40 منفعة لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

أربعون_منفعة لمن يُصلي على النبي_ﷺ*

*قال الإمام ابن القيّم- رحمه الله تعالى*

*أربعون فائدة للصلاة على النبي ﷺ:*



*(➊) امتثال أمر الله*

*(➋) موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي ﷺ وإن اختلفت الصلاتان*

*(➌) موافقة الملائكة فيها*

*(➍) الحصول على عشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة*

*(➎) يرفع العبد بها عشر درجات*

*(➏) يكتب له بها عشر حسنات*

*(➐) يمحى له بها عشر سيئات*

*(➑) أنها سبب في إجابة الدعاء*

*(❾) سبب حصول شفاعة المصطفى ﷺ*

*(❿) سبب لغفران الذنوب*

*(⓫) سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى العبد ما أهمّه*

*(⓬) قُرب العبد من النبي ﷺ يوم القيامة*

*(⓭) قيام الصلاة مقام الصدقة لذي العسرة*

*(⓮) سبب لقضاء الحوائج*

*(⓯) سبب لصلاة الله وملائكته عليه*

*(⓰) سبب زكاة المصلي وطهارة له*

*(⓱) سبب تبشير العبد بالجنة قبل موته*

*(⓲) سبب النجاة من أهوال يوم القيامة*

*(⑲) أنها سبب لتذكير العبد مانسيه*

*(⑳) سبب رد سلام النبي ﷺ على المصلي والمسلم عليه*

*(㉑) سبب طيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة*

*(㉒) سبب نفي الفقر*

*(㉓) سبب نفي البخل عن العبد*

*(㉔) سبب نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف*

*(㉕) سبب طريق الجنة لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها*

*(㉖) النجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ﷺ*

*(㉗) سبب تمام الكلام في الخطب وغيرها*

*(㉘) سبب وفور (كثرة) نور العبد على الصراط*

*(㉙) سبب خروج العبد من الجفاء*

*(㉚) سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض*

*(㉛) سبب البركة على المصلي وعمله وعمره*

*(㉜) سبب نيل رحمة الله تعالى*

*(㉝) سبب دوام محبة المصلي للرسول ﷺ*

*(㉞) سبب دوام محبة الرسول ﷺ للمصلي عليه*

*(㉟) سبب هداية العبد وحياة قلبه*

*(㊱) سبب عرض اسم المصلي على النبي ﷺ*

*(㊲) سبب تثبيت القدم على الصراط*

*(㊳) سبب أداء بعض حق المصطفى ﷺ*

*(㊴) أنها متضمنة لذكر الله وشكره تعالى*

*(㊵) أنها دعاء لأنها سؤال الله عز وجل أن يثني على خليله وحبيبه ﷺ أو سؤال العبد لحوائجه ومهماته*



*[ المصدر: جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ﷺ]*