فهرس التميز لركن الكيك والحلويات لسنة 🎀2023🎀

روحٌـ👀ـتائهةـ
:: مُرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 4,841
- النقاط
- 2,491
- محل الإقامة
- مملكة لايمكن لاحد دخولها فلا جدوى من المحاولة 😓
- الجنس
- أنثى
رواد منتدى اللمة الجزائرية الاعزاء
منوين
هنا في ركن المطبخ اللماوي قسم الحلويات والكيك والتحليات والمشروبات نرحب بكم
من خلال هذه النافذة سنشارككم مجموعة من الوصفات المتميزة والتي ستشاركنا بها عضواتنا اللماويات
وكل موضوع مميز يشترط ان يستوفي كل الشروط
يستحق ختم التميز التالى :
وكل موضوع مميز يشترط ان يستوفي كل الشروط
يستحق ختم التميز التالى :
وبالإضافة
إلى أن كل أخت يصبح في رصيدها خمس وصفات متميزة
تتحصل على الوسام التالى:
شكرا لكل أخت ستشاركتنا مواضيعها الحصرية
في انتظار ابداعاتكم
لا تحرمونا جميل ما لديكن من وصفات شهية
دمتم في رعاية الله وحفظه
وبالإضافة
إلى أن كل أخت يصبح في رصيدها خمس وصفات متميزة
تتحصل على الوسام التالى:
شكرا لكل أخت ستشاركتنا مواضيعها الحصرية
في انتظار ابداعاتكم
لا تحرمونا جميل ما لديكن من وصفات شهية
دمتم في رعاية الله وحفظه