فهرس التميز لركن وصفات السندويتشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية والمجربة لسنة 2022

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ڪبہريﮩأء أنﹻثى

ڪبہريﮩأء أنﹻثى

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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النقاط
2,491
محل الإقامة
الحزن بذات نفسه
الجنس
أنثى

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

رواد منتدانا الاعزاء

منتدى اللمة الجزائرية

نورتونا جميعاا

أعزائنا فيما يلي نستعرض عليكم مجموعة من الوصفات الحصرية والمميزة التى عرضتها علينا مبدعات المنتدى في

المطبخ اللماوى الخاصة بركن السندويشات والمخبوزات والمعجنات الحصرية والمميزة


وكل وصفة حصرية ومميزة
تختم بختم التميز التالى:

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ولا ننسى بأن من تحصد في رصيدها على خمسة مواضيع مميزة تحصل على الوسام



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إنتظار وصفاتكم المتميزة

دمتم في رعاية الله وحفظه
 
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