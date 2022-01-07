دروس الفصل الأول في الادب العربي من الكراس ~ حصري

إنتهى نلتقي

في دروس الفصل الثاني إن شاء الله



وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل







نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت



