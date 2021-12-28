تكريم الاعضاء الجدد نوفمبر + ديسمبر

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,203
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



❀❀ آسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀

❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀

❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀





كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضائها الجدد آو القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة





ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و

المواضيع ,,





وكان هذا التكريم خاص ب اشهر

نوفمبر و ديسمبر


@بيسان بيبا

@امير الصحراءdz


للأعضاء الذين وضع تواجدهم فارق جميلا في المنتدى نتمنى لكم التوفيق و كل ما هو افضل


يتحصلون على وسام المميز الجديد




89974




















103030
























كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر

فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام

وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم













103030



في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذج للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات

التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي





دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام










 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,807
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال Rayhan:
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



❀❀ آسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀

❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀

❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀





كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضائها الجدد آو القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة





ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و

المواضيع ,,





وكان هذا التكريم خاص ب اشهر

نوفمبر و ديسمبر


@بيسان بيبا

@امير الصحراءdz


للأعضاء الذين وضع تواجدهم فارق جميلا في المنتدى نتمنى لكم التوفيق و كل ما هو افضل


يتحصلون على وسام المميز الجديد




89974




















103030
























كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر

فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام

وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم













103030



في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذج للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات

التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي





دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام










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فعلا الأخت والأخ يستحقــــــــون التكريم ..

شكرََا أختي .. لأنكِ لم تنساهم كعادتكِ في عدم نسيان -تكريم- كل مبدع منتدياتنا الرائعة
 
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