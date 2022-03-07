اللمة صانطرفيل ترحب بضيوفها الكرام

الّلمة صانطرفيل موضوع وساحة تفاعلية تشاركية خبارجية ككل الصونطرفيلات في العالم منافسة للبيسفوك والدكبوك والنيسغرام والعلجية مولات الحمام والتويدر وحانوت عمي قويدر و ان شاء الله ان شاء الله نفوتوهم فالتحمام قصدي فالتخمام.

طبعا أنشأت بنظام اندرويد ( التقرعيج 24/24 ) الجزائري البريكولي.

حيث يلتقي سكان اللمة وماجاورها للتشارك والتفاعل للتسوق وقضيان الصوالح ولنشر الأخبار اليومية الخاصة والعامة الهامة وغير الهامة الصحيحة وغير الصحيحة والشائعات والعفارات والعركات واخبار الاسواڨ والحوانت والفيترينات واسعار السلع والبيتزا والفريتوملات والي اتزوج وعاود اطلق وكي طلڨ ملڨاش كيفاش يعاود يتزوج واللي زاد واللي مات واللي مالقى وين يبات.

واذا لم يكن لديك شيء تتفاعل به احكيلنا نكتة والا غنيلنا انشودة.



كل الاخبار تجدها لما تضرب دورة للمة صانطرفيل منبر من لا منبر له.



والتقرعيج منشرحلكم على كل حال فيه فائدة ياسادة ياكرام في علوم المعرفة والاستبيان وصحة العيون والآذان كيما قال سي سقراط الحكيم وسي علي بن سينا.



كمثال بدون تطوال وبدون تخمام :



الجلبانة اليوم دارت 11 ألف عندنا ومزالها تزيد تهبط اصبرو ومتشروهاش.



داخل اللمة صديقنا غولدن مان راه في لامان وتحسنت حالتو وقالكم صحيتو مطليتوش عليا راني نسالكم عشر قناطر تفاح وبنان. ياخويا الحمد الله على سلامتك راك تسال.



شفتوا المثال ساهل ماهل أيا السلام عليكم والصانطرفيل راهو ليكم.

بسم الله والسلام على الجميع.