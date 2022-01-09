طرق دراسة مادة التاريخ

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
كثير من الطلبة يقعون في أخطاء شائعة في أسلوب وطريقة دراستهم للتاريخ ولهذا لزم على أن أحاول إعادة تصحيح المفاهيم حول طرق دراسة المادة وخطوات التفوق فيها.
أولا : التاريخ يعتمد على الفهم في المقام الأول
ترسب في ذهن الطلبة أن التاريخ يعتمد في الأساس على الحفظ وهذه صورة خاطئة والدليل على هذا هل أنتم تتذكرون الأحداث الماضية في حياتكم وحياة أسركم لأنكم دونتموها في مذكرات أم لأنكم تعايشتم معها وأستوعبتوا أحداثها !! وهذا هو الأمر أيضا في التاريخ سوف نستوعب أحداثه ونؤكدها بالحفظ ,,,,,,لا يصح حفظ أي شيء بدون فهمه وإلا أصبحنا مثل الآلة التي إن أمرتها بأن تدمر نفسها لن تتردد فأنت إنسان يفهم ويشعر وليس آلةوالسؤال ؟ هو كيف أبدء المذاكرة بأسلوب صحيح ؟
2- يعيب مادة التاريخ إنها طويلة ولهذا فأنها تحتاج لمتابعة مستمرةفالسلوك الشائع بترك المادة إلى نهاية العام يجعلك تنجح فيها بصعوبة وأنت لا تبحث عن النجاح بل عن التفوق
3- عندما تبدأ المذاكرة قسم المادة لأجزاء ثم تناول كل فصل على حدة (بمفرده) ثم قسم الفصل لعناوين رئيسية ثم أبدأ في المذاكرة.
4- أقرأ الفصل كاملا في البداية مرتين لتفهم ماذا يراد منه ثم تناول كل جزء بمفردة وأقرأه مرتين وفي ورقة خارجية أكتب الجزء مرتين أيضا ثم مرة ثالثة غيابيا وكرر ذلك مع باقي أجزاء الفصل.
5- في النهاية أعيد كتابة الفصل كاملا من ذهنك ورغم صعوبة هذه الطريقة إلا أنها تساعدك على الحفظ والفهم الجيد للجزء.
ثانيا : لا تشتت ذهنك ذاكر من مصدر واحد فقط ::
يعاب على كثير من الطلبة التردد في أثناء المذاكرة حيث يذاكرون الدرس من عدة كتب وملازم في وقت واحد فتصبح أعينهم مشتتة بين كل هذه الأوراق مما يؤدى لإضاعة أوقاتهم وعدم فهمهم أي شيءولهذا عليك عزيزي الطالب أثناء مذاكرة درس في مادة التاريخ أن تذاكر في كتاب واحد أو ملزمة واحدة ولا تنظر في شيء أخر ليساعدك هذا على التركيز.
لا تنسى دائما عند مذاكرة أي جزء أن تعيد قرأته من الكتاب المدرسي لأن صيغة السؤال في الامتحان تأخذ منه وفهم السؤال يعتبر البداية الصحيحة للإجابة .دائما أكتب ما تذاكره على هيئة عناوين لتراجعه بسهوله .تذكر عزيزي الطالب أن نيل المطالب ليس بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا .
ثالثا :: استخدم حواسك كلها في مذاكرة التاريخ ::
أكرم الله الإنسان بكثير من الحواس (النظر- السمع- النطق- الفهم – التذكر) ورغم ذلك فالطالب يهمل كل ذلك ولا يحاول أن يستفاد منه فمن الممكن أن تستغل كل تلك الحواس أثناء مذاكرة التاريخ ؟
1- أقرأ الجزء الذي سوف تذاكره كاملا مرتين مرة بالعين فقط حتى تستوعبه والمرة الثانية بصوت مسموع وبهدوء دون تسرع حتى يستقر الموضوع في ذهنك عن طريق (النطق- العين- السمع- الفهم)
2- قسم الموضوع لأجزاء صغيرة ثم أقرأها أيضا كالمرة الأولى وبعد ذلك أعيد كتابة ما تقرأه في ورقة خارجية عدة مرات وبهذا لن تنسى أبدا إن شاء الله .
أعزائي الطلبة والطالبات يجب أن تنفصل عن أي مشاكل محيطة بك سواء في المدرسة أو المنزل حتى تستطع التركيز بطريقتك في المذاكرة هي أفضل الطرق ولا تقلد طريقة أحد فلكل شخص مستوى عقلي منفرد.
أذكرك تحديد الهدف بداية النجاح أنت بلا هدف شخص بلا قيمة مغيب عن الواقع.
كيف تستعد لامتحان التاريخ:
كيف تستعد للامتحان وتعد جدول للمراجعة وتستقبل ليلة الامتحان و حصر مواد الامتحان وترتيبها تبعا لقربها الزمني من تاريخ الامتحان تحديد المواد التي تحتاج إلى مجهود ووقت أكبر في المراجعة وضع المادة الصعبة مع مادة أقل صعوبة في يوم المراجعة تحديد فترات في الجدول للترفيه والراحة مما يساعد على تهيئة الجسم والذهن للاستيعاب الأفضل أحذر أن تقلد زملائك في طريقة مراجعتهم فلكل إنسان طريقته ومقدرته التي تميزه وطريقتك الآن هي الأفضل اجعل مراجعتك لكل درس بأن تضع هيكلا للدرس في عناوين رئيسية ثم عناوين فرعية ثم أبدأ بمراجعة كل ما يخص كل عنوان على حده فهذا يساعدك إن شاء الله على تذكر النقاط الخاصة بكل درس في الامتحان
في الاخير نتمتى لكم النجاح و التوفيق
دمتم
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