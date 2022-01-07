دروس الفصل الأول في الادب العربي من الكراس ~ حصري

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,347
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.


أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

أقدم لكم حصريا على منتدى اللمة الجزائرية
دروس الفصل الاول في مادة
الأدب العربي
سنة 2021 ـ 2022

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يتبع في الرد



 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,347
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
IMG_20220107_185954.jpgIMG_20220107_190005.jpgIMG_20220107_190013.jpgIMG_20220107_190020.jpgIMG_20220107_190110.jpgIMG_20220107_190133.jpg





إنتهى نلتقي
في دروس الفصل الثاني إن شاء الله

وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل



نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت

 
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