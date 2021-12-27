الاهتمام بتعزيز ثقتهم بشكلهم من المهم الحفاظ على صورة صحية للجسم سواءً للإناث أم الذكور، وقد بيّنت إحدى الدراسات أنّ ثلث الفتيات البالغات من العمر 13 عاماً غير راضيات عن شكل أجسامهن وأوزانهن، كما بيّنت دراسة أخرى أنّ 69% من الأمهات أيضاً غير راضيات عن شكل أجسامهن ويقمن بإظهار عدم رضاهنّ أمام الأطفال، ممّا ينعكس على عدم رضا الأطفال عن أجسامهم في حال زاد وزنهم، وفيما يأتي بعض الممارسات التي تعزّز ثقة الأطفال بالشكل الصحي لأجسامهم:

* التركيز على فوائد الصحية للرياضة أكثر من دورها في الحفاظ على مظهر الجسم

* التركيز على تنمية مهارات الأطفال وتنمية شخصيتهم أكثر من التركيز على مظهرهم

* ممارسة الرياضة مع باقي أفراد العائلة

* تجنّب التحدّث أمام الأطفال عن الشعور بالذنب بسبب تناول نوع معيّن من الطعام

* تجنّب التحدّث أمام الأطفال عن الشعور بالذنب بسبب تناول نوع معيّن من الطعام

* تجنّب إطلاق الأحكام على مظهر الأشخاص الآخرين.

