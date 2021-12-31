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فهرس التميز لركن التطبيقات الشخصية لرائدات منتدى الطبخ **2022**
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:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
رواد منتدى اللمة الجزائرية
الاعزاء
نورتونا جميعاا
أعزائنا فيما يلي نستعرض عليكم مجموعة من الوصفات الحصرية والمميزة التى عرضتها علينا
رائدات منتدى المطبخ اللماوى الخاصة بركن السندويشات والمخبوزات والمعجنات الحصرية والمميزة
وكل وصفة حصرية ومميزة
تختم بختم التميز التالى:
وكل اخت تحصد في رصيدها
على خمسة مواضيع متميزة تتحصل على الوسام الاتى :
دمتم في رعاية الله وحفظه
في انتظار ابداعاتكم
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مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.