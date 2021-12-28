تكريم الاعضاء الجدد نوفمبر + ديسمبر

فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام

وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم

دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام