نادي اللمة للكتاب !

bilel.dz
::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
- إنضم
- 14 جويلية 2016
- المشاركات
- 1,167
- النقاط
- 71
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- ذكر
أسعد الله يومكم بكل خير
إن كنتم من عشاق الكتب و المطالعة أو تريدون دخول إلى هذا العالم الذي لن تكفيه الكلمات حقه يسرنا أن تشاركونا هذا الاستطلاع و الذي على أساسه سيتم تحديد الكثير من المعطيات و من أهمها إن شاء نادي كتاب خاص بمنتدى اللمة الجزائرية و الذي سوف يكون غني بالنشاطات و الافكار إن شاء الله
إن كان هنالك أي استفسار حول الموضوع أرجوا تركه في التعليقات و شكرا
إن كنتم من عشاق الكتب و المطالعة أو تريدون دخول إلى هذا العالم الذي لن تكفيه الكلمات حقه يسرنا أن تشاركونا هذا الاستطلاع و الذي على أساسه سيتم تحديد الكثير من المعطيات و من أهمها إن شاء نادي كتاب خاص بمنتدى اللمة الجزائرية و الذي سوف يكون غني بالنشاطات و الافكار إن شاء الله
إن كان هنالك أي استفسار حول الموضوع أرجوا تركه في التعليقات و شكرا