تكريم الأعضاء الجدد شهر سبتمبر + أكتوبر

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,898
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
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❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀
❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀
❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀



كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضائها الجدد آو القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة

ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و
المواضيع ,,


وكان هذا التكريم خاص بشهر سبتمبر + أكتوبر

للأعضاء الذين وضع تواجدهم فارق جميلا في المنتدى


@العنود بوفاتح


@منال إدريس

@nassima rida

@صلوحة

@محتارة

نتمنى لكم التوفيق و كل ما هو افضل

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تتحصلون على وسام المميز الجديد

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كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر
فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام
وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم


في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذج للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات
التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي


دمتم بخير تقبلوا فائق التقدير و الاحترام




مع مع تحيات طاقم منتدى اللمة الجزائرية
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,898
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
لقد كنتم مميزون في حضوركم اقلاما و تواجدا بارك الله فيكم نسأل الله لكم التوفيق و السداد ♥

تم توزيع الاوسمة
 
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