حصرياً: مندي شهي على طريقتي

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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كيف حالكم جميعاً؟ أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية
جيت وجايبة معي طبق لذيذ إن شاء الله تجربوه ويعجبكم
نبدأ بسم الله

المقادير ..
كيلو ونصف دجاج
2 طماطم
2 بصل
10 ثوم
6 بطاطا صغيرة
2 ملعقة كبيرة كاتشب
1 ملعقة كبيرة خردل ، ماسترد
3 كوب رز مغسول فقط
1 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة
10 حبات من البهار الحلو
نصف قطعة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة

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في القدر على النار وضعت قطع البصل والثوم، البهار الحلو، الكزبرة وجوزة الطيب مع القليل من الزيت وقلبتهم
الى ان اصبح لون البصل مائل الى الذهبي

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وهنا نضيف قطع الدجاج ونبدأ بالتقليب جيداً إلى ان يتغير لون الدجاج

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ثم نضيف قطع الطماطم والتوابل

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قلبت المكونات جيداً لمدة دقيقتين على نار عالية
ثم غمرت الدجاج بالماء وتركته الى أن بدأ بالغليان عندها خففت النار الى النصف
وتركت الدجاج ينضج لمدة 40 دقيقة

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بعد 40 دقيقة قمت بتصفية قطع الدجاج ورصهم في صينية
وأخذت القليل من المرق وبدأت بإضافة الرز الذي غسلته مسبقاً في نفس المرق وقمت بتعديل طعم الملح

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حركتهم قليلاً ثم أضفت البطاطا بعد أن عرضتها للحرارة لمدة 10 دقائق

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قمت بتشغيل الفرن من الاعلى والأسفل على درجة حرارة 250
ثم قمت بدهن قطع الدجاج بخليط الكاتشاب والخردل
ثم أدخلتها الفرن الى ان أخذت اللون الشهي الذي أرغب

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وما أن ينضجح الرز الشهي
نقدمه مع قطع الدجاج الشهية
وصحتين وهنا على قلوبكم

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