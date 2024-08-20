كيف تعالج الخلعة

إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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#قطع #الخلعة:
#الخلعة :
هي نوبة تصيب بعض الأشخاص بسبب المرور بموقف ما ( في الصغر عادة او الكبر ) ، تصيب كل الأفراد و خاصة النساء ، تسمى أيضا ب ( قلق ما بعد الصدمة ) ,تبدأ بتوتر شديد و هلع و وسواس الى غاية أن تصبح مرضا عضويا ( نبض شديد في المعدة ) .
أسباب الخلعة :
▪ العامل الوراثي.
▪ التعب والإجهاد الذي يواجهه بعض الأشخاص.
▪ الاضطرابات النفسية .
أعراض الخلعة :
▪ الشعور بخفقان القلب.
▪ صعوبة في التنفس ينتج عنه ألم في الصدر.
▪ الشعور بالاختناق.
▪ غثيان وألم في المعدة.
▪ تعب عام في الجسم ودوخة، وعدم القدرة على التركيز.
▪ الشعور بالخدران في بعض مناطق من الجسم.
▪ ارتفاع درجة الحرارة، مع التعرق الشديد.
▪ سوء الحالة النفسية.
نصائح لتجنب حدوث الخلعة :
▪ الاهتمام بتناول الوجبات الغذائية المفيدة والمنتظمة، والتي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة.
▪ عمل تمارين الاسترخاء والتنفس العميق، مع الالتزام بالهدوء التام، والابتعاد عن مسببات الاضطراب.
▪ عدم التدخين وتجنب تناول المشروبات الغازية .
▪ علاج الخلعة بالحجامة من أفضل طرق العلاج.
طريقة قطع الخلعة :
▪ نقوم بتشخيص الحالة لمعرفة السبب هل
( إصابة روحية ، صدمة نفسية ، وسواس ... الخ ) .
تم نقوم بالعالج حالة الشخص المريض
هذه الجلسة تعطي نتيجة مفرحة بإذن الله ومع ثلاث جلسات يشفى المريض بحول الله وقوته .
مرحبا بكم غدا انشاء الله
#الخلعة :
هي نوبة تصيب بعض الأشخاص بسبب المرور بموقف ما ( في الصغر عادة او الكبر ) ، تصيب كل الأفراد و خاصة النساء ، تسمى أيضا ب ( قلق ما بعد الصدمة ) ,تبدأ بتوتر شديد و هلع و وسواس الى غاية أن تصبح مرضا عضويا ( نبض شديد في المعدة ) .
أسباب الخلعة :
▪ العامل الوراثي.
▪ التعب والإجهاد الذي يواجهه بعض الأشخاص.
▪ الاضطرابات النفسية .
أعراض الخلعة :
▪ الشعور بخفقان القلب.
▪ صعوبة في التنفس ينتج عنه ألم في الصدر.
▪ الشعور بالاختناق.
▪ غثيان وألم في المعدة.
▪ تعب عام في الجسم ودوخة، وعدم القدرة على التركيز.
▪ الشعور بالخدران في بعض مناطق من الجسم.
▪ ارتفاع درجة الحرارة، مع التعرق الشديد.
▪ سوء الحالة النفسية.
نصائح لتجنب حدوث الخلعة :
▪ الاهتمام بتناول الوجبات الغذائية المفيدة والمنتظمة، والتي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة.
▪ عمل تمارين الاسترخاء والتنفس العميق، مع الالتزام بالهدوء التام، والابتعاد عن مسببات الاضطراب.
▪ عدم التدخين وتجنب تناول المشروبات الغازية .
▪ علاج الخلعة بالحجامة من أفضل طرق العلاج.
طريقة قطع الخلعة :
▪ نقوم بتشخيص الحالة لمعرفة السبب هل
( إصابة روحية ، صدمة نفسية ، وسواس ... الخ ) .
تم نقوم بالعالج حالة الشخص المريض
هذه الجلسة تعطي نتيجة مفرحة بإذن الله ومع ثلاث جلسات يشفى المريض بحول الله وقوته .
مرحبا بكم غدا انشاء الله