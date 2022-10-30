تكريم الأعضاء الجدد شهر سبتمبر + أكتوبر

نتمنى لكم التوفيق و كل ما هو افضل

نتمنى لكم التوفيق و كل ما هو افضل

للأعضاء الذين وضع تواجدهم فارق جميلا في المنتدى

للأعضاء الذين وضع تواجدهم فارق جميلا في المنتدى

وكان هذا التكريم خاص بشهر سبتمبر + أكتوبر

وكان هذا التكريم خاص بشهر سبتمبر + أكتوبر

ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و

ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و

كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضائها الجدد آو القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة

كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضائها الجدد آو القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة

❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀

❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀

كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر

فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام

وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم

في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذج للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات

التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي