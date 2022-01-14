من درر النبي صلى الله عليه و سلم

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله …

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال :
يا لسانٌ : قل خيراً تغنم ..
واسكت عن شرٍ : تسلم ..
من قبل : أن تندم ..
ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول / أكثرُ خطايا ابن آدم في لسانه .. .

رواه الطبرانيّ وأبو نعيم والبيهقي ..
وحسن إسناده : المنذري في الترغيب والترهيب ..
وكذالك العراقي : في تخريج الإحياء ..
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح ..
وجود إسناده العلاّمة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال : وهو على شرط مسلم . ..

ورحم الله الشاعر القائل / لسانك لا تذكر به عورة امرئ .. فكلكَ عوراتٌ وللناسِ ألسنُ ..  وعيناك إن أبدتْ إليكَ معايباً .. فدعها وقل : يا عينٌ للناس أعينُ ..

نسأله تعالى أن يصلح قلوبنا ..
غفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات ..
 
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