الجــــوع الـمستمــــر

يُعدّ الشعور بالجوع المستمر أحد الطرق الطبيعيّة التي يُعبّر بها الجسم عن حاجته إلى الطعام وقد يصاحبه صدور صوت من المعدة أو الشعور بفراغ المعدة أو قد يفقد الشخص قدرته على التركيز أو إصابته بالصداع وقد تؤدي زيادة الشهيّة للأكل لأكل الشخص أكثر من حاجة جسمه ممّا قد ينتج عنه زيادة الوزن والإصابة بالسُمنة وتُعدّ زيادة الشهيّة من الأمور الطبيعيّة في بعض الحالات مثل زيادة الشهيّة التي يتمّ الشعور بها بعد القيام بالتمارين الرياضيّة أو بعض الأنشطة الأخرى أمّا في حال الشعور المستمر بالجوع لفترة طويلة فقد يدلّ ذلك على وجود مشكلة في طبيعة الأكل أو مكونات الوجبات الغذائيّة أو الإصابة بأحد المشاكل الصحيّة أو النفسيّة أو عدد من الأسباب المختلفة الأخرى



أسباب الشعور بالجوع المستمر

فأسباب الجوع المستمر كثيرة منها الإصابة بمرض السكريّ أو فرط نشاط الغدّة الدرقيّة أو المشاكل النفسيّة أو عدم الحصول على ساعات كافية من النوم، كذلك ممارسة التمارين الرياضيّة وعدم شرب كميّات كافية من الماء.



حلول تنظيم الجوع المستمر

أولا- تناول الوجبات الرئيسية والخفيفة في موعدها دون تجنبها.

ثانيا- شرب كميات وافرة من المياه بانتظام لتفادي الجوع وعدم جفاف الجسم وتنظيم عمل الخلايا والأعضاء فيه.

ثالثا- تناول المنتجات الغنية بالألياف في كل وجبة كالسلطة وبين الوجبات إدخال الفواكه لأنها تزيد الشعور بالشبع.

رابعا- النوم لساعات كافية وبانتظام.

خامسا- إدخال الأطعمة الغنية بالبروتين إلى وجباتك الغذائية لأنها تضبط الشهية وعامل الجوع.