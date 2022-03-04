نادي اللمة للكتاب !

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bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,167
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
أسعد الله يومكم بكل خير
إن كنتم من عشاق الكتب و المطالعة أو تريدون دخول إلى هذا العالم الذي لن تكفيه الكلمات حقه يسرنا أن تشاركونا هذا الاستطلاع و الذي على أساسه سيتم تحديد الكثير من المعطيات و من أهمها إن شاء نادي كتاب خاص بمنتدى اللمة الجزائرية و الذي سوف يكون غني بالنشاطات و الافكار إن شاء الله

إن كان هنالك أي استفسار حول الموضوع أرجوا تركه في التعليقات و شكرا
 
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