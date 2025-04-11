سلسلة مشاهير علماء المسلمين العدد الأول إبن الهيثم

السلام عليكم و رحمة اللّه تعالى و بركاته

العدد الأول من سلسلة علماء المسلمين

الشخصية الأولى هي مؤسس الفيزياء الحديثة

إبن الهيثم

وُلد الحسن بنُ الحسن بن الهيثم سنة 354 هجري الموافقة ل 965 م في مدينة البصرة في العراق

ينتمي إبن الهيثم إلى أسرة معروفة في البصرة

و قد بدت عليه علامات الذكاء منذ طفولته لذا فقد تمتع بأفضل تعليم موجود في ذلك الحين في ظل الخلافة العباسية

تزامن مولده في وقت كان فيه العالم الإسلامي يشهد تقدما كبيرا في العلوم و الفنون و الثقافات حيث كان العصر الذهبي للإسلام
مثلا تمّ تأسيس دار الحِكمة كمركز بحوث و معهد للترجمة في بغداد

كان إبن الهيثم في مرحلة شبابه متلهفا للعلمِ و كان شديد الملاحظة
و قد نهل من مختلف المعارف المتوفرة في ذلك العصر

بعد أن أحرز مؤهلاته التعليمية عُيّن واليًا على البصرة و كان في شبابه عاملًا دؤوبا و لكنه شعر بابتعاده عن عالم الدّواوين الحكومية فقرر التخلي عن عمله مع كل الإمتيازات التي كان يحملها منصِبهُ

و أدرك بعدها أن أولى إهتماماته كانت تقبع في العالم المادي الملموس و قد وجد ضالته في البحث العلمي

كرّس إبن الهيثم نفسه لدراسة العلوم و تعمّق في إستكشاف أعمال أرسطو و وجد في هذه الأعمال إجابات على الكثير من تساؤلاته
و شعر أن أرسطو هو أحد العلماء القلائل ممن يُمكن أن ينقل أفكاره بوضوح

و بدأت شُهرة إبن الهيثم كعالم بالإتساع في البصرة ثم ما لبِث أن تجاوزت مدينته لتصل إلى أسماع الحاكم بأمر اللّه و هو حاكم مصر الفاطميُّ

و لما بلغ الحاكم أنّ إبن الهيثم أبدى قُدرته على الحّد من فياضانات النيل من خلال بناء سّد على النيل
دعاه إلى القاهرة ليُدير هذا المشروع و لكنه سرعان ما اكتشف عدم فاعلية الفكرة التي كان يتصورها
إذ لم تكن توجد في ذلك الوقت الآلات و الوسائل الحديثة المُلائمة لتطبيق المشروع مما وضع إبن الهيثم في مأزق

و كان الجميع يخشى الخليفة الحاكم لأنه أشتهر بعقابه الشديد لمن يغضب عليهم و وجد إبن الهيثم نفسه في ورطة فقرر أن يتصنع الجنون أمام الحاكم ليُنقذ نفسه

فمنهم من روى أن إبن الهيثم فرّ إلى سوريا و منهم من روى أنه قضى 10 سنوات في الإقامة الجبرية إلى أن مات الحاكم سنة 411 هجرية الموافقة ل 1021 م

كما عُرف أن إبن الهيثم كان دقيق الملاحظة و كان يجلس في غرفته حين لاحظ شُعاعًا من الضوء ينساب إلى حُجرته عبر شًقٍ في مصراع النافذة فقال" إنّ صورة الشمس أثناء الكسوف ما لم يكن كسوفا تاما تدّل على أنه حين يمر الضوء من خلال ثقب دائري صغير و يقع على غرض مقابل للثقب فإنه يأخذ شكل الهلال القمري "

و إنطلق من هذه الفكرة إلى إجراء سلسلة من التجارب على الضوء و توصّل إلى أنّ الضوء يسير دائما بخط مستقيم


يتبع ....
 
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تابع .....

و قرأ إبن الهيثم أفكار العلماء الهنود القدماء و أسس بحوثه عليها و اعتمد على إجراء التّجارب لتأكيد نظرياته ففنّد الأسلوب اليوناني القديم في النظّر إلى العلم كنوع من الفلسفة
حيث كان ذلك الأسلوب يُبقي الأفكار في شكلها المجرد ضمن قالب تخيُلي بعيد عن عالم الواقع

فأسلوب إبن الهيثم يجمع ما بين الجانب النظري و التطبيقي في دراسته للمفاهيم العلمية و هو ما جعله يؤثر على كل من جاء بعده

قرأ إبن الهيثم بإسهاب أعمال أرسطو و اقليدس و بطليموس و أرخميدس و لكنه شأن بقية العلماء المسلمين في القرون الوسطى لم يقتصر على دراسة أعمال العلماء الإغريق القدماء بل أضاف بحوثه و أعماله إليها و قد شدّد على النواحي التجريبية و لم يقبل بالجدل أو بالنظريات العلمية التي تفتقر إلى البراهين

و اعتبر أن البحث عن الحقيقة كان غائبا عن الصراعات السائدة بين مختلف الأديان لذا فقد كان ينظر باستغراب إلى الخِلاف بين السنة و الشيعة

و هكذا عُرف بأنه رائد المنهج التجريبي الذي يُعّد أحد الدعائم الأساسية للعلوم الحديثة في يومنا هذا فبدون الدليل لا يُمكن لأي فرضية أن تُصبح قانونًا أو قاعدة علمية
و لكن البحث عن الحقيقة هو في الواقع من صميم الإسلام فالإسلام منهجًا و عقيدةً يُحتّم على كل مسلم أن يبحث عن الحقيقة

يُعد الإسلام فلسفة تجريبية تجعل من الشّك نقطة إنطلاق نحو إكتساب المعرفة لأن الإسلام بحّد ذاته لا يُشجع على الإيمان الأعمى الذي لا يستند إلى الدليل

يقول إبن الهيثم " قرّرت إكتشاف ما يُمكن أن يُقربنا من اللّه عزّوجل و ما يسّره منا أكثر من أي شيئ آخر و ما يجعلنا نُذعن لمشيئته الحتمية "

يتبع .....
 
ابن الهيثم اصبح كمرجع للعديد من العلوم في العالم الغربي الاوروبي حيث لعبت أعماله دورا محوريا في تطور العلوم الغربية و مساهمة بشكل مباشر في النهضة الأروبية و أخص بالذكر علمه و كتبه في محال البصريات
أكثر ما ميزه هو المنهح التجريبي التي تعتمد على التجارب المتكررة و الملاحظات و استخراج النتائج و القوانين فلم يكن فلسفيا نظريا بحتا بل علما تطبيقيا
فمن واجبنا ان نفخر به لانه عالم مسلم و هو مهد لبعض العلوم الغربية


بارك الله فيك ، شكرا على هذه السلسة
 
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