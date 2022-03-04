معرض سيلا للكتاب يعود من جديد

عن نفسي كانت لي تجربة واحدة و جميلة مع المعرض ( 2019 ) بحيث ما جذبني له هو عدم وجود أي إلتزامات تحول بيني و بين الذهاب و كذلك ضيف مميز لقلبي و هو د. أحمد خيري العمري ...

و مع الاسف حدث الكثير في تلك الزيارة ما جعلني أغادر المعرض في اليوم الاول دون أن ألتقي به كون قدومه كان متأخر و الكم الكبير من الحضور ...

أما بالنسبة لهذه السنة مع الاسف لن تكون لي زيارة للمعرض لربما في السنوات القادمة ان شاء الله