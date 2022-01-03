كل واحد حر

- أن تجد عروس في شهرها الاول متعبة نفسيا(كرهت الزواج وكرهت حياتها) وعريس يعيش حالة من التيه والصراع النفسي واثار الحنة لازال في يديه.

- أن تعيش أسرة حالة من التشتت، والفوضى والخلافات ، الكل في حالة تشكي رغم توفر وسائل العيش الكريم.

- أن يكون أحد افراد الأسرة يتمرغ في وحل التعاطي والادمان.

- أن يفقد الوالدين زمام السيطرة على وضع الاسرة، وينقطع كل تواصل مع اولاده وبناته.

كل هذا لا شك يجعلنا نفكر ثم نفكر كما امر ربنا ، في الجدوى من حياتنا، ونختار بين أن نسعى لتحقيق الطمأنينة والرفاه النفسي، أو حياة ضنكاء، نكون فيها ادنى من الحشرات واضل من الانعام.

مخ الهدرة :الراحة النفسية مهيش بلاش...واللي عاجبه الدمار والعفن ربي يدوم عليه