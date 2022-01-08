دروس الفصل الأول في الجغرافيا

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Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية


تلاميذ السنة ثانية علوم تجريبية أقدم لكم

دروس مادة الجغرافيا للفصل الأول
ومن الكراس حصريا على منتدى اللمة .....



درس موقع الجزائر و إستراتيجيته

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يتبع ....
 
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