كيف تعالج الخلعة

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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#قطع #الخلعة:
#الخلعة :
هي نوبة تصيب بعض الأشخاص بسبب المرور بموقف ما ( في الصغر عادة او الكبر ) ، تصيب كل الأفراد و خاصة النساء ، تسمى أيضا ب ( قلق ما بعد الصدمة ) ,تبدأ بتوتر شديد و هلع و وسواس الى غاية أن تصبح مرضا عضويا ( نبض شديد في المعدة ) .

أسباب الخلعة :
▪ العامل الوراثي.
▪ التعب والإجهاد الذي يواجهه بعض الأشخاص.
▪ الاضطرابات النفسية .

أعراض الخلعة :
▪ الشعور بخفقان القلب.
▪ صعوبة في التنفس ينتج عنه ألم في الصدر.
▪ الشعور بالاختناق.
▪ غثيان وألم في المعدة.
▪ تعب عام في الجسم ودوخة، وعدم القدرة على التركيز.
▪ الشعور بالخدران في بعض مناطق من الجسم.
▪ ارتفاع درجة الحرارة، مع التعرق الشديد.
▪ سوء الحالة النفسية.

نصائح لتجنب حدوث الخلعة :
▪ الاهتمام بتناول الوجبات الغذائية المفيدة والمنتظمة، والتي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة.
▪ عمل تمارين الاسترخاء والتنفس العميق، مع الالتزام بالهدوء التام، والابتعاد عن مسببات الاضطراب.
▪ عدم التدخين وتجنب تناول المشروبات الغازية .
▪ علاج الخلعة بالحجامة من أفضل طرق العلاج.

طريقة قطع الخلعة :
▪ نقوم بتشخيص الحالة لمعرفة السبب هل
( إصابة روحية ، صدمة نفسية ، وسواس ... الخ ) .
تم نقوم بالعالج حالة الشخص المريض

هذه الجلسة تعطي نتيجة مفرحة بإذن الله ومع ثلاث جلسات يشفى المريض بحول الله وقوته .
مرحبا بكم غدا انشاء الله
 
أنا أعاني منها للآن واعرة بزاف
لم أجد حلا لحالتي تعرضت لصدمة قوية لم أكن أنتظرها و جربت كل الطرق و مزال ما لقيتش روحي

مشكور على الموضوع
 
قال ام أمينة:
أنا أعاني منها للآن واعرة بزاف
لم أجد حلا لحالتي تعرضت لصدمة قوية لم أكن أنتظرها و جربت كل الطرق و مزال ما لقيتش روحي

مشكور على الموضوع
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جربي الرقية الشرعية زوجتي كانت عندها جربتها و نجحت معاها ربي يشفيك منها عانيت منها انا ايضا دوامت على الرقية الشرعية و الاذكار الحمد لله شفيت انا و زوجتي منها
سلمت يمناك على الرد المميز
 
قال إلياس:
جربي الرقية الشرعية زوجتي كانت عندها جربتها و نجحت معاها ربي يشفيك منها عانيت منها انا ايضا دوامت على الرقية الشرعية و الاذكار الحمد لله شفيت انا و زوجتي منها
سلمت يمناك على الرد المميز
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الحمد لله على شفائكما
جربت الحجامة و الدلك و الخلطات و الرقية الشرعية غير مرة لاكن دون جدوى
أظن لابد من المداومة
شكرا لك
 
قال ام أمينة:
الحمد لله على شفائكما
جربت الحجامة و الدلك و الخلطات و الرقية الشرعية غير مرة لاكن دون جدوى
أظن لابد من المداومة
شكرا لك
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لازمي المداومة ربي يشفيك منها إن شاء الله
بورك فيك
 
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