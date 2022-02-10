ذوات الهمّة (تحدّي )

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أهلا حبيباتي المؤنسات مربيات الأجيال

اليوم جئتكم بتحدي فكرته على بساطتها إلا أنها ستثري حياتك و تجعلك تحققين أشياء كثيرا ما تحججت بعدم وجود الوقت لها

الفكرة ستحببك في أعمال المنزل و تبعد عنك روتينيتها و إن كنت مأجورة عليها إلا أنه بهذا التحدي سيضاعف الأجر إن شاء الله

الفكرة كنت تحدثت عنها في أحد المواضيع و هي تحديد سلاسل صوتية للاستماع أثناء أعمال المنزل

شخصيا من الاستماع أثناء أعمال المنزل فقط تعلمت الكثييير و أنهيت العديد من الكتب التي كانت تقعد طويلا في قائمتي

كل واحدة و ميولها و ماتحب الانتفاع به

الشرط أن تكون السلسلة المشارك بها نافعة و ليس فيها محرمات

كل واحدة تضع جدول لها بعدد صوتيات السلسلة التي تود سماعها أثناء أعمال المنزل و تسجل إنجازها دوريا كل جمعة تحدد القدر الذي أنجزته

يعني في الأول تكتب السلسلة التي تستهدف سماعها ثم كل جمعة تكتب مثلا سمعت سبع صوتيات من هاته السلسلة و هكذا

أتمنى منكن المشاركة و تشجيع بعضكن

ملاحظة حتى لو أرادت واحدة استماع القرآن مثلا أرادت أن تكمل ختمة بصوت قارئ عادي تشارك ذلك مثلا سمعت من سورة كذا إلى سورة كذا و هكذا

والملاحظة الثانية من كانت غير مكلفة كثيرا بأعمال المنزل كأن تكون طالبة عادي تحدد الأعمال التي تشغل حيز من الوقت دون نفع و تسمع أثناءها كالوقت الذي تقضيه فسي التنقل للعمل أو الجامعة ​