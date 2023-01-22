فهرس التميز لركن الكيك والحلويات لسنة 🎀2023🎀

روحٌـ👀ـتائهةـ

روحٌـ👀ـتائهةـ

:: مُرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
4,841
النقاط
2,491
محل الإقامة
مملكة لايمكن لاحد دخولها فلا جدوى من المحاولة 😓
الجنس
أنثى
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رواد منتدى اللمة الجزائرية الاعزاء

منوين

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هنا في ركن المطبخ اللماوي قسم الحلويات والكيك والتحليات والمشروبات نرحب بكم

من خلال هذه النافذة سنشارككم مجموعة من الوصفات المتميزة والتي ستشاركنا بها عضواتنا اللماويات


وكل موضوع مميز يشترط ان يستوفي كل الشروط
يستحق ختم التميز التالى :

k2.gif



وبالإضافة
إلى أن كل أخت يصبح في رصيدها خمس وصفات متميزة
تتحصل على الوسام التالى:

ييببب.gif


شكرا لكل أخت ستشاركتنا مواضيعها الحصرية

في انتظار ابداعاتكم

لا تحرمونا جميل ما لديكن من وصفات شهية

🎀🎀 دمتم في رعاية الله وحفظه 🎀🎀

 
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