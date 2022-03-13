نادي اللمة للكتاب ❤️

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهأسعد الله أوقاتكم بكل خيرو لِأن رِحلة الألف مِيل تبدأُ بخطوةٍيسرني أن أعلن لكم عن إفتتاح نادي اللمة للكتابو من هذا الفضاء الافتراضي لربما يكون لنا يوما لقاء و لما لا تجسيد للنادي على أرض الواقعلكن قبل ذلك يجب وضع الأسس اللازمة من أجل إنجاح ذلك و طبعا كل هذا تحت إشراف إدارة اللمة إن وجد الدعم اللازم من طرف الاعضاء و الزوارو إلى ذلك الحين دعونا نحدثكم قليلا عن النادي و أهدافهالنادي عبارة عن تجمع للاعضاء و الذين هم من عشاق المطالعة تحت سقف واحد من أجل الوصول إلى مستوى أقل ما يقال عنه مقبول في القراءة و مشاركة كل ذلك مع البقية و الزوارو الهدف من ذلك هو الارتقاء بالمستوى إلى درجة أكبر و ذلك بتبادل الافكار سواء عن طريق المطالعة الجماعية أو الاقتراحات و كذلك توفير كل ما يخص المطالعة و من بين ذلك حوارات حصرية مع الكتاب سواءا الهواة أم المحترفين و الكتب و ما الى ذلكعلى العموم و دون إطالة الامر ليس بذلك التعقيد و لا بذلك الالتزام الكبيرفإن أردتم أن تكونوا جزءا من هذا النادي كل ما عليكم هو ترك تعليق و سوف نتواصل معكم من أجل توضيح باقي الامور فإن راقكم الامر مرحبا بكم بيننا و إن كان هنالك أي تردد فدعمكم لنا و لو بالكلمة الطيبة له الاثر الكبيرو بالاستمرارية و مرور الأيام إن شاء الله نحقق المستحيلنادي اللمة للكتاب13 - 03 - 2022