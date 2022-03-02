سَنَحْيَا بَعْدَ كُرْبَتِنا رَبِيعًا كأنَّا لَمْ نَذُقْ بالأمسِ مُرّاً

أَحْيانا تَخونُنَا الكَلمات في وَصف مشاعرنا و لربما في التعبير عنْ ما بداخلنا كونَ ما نمرُ بِه تجاوز كل الحدود و الطاقات ...و الأسوء من ذلك أننا لا نَجدُ من حل سوى الكتمان أو التعبير عن ذلك بِطرقٍ و أساليب قد يخيل لنا أنها أفضل الحلول الممكنةو لو كنا رافضين لذلك ...و ما أن نبادر بذلك مع الأسف لا شيء يعود إلى ما كانْ ...كيف ذلك ؟حسنا، لأنه و ببساطة تلك اللحظات تُمثل العجز بحد ذاته و من لا يمتلك تجارب سابقة أو نفسا قوية يَختار أسهل الطرق أي تجاهل ذلك بالانشغال بأي شيء آخر و لو كان من الخطوط الحمراء التي وضعناها في زمن ما ( أو الفطرة التي ولدنا عليها ) ...و من هنا تكون البداية، الخطأُ يليه خطأٌ و بما أن نفس الانسان هشة نُدرك حينها أن الخطأ شيء عادي كون الاعتياد كفيل بكل شيء ( الاعتياد قاتل ) ...و من ما سبق قد يتبادر كذلك إلى الاذهان السؤال التالي :هل يمكن تجاوز ذلك دون التعمق في ما سبق ذكره ؟طبعا يمكن أولا كون الله لا يكلف النفس إلا وسعها ...و من ثم لأن النفس البشرية حساسة لن تتقبل هذه المقولة و تَستمر بتبرير ذلك على أنه ألم غير زائل و لا علاقة له بالكلمات الرنانة ( دون التعمق في كلام الله عز و جل و الحلول التي ذكرها لنا في القرآن الكريم ) ...طبعا أقول ذلك لانني و ببساطة لا يختلف تفكيري عن تفكير أي شخص آخر ...و في مرحلة ما من حياتي كنت أعاني فقدان الذات و عدم الشعور بالاستقرار اللازم و كذلك لم أجد الحلول اللازمة لا من صديق و لا من غريب ...لكنني وجدتها في مقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ' سنحيا بعد كربتنا ربيعا كأنا لم نضق بالامس مرا ' ...كل تفكيري تغير عند قراءة هذه الكلمات لانه و ببياطة تبادر إلى ذهني كل الصعاب السابقة و كيف أنني إجتزتها بل و تناسيتها و كأنها لم تكن يوما مهمة ...أعتذر عن الاطالة و لكن المغزى من ذلك أن النفس البشرية ضعيفة إن طاوعتها أطاعتك و إن أطعتها دمرتك ...لذلك لا بأس ببعض الحزن أو الخسائر في حياتنا فنحن بشر في الاخير أحببنا ذلك أم لا و لكن لا تدع ذلك يُأثر في مستقبلك أو قراراتك و الأهم أن لا تقوم بما كان بالامس خط أحمر فقط من أجل تجاوز ذلك ...