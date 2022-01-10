يحبّ الناس عادةً أن يكونوا صبورين أكثر تجاه الأشخاص الذين يحبّونهم بالتحديد؛ وذلك لأنّه يعطيهم القدرة على تحمّل أي شيء قد يصدر عنهم، وتحمّل أيّ شيء يعني أنّ العلاقة ستستمرّ للنهاية إذا ما حافظ الشخصان على هذه الخاصّية، لذلك فإن الصبر يعتبر من أهمّ الأشياء التي لا بدّ من وجودها في أيّة علاقة وخاصّة العلاقة الزوجيّة التي تمرّ بالكثير من التحديّات التي تحتاج معها إلى الصبر الذي يوثّق الروابط أكثر فأكثر.

تعد المسامحة من الأشياء الواجب توافرها عند الأشخاص المتزوّجين؛ وذلك لأنّ الحياة لا تخلو من بعض الأخطاء، إلّا أنّ القدرة على المسامحة بين الطرفين يتيح لكليهما أن يتخلّيا عن الآلام التي حدثت ويضعانها جانباً، ومن ثمّ يكملان حياتهما بنقاء كما كانت من قبل، بينما عدم المسامحة سيقف حاجزاً بينهما؛ وذلك لأنّهما لن يسمحا بتعميق التواصل بينهما إذا ما بقيا بدون مسامحة بعضهما البعض، وعلى العكس؛ فإنّ المسامحة تتيح لهما أن يتواصلا بشكل أعمق بل وأكثر من ذي قبل، وذلك لأنّه يُستقبل كهديّة تقرّب الاثنين من بعضهما.