نتائج المجموعة 123 وتقييماتكم للمباريات

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,901
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

FB_IMG_1641896144708.jpg



كأس أمم إفريقيا 2022 :
نتائج مباريات المجموعة الأولى و الترتيب 🔥🏆

Screenshot_2022-01-11-11-23-05-52.png


كأس أمم إفريقيا 2022 :
نتائج مباريات المجموعة الثانية و الترتيب 🔥🏆
مباراة المغرب أمام غانا انتهت بنتيجة 1️⃣-0️⃣ (هدف سفيان بوفال)



Screenshot_2022-01-11-11-24-45-67.png


كان 2022 : نتائج مباريات المجموعة الثالثة و الترتيب
منتخب أسود الأطلس يتصدر مجموعته بفضل هدف نجمه سفيان بوفال ضد غانا 👏🇲🇦🦁😍⚽


Screenshot_2022-01-11-11-26-10-38.png

ما رأيكم في أداء المنتخبات الأفريقية لحد الان؟
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top