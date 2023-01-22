فهرس التميز للمواضيع المميزة ركن السندويشات المخبوزات والمعجنات الحصرية 🎀2023🎀

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روحٌـ👀ـتائهةـ

روحٌـ👀ـتائهةـ

:: مُرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
4,841
النقاط
2,491
محل الإقامة
مملكة لايمكن لاحد دخولها فلا جدوى من المحاولة 😓
الجنس
أنثى

🎀 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🎀

رواد منتدى اللمة الجزائرية الأعزاء

نفتح فهرس جديد لسنة جديدة في ركن

الساندوشات والمعجنات والمخبوزات الحصرية والمجربة

في هذا الموضوع

سنضع روابط الوصفات التي تألقت و تميزت العضوات في إعدادها طوال هذه السنة ان شاء الله

كل موضوع يستوفي الشروط يتحصل على ختم التميز التالى :

k3 (1).gif


وأيضاً كل اخت تجمع في رصيدها 5 مواضيع مميزة تتحصل على وسام التالى :


ثثث.gif


في انتظار ابداعاتكم في منتدى اللمة الجزائرية


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الحالة
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