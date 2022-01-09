جميع دوس التربية الإسلامية بدون تحميل متجدد ~

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.





أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

مادة العلوم الإسلامية من أشرف المواد التعليمية كون التلميذ يحتاجها في دنياه وآخرته وهي على رأس مواد الهوية إذ أن دين الدولة والشعب هو الإسلام.

كما أنها مادة محبوبة من طرف جل التلاميذ إن لم نقل كلهم ونتائج البكالوريا خير دليل إذ نجد نقاطها متفوقة وعالية في جميع الشعب ومعاملها 2 في البكالوريا ولو أنه قليل بمقابل حجم وقيمة مادة العلوم الإسلامية وبالرغم من ذلك فهي محبوبة التلاميذ والأساتذة أيضا

وعليه ستكون هذه الصفة لجميع الدروس التي سنضعها يوميا لحين اكمالها

فلا تنسو متابعتها

بالتوفيق لكم

سيتم وضع الرابط هنا بعد طرح الدرس في المنتدى