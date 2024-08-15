40 منفعة لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

إلياس
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أحباب اللمة
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أربعون_منفعة لمن يُصلي على النبي_ﷺ*
*قال الإمام ابن القيّم- رحمه الله تعالى*
*أربعون فائدة للصلاة على النبي ﷺ:*
*(➊) امتثال أمر الله*
*(➋) موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي ﷺ وإن اختلفت الصلاتان*
*(➌) موافقة الملائكة فيها*
*(➍) الحصول على عشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة*
*(➎) يرفع العبد بها عشر درجات*
*(➏) يكتب له بها عشر حسنات*
*(➐) يمحى له بها عشر سيئات*
*(➑) أنها سبب في إجابة الدعاء*
*(❾) سبب حصول شفاعة المصطفى ﷺ*
*(❿) سبب لغفران الذنوب*
*(⓫) سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى العبد ما أهمّه*
*(⓬) قُرب العبد من النبي ﷺ يوم القيامة*
*(⓭) قيام الصلاة مقام الصدقة لذي العسرة*
*(⓮) سبب لقضاء الحوائج*
*(⓯) سبب لصلاة الله وملائكته عليه*
*(⓰) سبب زكاة المصلي وطهارة له*
*(⓱) سبب تبشير العبد بالجنة قبل موته*
*(⓲) سبب النجاة من أهوال يوم القيامة*
*(⑲) أنها سبب لتذكير العبد مانسيه*
*(⑳) سبب رد سلام النبي ﷺ على المصلي والمسلم عليه*
*(㉑) سبب طيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة*
*(㉒) سبب نفي الفقر*
*(㉓) سبب نفي البخل عن العبد*
*(㉔) سبب نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف*
*(㉕) سبب طريق الجنة لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها*
*(㉖) النجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ﷺ*
*(㉗) سبب تمام الكلام في الخطب وغيرها*
*(㉘) سبب وفور (كثرة) نور العبد على الصراط*
*(㉙) سبب خروج العبد من الجفاء*
*(㉚) سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض*
*(㉛) سبب البركة على المصلي وعمله وعمره*
*(㉜) سبب نيل رحمة الله تعالى*
*(㉝) سبب دوام محبة المصلي للرسول ﷺ*
*(㉞) سبب دوام محبة الرسول ﷺ للمصلي عليه*
*(㉟) سبب هداية العبد وحياة قلبه*
*(㊱) سبب عرض اسم المصلي على النبي ﷺ*
*(㊲) سبب تثبيت القدم على الصراط*
*(㊳) سبب أداء بعض حق المصطفى ﷺ*
*(㊴) أنها متضمنة لذكر الله وشكره تعالى*
*(㊵) أنها دعاء لأنها سؤال الله عز وجل أن يثني على خليله وحبيبه ﷺ أو سؤال العبد لحوائجه ومهماته*
*[ المصدر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ﷺ]*
*قال الإمام ابن القيّم- رحمه الله تعالى*
*أربعون فائدة للصلاة على النبي ﷺ:*
*(➊) امتثال أمر الله*
*(➋) موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي ﷺ وإن اختلفت الصلاتان*
*(➌) موافقة الملائكة فيها*
*(➍) الحصول على عشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة*
*(➎) يرفع العبد بها عشر درجات*
*(➏) يكتب له بها عشر حسنات*
*(➐) يمحى له بها عشر سيئات*
*(➑) أنها سبب في إجابة الدعاء*
*(❾) سبب حصول شفاعة المصطفى ﷺ*
*(❿) سبب لغفران الذنوب*
*(⓫) سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى العبد ما أهمّه*
*(⓬) قُرب العبد من النبي ﷺ يوم القيامة*
*(⓭) قيام الصلاة مقام الصدقة لذي العسرة*
*(⓮) سبب لقضاء الحوائج*
*(⓯) سبب لصلاة الله وملائكته عليه*
*(⓰) سبب زكاة المصلي وطهارة له*
*(⓱) سبب تبشير العبد بالجنة قبل موته*
*(⓲) سبب النجاة من أهوال يوم القيامة*
*(⑲) أنها سبب لتذكير العبد مانسيه*
*(⑳) سبب رد سلام النبي ﷺ على المصلي والمسلم عليه*
*(㉑) سبب طيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة*
*(㉒) سبب نفي الفقر*
*(㉓) سبب نفي البخل عن العبد*
*(㉔) سبب نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف*
*(㉕) سبب طريق الجنة لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها*
*(㉖) النجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ﷺ*
*(㉗) سبب تمام الكلام في الخطب وغيرها*
*(㉘) سبب وفور (كثرة) نور العبد على الصراط*
*(㉙) سبب خروج العبد من الجفاء*
*(㉚) سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض*
*(㉛) سبب البركة على المصلي وعمله وعمره*
*(㉜) سبب نيل رحمة الله تعالى*
*(㉝) سبب دوام محبة المصلي للرسول ﷺ*
*(㉞) سبب دوام محبة الرسول ﷺ للمصلي عليه*
*(㉟) سبب هداية العبد وحياة قلبه*
*(㊱) سبب عرض اسم المصلي على النبي ﷺ*
*(㊲) سبب تثبيت القدم على الصراط*
*(㊳) سبب أداء بعض حق المصطفى ﷺ*
*(㊴) أنها متضمنة لذكر الله وشكره تعالى*
*(㊵) أنها دعاء لأنها سؤال الله عز وجل أن يثني على خليله وحبيبه ﷺ أو سؤال العبد لحوائجه ومهماته*
*[ المصدر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ﷺ]*