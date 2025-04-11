سلسلة مشاهير علماء المسلمين العدد الأول إبن الهيثم

السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته

السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته

السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته



العدد الأول من سلسلة علماء المسلمين



الشخصية الأولى هي مؤسس الفيزياء الحديثة

إبن الهيثم

وُلد

الحسن بنُ الحسن بن الهيثم

سنة

354

هجري الموافقة ل

965

م في مدينة

البصرة

في

العراق





ينتمي

إبن الهيثم

إلى أسرة معروفة في البصرة



و قد بدت عليه علامات الذكاء منذ طفولته لذا فقد تمتع بأفضل تعليم موجود في ذلك الحين في ظل

الخلافة العباسية





تزامن مولده في وقت كان فيه العالم الإسلامي يشهد تقدما كبيرا في العلوم و الفنون و الثقافات حيث كان العصر الذهبي للإسلام

مثلا تمّ تأسيس

دار الحِكمة كمركز بحوث و معهد للترجمة

في

بغداد

كان

إبن الهيثم

في مرحلة شبابه متلهفا للعلمِ و كان شديد الملاحظة

و قد نهل من مختلف المعارف المتوفرة في ذلك العصر



بعد أن أحرز مؤهلاته التعليمية عُيّن

واليًا

على

البصرة

و كان في شبابه

عاملًا دؤوبا

و لكنه شعر بابتعاده عن عالم

الدّواوين الحكومية

فقرر التخلي عن عمله مع كل الإمتيازات التي كان يحملها منصِبهُ



و أدرك بعدها أن أولى إهتماماته كانت تقبع في

العالم المادي الملموس

و قد وجد ضالته في

البحث العلمي





كرّس

إبن الهيثم

نفسه لدراسة

العلوم

و تعمّق في إستكشاف أعمال

أرسطو

و وجد في هذه الأعمال إجابات على الكثير من تساؤلاته

و شعر أن

أرسطو

هو أحد العلماء القلائل ممن يُمكن أن ينقل أفكاره بوضوح



و بدأت شُهرة

إبن الهيثم

كعالم بالإتساع في البصرة ثم ما لبِث أن تجاوزت مدينته لتصل إلى أسماع الحاكم بأمر اللّه و هو حاكم

مصر الفاطميُّ

و لما بلغ

الحاكم

أنّ

إبن الهيثم

أبدى قُدرته على الحّد من فياضانات

النيل

من خلال بناء سّد على

النيل



دعاه إلى

القاهرة

ليُدير هذا المشروع و لكنه سرعان ما اكتشف عدم فاعلية الفكرة التي كان يتصورها

إذ لم تكن توجد في ذلك الوقت الآلات و الوسائل الحديثة المُلائمة لتطبيق المشروع مما وضع

إبن الهيثم

في مأزق



و كان الجميع يخشى

الخليفة الحاكم

لأنه أشتهر بعقابه الشديد لمن يغضب عليهم و وجد

إبن الهيثم

نفسه في ورطة فقرر أن يتصنع الجنون أمام

الحاكم