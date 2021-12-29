كلام عن الالم

مااصعب ان تتكــلم بلا صـــــوت ان تحيــى كى تنتــظر المــــــوت مااصعب ان تشــــعر بالســـــــأم فتــرى كل من حــــولك عــــــدم ويسودك احســـــــاس النـــــــدم على إثــم لا تعرفه .... وذنب لم تقترفه ما اصعب ان تشـــــعر بالحــزن العميـق وكأنه كامـنٌ فى داخــلك ألـــم عريــــق تستـــكمل وحــدك الطــريــق...... بلا هـــــدفٍ... بلا شــريكٍ... بلا رفيــقٍ وتصيــر انــت و الحزن و النـدم فريــق و تـــجد وجـــهك بين الدمــــوع غريـق و يتحــول الأمــل البــاقى الى.... بريـق مااصعب ان تعـــيش داخــل نفـــسك وحيـد بلا صديــــقِ... بلا رفيـــــقِ... بلا حبيـــبِ تشـــــعر ان الفــــرح بعـــــيد...... تعانى من جــــرح...لا يطــيب جـــرح عمـيق.. جـــرح عنـيد..... جـــرح لا يـــداويــه طبيـــب مااصعب ان تــرى النـــور ظـــلام مااصعب ان تـــرى السعادة اوهـام وانت وحيــد حـــيران من .... لاحب يستمر .... ولا آهات تدوم ومهما يطول الزمن .... لاحب يستمر .... ولا آهات تدوم



...منقول..



كلام اعجبني اردت ان اشاركه معكم ... تقبلو تحياتي​

أحببت وكرهت.. فرحت فحزنت... ولكني . رغم كل الألم .. عشت احببت وكرهت.. فرحت فحزنت... ضحكت فبكيت... ولكني .... رغم كل الألم ... عشت تعلمت.... ان جرحي لايؤلم احدا في الوجود غيري وان بكاء الناس من حولي....لن يفيدني بشيءتعلمت...ان اثمن الدموع واصدقها..هي التي تنزل بصمت...دون ان يراها احد تعلمت.... ان افرح مع الناس....وان احزن وحدي وان دواء جراحي الوحيد...هو رضائي بقدريتعلمت....ان اعظم نجاح ان انجح في التوفيق بين رغباتي ورغبات من حوليتعلمت....ان من راقب الناس...مات كرها من الناس وان من حاسب الناس على عواطفهم نحوه...كان بينه وبينهم حبل مقطوع لايربط ابداً وانه لو اعطي الانسان كل مايتمنى...لأكل بعضنا بعضاًتعلمت....انني اذا كنت اريد الراحه في الحياة..يجب ان اعتني بصحتي واذا كنت اريد السعاده يجب ان اعتني بأخلاقي وشكلي وانني اذا كنت اريدالخلود في الحياة يجب ان اعتني بعقلي وانني اذا كنت اريد كل ذلك يجب ان اعتني اولاً...بدينيتعلمت....ان لا احتقر احدا مهما كان فقد يضعه الله موضع من تخشى افعاله ويرجى وصاله وانه لولا المرض...لافترست الصحه ما بقي من نوازع الرحمه لدى الانسانتعلمت....ان لكل انسان عيب وان اخف العيوب...مالا يكون له اثر سيء على من حولناتعلمت....ان البيئه التي نشأنا فيها كونت شخصياتنا..وان افكارنا وطموحنا هي التي تعيد صناعة شخصياتنا وتغير من شكل حياتنا.تعلمت....ان الكثير منا كالاطفال نكره الحق لانه نتذوق مرارة دوائه..ولا نفكر في حلاوةشفائه ونحب الباطل..لاننا نستلذ بطعمه ولا نبالي بسمّه ؟؟؟تعلمت....ان جمال النفس يسعدنا ومن حولنا وجمال الشكل يسعد من حولنا فقط وان من علامة حسن الاخلاق..ان تكون في بيتك احسن الناس اخلاقا...تعلمت........انه ربما كان الضحك دواء والمرح شفاء وقلة اللامبالاة احيانا منجاة... لمن اورثته الهموم والاعباء واني حين اضيع نفسي...اجدها في مناجاة الله وحين افقد غايتي الجأ الى كتاب اللهتعلمت...ان اسوأ انواع المرض ان تبتلى بمخالطة غليظ الفهم محدود الادراك بليد الذوق لا يفهم ويرى نفسه انه افهم من يفهمتعلمت....ان العاجز ... من يلجأ عند النكبات للشكوى والحازم ... من يسرع للعمل والمستقيم ... الذي لا تتغير مبادئه بتغير الظروف والمتواضع ... الذي لا يزهو بنفسه في مواقف النصرتعلمت....انه لو كنا متوكلين على الله حق التوكل لما قلقنا على المستقبل ولو كنا واثقين من رحمته تمام الثقه لما يئسنا من الفرج ولو كنا موقنين بحكمته لما عتبنا عليه بقضاؤه وقدره ولو كنا مطمئنين الى عدالته لما شككنا في نهاية الظالمين وان لله جنودا يحفظوننا ويدافعون عنا منهم....تعلمت....عدم صدق المقوله التي تقول... ( اكبر منك بيوم أعلم منك بسنه ) فقد يكون اصغر منك بسنه واعلم منك بسنين وان الحياة مدرسه تربويه .. لو أحسن المهموم الاستفادة من همه لكان نعمه لانقمه..