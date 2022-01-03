كل واحد حر

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
- أن تجد عروس في شهرها الاول متعبة نفسيا(كرهت الزواج وكرهت حياتها) وعريس يعيش حالة من التيه والصراع النفسي واثار الحنة لازال في يديه.
- أن تعيش أسرة حالة من التشتت، والفوضى والخلافات ، الكل في حالة تشكي رغم توفر وسائل العيش الكريم.
- أن يكون أحد افراد الأسرة يتمرغ في وحل التعاطي والادمان.
- أن يفقد الوالدين زمام السيطرة على وضع الاسرة، وينقطع كل تواصل مع اولاده وبناته.
كل هذا لا شك يجعلنا نفكر ثم نفكر كما امر ربنا ، في الجدوى من حياتنا، ونختار بين أن نسعى لتحقيق الطمأنينة والرفاه النفسي، أو حياة ضنكاء، نكون فيها ادنى من الحشرات واضل من الانعام.
مخ الهدرة :الراحة النفسية مهيش بلاش...واللي عاجبه الدمار والعفن ربي يدوم عليه
- أن تعيش أسرة حالة من التشتت، والفوضى والخلافات ، الكل في حالة تشكي رغم توفر وسائل العيش الكريم.
- أن يكون أحد افراد الأسرة يتمرغ في وحل التعاطي والادمان.
- أن يفقد الوالدين زمام السيطرة على وضع الاسرة، وينقطع كل تواصل مع اولاده وبناته.
كل هذا لا شك يجعلنا نفكر ثم نفكر كما امر ربنا ، في الجدوى من حياتنا، ونختار بين أن نسعى لتحقيق الطمأنينة والرفاه النفسي، أو حياة ضنكاء، نكون فيها ادنى من الحشرات واضل من الانعام.
مخ الهدرة :الراحة النفسية مهيش بلاش...واللي عاجبه الدمار والعفن ربي يدوم عليه