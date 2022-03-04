نادي اللمة للكتاب !

أسعد الله يومكم بكل خير

إن كنتم من عشاق الكتب و المطالعة أو تريدون دخول إلى هذا العالم الذي لن تكفيه الكلمات حقه يسرنا أن تشاركونا هذا الاستطلاع و الذي على أساسه سيتم تحديد الكثير من المعطيات و من أهمها إن شاء نادي كتاب خاص بمنتدى اللمة الجزائرية و الذي سوف يكون غني بالنشاطات و الافكار إن شاء الله



إن كان هنالك أي استفسار حول الموضوع أرجوا تركه في التعليقات و شكرا