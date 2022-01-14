من درر النبي صلى الله عليه و سلم

الحمد لله …وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال :يا لسانٌ : قل خيراً تغنم ..واسكت عن شرٍ : تسلم ..من قبل : أن تندم ..ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول / أكثرُ خطايا ابن آدم في لسانه .. .رواه الطبرانيّ وأبو نعيم والبيهقي ..وحسن إسناده : المنذري في الترغيب والترهيب ..وكذالك العراقي : في تخريج الإحياء ..وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح ..وجود إسناده العلاّمة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وقال : وهو على شرط مسلم . ..ورحم الله الشاعر القائل / لسانك لا تذكر به عورة امرئ .. فكلكَ عوراتٌ وللناسِ ألسنُ .. وعيناك إن أبدتْ إليكَ معايباً .. فدعها وقل : يا عينٌ للناس أعينُ ..نسأله تعالى أن يصلح قلوبنا ..غفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات ..