما متعوا به من النعيم
○ من المراكب
○ والملابس
○ والمساكن
○ وغير ذلك فكل ذلك زهرة الدنيا .
والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال
وهي اسرع أوراق الشجرة ذبولا و زوالا .
ولهـذا قـال "زهرة ": وهي زهرة حسنة في رونقها وجمالها وريحها إن كانت ذات ريح ولكنها سريعة الذبول
وهكذا الدنيا، زهرة تذبل سريعا .
نسأل الله ان يجعل لنا حظا ونصيبا في الآخرة .