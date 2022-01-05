الظلام في عز النهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



فرغ قلبك ...هل فعلا تفرغ قلوبنا لتشحن مرة أخرى أم نفرغها لنشفى ونرتاح ..لكن متأكدة ربما كلمة طيبة كدواء توضع بعد إفراغ القلوب لتشحن مرة أخرى



اردت ان افرغ فلبب وقلولكم أحس انه شعور جماعي

هل جربتم احساس أنك ترى الظلام في كل حياتك لا ترى المستقبل لا ترى أين تقف لا ترى أهدافك مفترق طرق وانت تقف أمامه متى وكيف وإلى أين اسئلة دون إجابة فهذا شعوري



جربتم شعور انك تظن ان رقم حياتك معناها بداية النهاية ليس خوفا من الموت اطلاقا فالموت اخذ شبابا في عمر الزهور ..لكن لإحساس انك فالأربعينات فرصك في الحياة انتهت لا عمل لا زواج لا اولاد لاشيء تعيش لأجبه وترى انك كلما عشت يةم آخر قد ترتكب ذنوبا أخرى قد تجرح قد تتعءب وتريد انتهاء حياتك ...هذا شعوري



جربتم إحساس انك في عالم اخر لوحدك اناس حولك اصدقاء جيران احباب يتحدثون يسألون يزورون لكنك ترى نفسك كمن يطل على الأرض من القمر لوحدك في كوكب خال ...هذا شعري



جربتم احساس وانتم مقبلون على النوم ان تعلموا في الغد سيكون يومكم كهذا الذي قبله وتتخيل كل ايام الأسبوع بنفس الوتيرة تصرخ انا ضائع من يمسك يدي ...هل جربتم هذا شعور



لا اكري كلها اعيشها منذ تقريبا سنة في الماضي عشت ايام المرض وتقبلت الان واعيش به عاي جدا لكن منذ سنة انا ككفيفة وسط الظلام اتلمس حيوط غرفتي اريد الخروج مما انا فيه كيف ومتى لا ادري من يشر كما أشعر ومن لديه حل يخبرني ماذا افعل كيف اخرج نفسي من هاته الدوامة



شكرا للجميع ​