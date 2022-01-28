Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي , اليوم سنقدم لكم
تحميل سلسلة محلولة في المتتاليات من تقديم االأستاذ عبد العزيز مصطفاي , هذ السلسة تضاف الى سلاسل الأستاذ عبد العزيز مصطفاي بحيث تحتوي سلسلة محلولة في المتتاليات على 36 تمرين في المتتاليات مرفوق بالحل المفصل
محتويات سلسلة محلولة في المتتاليات (الأستاذ عبد العزيز مصطفاي)
27 تمرين في المتتاليات مرفوق بالحل المفصل
15 تمرين بدون حل لكي يقيم بها الطالب مستواه في المحور
الشعب التي بامكانها الاستفادة من سلسلة محلولة في المتتاليات (الأستاذ عبد العزيز مصطفاي)
العلوم التجريبة
تقني رياضي
رياضي
تحميل سلسلة محلولة في المتتاليات (الأستاذ عبد العزيز مصطفاي)
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في الاخير
نتمنى لكم التوفيق
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وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل