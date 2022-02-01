حصرياً: مندي شهي على طريقتي

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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كيف حالكم جميعاً؟ أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية
جيت وجايبة معي طبق لذيذ إن شاء الله تجربوه ويعجبكم
نبدأ بسم الله
المقادير ..
كيلو ونصف دجاج
2 طماطم
2 بصل
10 ثوم
6 بطاطا صغيرة
2 ملعقة كبيرة كاتشب
1 ملعقة كبيرة خردل ، ماسترد
3 كوب رز مغسول فقط
1 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة
10 حبات من البهار الحلو
نصف قطعة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة
في القدر على النار وضعت قطع البصل والثوم، البهار الحلو، الكزبرة وجوزة الطيب مع القليل من الزيت وقلبتهم
الى ان اصبح لون البصل مائل الى الذهبي
وهنا نضيف قطع الدجاج ونبدأ بالتقليب جيداً إلى ان يتغير لون الدجاج
ثم نضيف قطع الطماطم والتوابل
قلبت المكونات جيداً لمدة دقيقتين على نار عالية
ثم غمرت الدجاج بالماء وتركته الى أن بدأ بالغليان عندها خففت النار الى النصف
وتركت الدجاج ينضج لمدة 40 دقيقة
بعد 40 دقيقة قمت بتصفية قطع الدجاج ورصهم في صينية
وأخذت القليل من المرق وبدأت بإضافة الرز الذي غسلته مسبقاً في نفس المرق وقمت بتعديل طعم الملح
حركتهم قليلاً ثم أضفت البطاطا بعد أن عرضتها للحرارة لمدة 10 دقائق
قمت بتشغيل الفرن من الاعلى والأسفل على درجة حرارة 250
ثم قمت بدهن قطع الدجاج بخليط الكاتشاب والخردل
ثم أدخلتها الفرن الى ان أخذت اللون الشهي الذي أرغب
وما أن ينضجح الرز الشهي
نقدمه مع قطع الدجاج الشهية
وصحتين وهنا على قلوبكم