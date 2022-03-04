معرض سيلا للكتاب يعود من جديد

bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,166
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
منذ شهرين و أخيرا تم الاعلان رسميا عن عودة معرض سيلا للكتاب و الذي توقف لمدة عامين بسبب الوباء

بحيث سوف يقام الصالون الدولي هذا الشهر في الفترة الممتدة من 24 إلى 31 مارس 2022 و الذي كعادته يكون بقصر المعارض الصنوبر البحري ...

و بسبب هذا الخبر السار أرجوا من الجميع مشاركتنا قصصهم السابقة عن معرض الكتاب و الكتب التي إقتنيتموها و هل تخططون للذهاب للمعرض هذا الشهر أم لا ؟
 
bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,166
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
عن نفسي كانت لي تجربة واحدة و جميلة مع المعرض ( 2019 ) بحيث ما جذبني له هو عدم وجود أي إلتزامات تحول بيني و بين الذهاب و كذلك ضيف مميز لقلبي و هو د. أحمد خيري العمري ...
و مع الاسف حدث الكثير في تلك الزيارة ما جعلني أغادر المعرض في اليوم الاول دون أن ألتقي به كون قدومه كان متأخر و الكم الكبير من الحضور ...
أما بالنسبة لهذه السنة مع الاسف لن تكون لي زيارة للمعرض لربما في السنوات القادمة ان شاء الله
 
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