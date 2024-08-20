كيف تعالج الخلعة

#قطع #الخلعة:

#الخلعة :

هي نوبة تصيب بعض الأشخاص بسبب المرور بموقف ما ( في الصغر عادة او الكبر ) ، تصيب كل الأفراد و خاصة النساء ، تسمى أيضا ب ( قلق ما بعد الصدمة ) ,تبدأ بتوتر شديد و هلع و وسواس الى غاية أن تصبح مرضا عضويا ( نبض شديد في المعدة ) .

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أسباب الخلعة :

▪ العامل الوراثي.

▪ التعب والإجهاد الذي يواجهه بعض الأشخاص.

▪ الاضطرابات النفسية .



أعراض الخلعة :

▪ الشعور بخفقان القلب.

▪ صعوبة في التنفس ينتج عنه ألم في الصدر.

▪ الشعور بالاختناق.

▪ غثيان وألم في المعدة.

▪ تعب عام في الجسم ودوخة، وعدم القدرة على التركيز.

▪ الشعور بالخدران في بعض مناطق من الجسم.

▪ ارتفاع درجة الحرارة، مع التعرق الشديد.

▪ سوء الحالة النفسية.



نصائح لتجنب حدوث الخلعة :

▪ الاهتمام بتناول الوجبات الغذائية المفيدة والمنتظمة، والتي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة.

▪ عمل تمارين الاسترخاء والتنفس العميق، مع الالتزام بالهدوء التام، والابتعاد عن مسببات الاضطراب.

▪ عدم التدخين وتجنب تناول المشروبات الغازية .

▪ علاج الخلعة بالحجامة من أفضل طرق العلاج.



طريقة قطع الخلعة :

▪ نقوم بتشخيص الحالة لمعرفة السبب هل

( إصابة روحية ، صدمة نفسية ، وسواس ... الخ ) .

تم نقوم بالعالج حالة الشخص المريض



هذه الجلسة تعطي نتيجة مفرحة بإذن الله ومع ثلاث جلسات يشفى المريض بحول الله وقوته .

مرحبا بكم غدا انشاء الله