ذوات الهمّة (تحدّي )

طموحة
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أهلا حبيباتي المؤنسات مربيات الأجيال
اليوم جئتكم بتحدي فكرته على بساطتها إلا أنها ستثري حياتك و تجعلك تحققين أشياء كثيرا ما تحججت بعدم وجود الوقت لها
الفكرة ستحببك في أعمال المنزل و تبعد عنك روتينيتها و إن كنت مأجورة عليها إلا أنه بهذا التحدي سيضاعف الأجر إن شاء الله
الفكرة كنت تحدثت عنها في أحد المواضيع و هي تحديد سلاسل صوتية للاستماع أثناء أعمال المنزل
شخصيا من الاستماع أثناء أعمال المنزل فقط تعلمت الكثييير و أنهيت العديد من الكتب التي كانت تقعد طويلا في قائمتي
كل واحدة و ميولها و ماتحب الانتفاع به
الشرط أن تكون السلسلة المشارك بها نافعة و ليس فيها محرمات
كل واحدة تضع جدول لها بعدد صوتيات السلسلة التي تود سماعها أثناء أعمال المنزل و تسجل إنجازها دوريا كل جمعة تحدد القدر الذي أنجزته
يعني في الأول تكتب السلسلة التي تستهدف سماعها ثم كل جمعة تكتب مثلا سمعت سبع صوتيات من هاته السلسلة و هكذا
أتمنى منكن المشاركة و تشجيع بعضكن
ملاحظة حتى لو أرادت واحدة استماع القرآن مثلا أرادت أن تكمل ختمة بصوت قارئ عادي تشارك ذلك مثلا سمعت من سورة كذا إلى سورة كذا و هكذا
والملاحظة الثانية من كانت غير مكلفة كثيرا بأعمال المنزل كأن تكون طالبة عادي تحدد الأعمال التي تشغل حيز من الوقت دون نفع و تسمع أثناءها كالوقت الذي تقضيه فسي التنقل للعمل أو الجامعة
أهلا حبيباتي المؤنسات مربيات الأجيال
اليوم جئتكم بتحدي فكرته على بساطتها إلا أنها ستثري حياتك و تجعلك تحققين أشياء كثيرا ما تحججت بعدم وجود الوقت لها
الفكرة ستحببك في أعمال المنزل و تبعد عنك روتينيتها و إن كنت مأجورة عليها إلا أنه بهذا التحدي سيضاعف الأجر إن شاء الله
الفكرة كنت تحدثت عنها في أحد المواضيع و هي تحديد سلاسل صوتية للاستماع أثناء أعمال المنزل
شخصيا من الاستماع أثناء أعمال المنزل فقط تعلمت الكثييير و أنهيت العديد من الكتب التي كانت تقعد طويلا في قائمتي
كل واحدة و ميولها و ماتحب الانتفاع به
الشرط أن تكون السلسلة المشارك بها نافعة و ليس فيها محرمات
كل واحدة تضع جدول لها بعدد صوتيات السلسلة التي تود سماعها أثناء أعمال المنزل و تسجل إنجازها دوريا كل جمعة تحدد القدر الذي أنجزته
يعني في الأول تكتب السلسلة التي تستهدف سماعها ثم كل جمعة تكتب مثلا سمعت سبع صوتيات من هاته السلسلة و هكذا
أتمنى منكن المشاركة و تشجيع بعضكن
ملاحظة حتى لو أرادت واحدة استماع القرآن مثلا أرادت أن تكمل ختمة بصوت قارئ عادي تشارك ذلك مثلا سمعت من سورة كذا إلى سورة كذا و هكذا
والملاحظة الثانية من كانت غير مكلفة كثيرا بأعمال المنزل كأن تكون طالبة عادي تحدد الأعمال التي تشغل حيز من الوقت دون نفع و تسمع أثناءها كالوقت الذي تقضيه فسي التنقل للعمل أو الجامعة