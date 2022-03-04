معرض سيلا للكتاب يعود من جديد

bilel.dz
::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
- إنضم
- 14 جويلية 2016
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منذ شهرين و أخيرا تم الاعلان رسميا عن عودة معرض سيلا للكتاب و الذي توقف لمدة عامين بسبب الوباء
بحيث سوف يقام الصالون الدولي هذا الشهر في الفترة الممتدة من 24 إلى 31 مارس 2022 و الذي كعادته يكون بقصر المعارض الصنوبر البحري ...
و بسبب هذا الخبر السار أرجوا من الجميع مشاركتنا قصصهم السابقة عن معرض الكتاب و الكتب التي إقتنيتموها و هل تخططون للذهاب للمعرض هذا الشهر أم لا ؟
بحيث سوف يقام الصالون الدولي هذا الشهر في الفترة الممتدة من 24 إلى 31 مارس 2022 و الذي كعادته يكون بقصر المعارض الصنوبر البحري ...
و بسبب هذا الخبر السار أرجوا من الجميع مشاركتنا قصصهم السابقة عن معرض الكتاب و الكتب التي إقتنيتموها و هل تخططون للذهاب للمعرض هذا الشهر أم لا ؟