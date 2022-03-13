نادي اللمة للكتاب ❤️

bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,229
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أسعد الله أوقاتكم بكل خير ❤️

و لِأن رِحلة الألف مِيل تبدأُ بخطوةٍ

يسرني أن أعلن لكم عن إفتتاح نادي اللمة للكتاب

و من هذا الفضاء الافتراضي لربما يكون لنا يوما لقاء و لما لا تجسيد للنادي على أرض الواقع

لكن قبل ذلك يجب وضع الأسس اللازمة من أجل إنجاح ذلك و طبعا كل هذا تحت إشراف إدارة اللمة إن وجد الدعم اللازم من طرف الاعضاء و الزوار

و إلى ذلك الحين دعونا نحدثكم قليلا عن النادي و أهدافه

النادي عبارة عن تجمع للاعضاء و الذين هم من عشاق المطالعة تحت سقف واحد من أجل الوصول إلى مستوى أقل ما يقال عنه مقبول في القراءة و مشاركة كل ذلك مع البقية و الزوار

و الهدف من ذلك هو الارتقاء بالمستوى إلى درجة أكبر و ذلك بتبادل الافكار سواء عن طريق المطالعة الجماعية أو الاقتراحات و كذلك توفير كل ما يخص المطالعة و من بين ذلك حوارات حصرية مع الكتاب سواءا الهواة أم المحترفين و الكتب و ما الى ذلك

على العموم و دون إطالة الامر ليس بذلك التعقيد و لا بذلك الالتزام الكبير

فإن أردتم أن تكونوا جزءا من هذا النادي كل ما عليكم هو ترك تعليق و سوف نتواصل معكم من أجل توضيح باقي الامور فإن راقكم الامر مرحبا بكم بيننا و إن كان هنالك أي تردد فدعمكم لنا و لو بالكلمة الطيبة له الاثر الكبير

و بالاستمرارية و مرور الأيام إن شاء الله نحقق المستحيل ❤️

نادي اللمة للكتاب ❤️

13 - 03 - 2022

 
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