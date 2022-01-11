نتائج المجموعة 123 وتقييماتكم للمباريات

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 48,901
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كأس أمم إفريقيا 2022 :
نتائج مباريات المجموعة الأولى و الترتيب
كأس أمم إفريقيا 2022 :
نتائج مباريات المجموعة الثانية و الترتيب
مباراة المغرب أمام غانا انتهت بنتيجة - (هدف سفيان بوفال)
كان 2022 : نتائج مباريات المجموعة الثالثة و الترتيب
منتخب أسود الأطلس يتصدر مجموعته بفضل هدف نجمه سفيان بوفال ضد غانا
ما رأيكم في أداء المنتخبات الأفريقية لحد الان؟
كأس أمم إفريقيا 2022 :
نتائج مباريات المجموعة الأولى و الترتيب
كأس أمم إفريقيا 2022 :
نتائج مباريات المجموعة الثانية و الترتيب
مباراة المغرب أمام غانا انتهت بنتيجة - (هدف سفيان بوفال)
كان 2022 : نتائج مباريات المجموعة الثالثة و الترتيب
منتخب أسود الأطلس يتصدر مجموعته بفضل هدف نجمه سفيان بوفال ضد غانا
ما رأيكم في أداء المنتخبات الأفريقية لحد الان؟