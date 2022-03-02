سَنَحْيَا بَعْدَ كُرْبَتِنا رَبِيعًا كأنَّا لَمْ نَذُقْ بالأمسِ مُرّاً

bilel.dz

bilel.dz

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,146
النقاط
71
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
ختم-التميز-سا.gif



أَحْيانا تَخونُنَا الكَلمات في وَصف مشاعرنا و لربما في التعبير عنْ ما بداخلنا كونَ ما نمرُ بِه تجاوز كل الحدود و الطاقات ...

و الأسوء من ذلك أننا لا نَجدُ من حل سوى الكتمان أو التعبير عن ذلك بِطرقٍ و أساليب قد يخيل لنا أنها أفضل الحلول الممكنة
و لو كنا رافضين لذلك ...

و ما أن نبادر بذلك مع الأسف لا شيء يعود إلى ما كانْ ...

كيف ذلك ؟

حسنا، لأنه و ببساطة تلك اللحظات تُمثل العجز بحد ذاته و من لا يمتلك تجارب سابقة أو نفسا قوية يَختار أسهل الطرق أي تجاهل ذلك بالانشغال بأي شيء آخر و لو كان من الخطوط الحمراء التي وضعناها في زمن ما ( أو الفطرة التي ولدنا عليها ) ...

و من هنا تكون البداية، الخطأُ يليه خطأٌ و بما أن نفس الانسان هشة نُدرك حينها أن الخطأ شيء عادي كون الاعتياد كفيل بكل شيء ( الاعتياد قاتل ) ...

و من ما سبق قد يتبادر كذلك إلى الاذهان السؤال التالي :

هل يمكن تجاوز ذلك دون التعمق في ما سبق ذكره ؟

طبعا يمكن أولا كون الله لا يكلف النفس إلا وسعها ...

و من ثم لأن النفس البشرية حساسة لن تتقبل هذه المقولة و تَستمر بتبرير ذلك على أنه ألم غير زائل و لا علاقة له بالكلمات الرنانة ( دون التعمق في كلام الله عز و جل و الحلول التي ذكرها لنا في القرآن الكريم ) ...

طبعا أقول ذلك لانني و ببساطة لا يختلف تفكيري عن تفكير أي شخص آخر ...

و في مرحلة ما من حياتي كنت أعاني فقدان الذات و عدم الشعور بالاستقرار اللازم و كذلك لم أجد الحلول اللازمة لا من صديق و لا من غريب ...

لكنني وجدتها في مقولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ' سنحيا بعد كربتنا ربيعا كأنا لم نضق بالامس مرا ' ...

كل تفكيري تغير عند قراءة هذه الكلمات لانه و ببياطة تبادر إلى ذهني كل الصعاب السابقة و كيف أنني إجتزتها بل و تناسيتها و كأنها لم تكن يوما مهمة ...

أعتذر عن الاطالة و لكن المغزى من ذلك أن النفس البشرية ضعيفة إن طاوعتها أطاعتك و إن أطعتها دمرتك ...
لذلك لا بأس ببعض الحزن أو الخسائر في حياتنا فنحن بشر في الاخير أحببنا ذلك أم لا و لكن لا تدع ذلك يُأثر في مستقبلك أو قراراتك و الأهم أن لا تقوم بما كان بالامس خط أحمر فقط من أجل تجاوز ذلك ...
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,107
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
السلام عليكم
اولا اهنئك بهذا الموضوع الجميل الخفيف وما يحمله من معاني و نصائح تختصر الكثير و الكثير
فقرتك الاولى و قبل المقولة التي غيرت حياتك فعلا وصلت لها الخطوط الحمراء و المبادى و الاخطاء الضياع احيانا و الرغبة دائما في عدم الخسارة يكلف غاليا
ان شاء الله ياتي الربيع يوما فتزهر
بارك الله فيك على
الموضوع في انتظار جديدك
بالتوفيق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top