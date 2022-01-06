المجاز المرسل

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,330
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.


أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية



بعض الملخصات و القواعد التي تشرح
المجاز المرسل

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نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت
بالتوفيق لكمـــــــــ
 
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