الدعاء بالرحمة

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منتدى اللمة الجزائرية يتقدم بتعزية لناس عين ولمان
بقضاء الله وقدره نرسل تعازينا القلبية لعائلات ضحايا الإنفجار بمدينة(عين ولمان )ولاية سطيف سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته إن لله وانا اليه راجعون والشفاء العاجل للجرحى
انا لله وانا اليه راجعون.
منتدى اللمة الجزائرية يتقدم بتعزية لناس عين ولمان
بقضاء الله وقدره نرسل تعازينا القلبية لعائلات ضحايا الإنفجار بمدينة(عين ولمان )ولاية سطيف سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته إن لله وانا اليه راجعون والشفاء العاجل للجرحى
انا لله وانا اليه راجعون.