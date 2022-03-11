كلنا يعلم ان شهر رمضان المبارك على الابواب فهو يقترب منا ونحن له متلهفون ، الحقنا الله إياه ونحن نرفل بملابس اليسر والآمان ولا حرمنا الله اجر صيامه وقيامه ، وتختلف الحياه في ديار المسلمين عما كانت عليه فيما قبل وبعد شهر رمضان في كل شيء بداء من العباده وصلاة التراويح والقيام وقراءة القرآن وانتهاء بالماكولات ..

واريد هنا ان احدثكم عن اكلاتنا المعتاده في الشهر الكريم ..

مع مؤذن المغرب يبدأ الاكل ونسميه الفطور وهو مكون من تمره بانواع مختلفه عاديه وممزوجه بسمن واخرى ممزوجه بسمن واقط ..

ويكون اللبن حاضرا بقوه ومن ثم نأكل التشريب وهو خبز رقاق مع مرق ولحم ولايكون الا مع لحم غنم والتسريب وجبه رئيسيه على الفطور ويكون هناك برياني لحم او دجاج وهو رز مع البهارات والكاري الهندي ويكون هناك عصير برتقال وعصير فيمتو وماء فقط هذه سفرة الفطور عندنا وحتى وان وجد سمبوسه او شيء من المعجنات ما احد يأكلها ..

بعد الصلاه نتناول الشاي والقهوه وبعض المعجنات

اما السحور فيكون رز ولحم او رز ودجاج ولبن بس ..

هناك شيء عندنا في عاداتنا ما يسمى ( غبقه) وهي تكون بالدواوين اي عزايم بين الجماعة والجيران والاصدقاء فتجد ان ديوانية فلان مثلا عندهم غبقه الساعه 11 ليلا وديواني فلان عندهم غبقه الساعه 12 وديواني فلان عندهم غبقه الساعه الواحده ليلا ولايكون بعد الواحده اي عبقات ..

والغبقه لازم تكون ذبيحه كامله مع تشريب مع حلويات بعد الغبقه كل يعود لبيته ويتسحر ثم يصلي الفجر وينام والسحور عادة يكون خفيف اما تمره ولبن والا رز ابيض ولبن او شي من هذا ...



هذه اكلاتنا في شهر رمضان ياليت نعرف كيف هي اكلاتكم ومما تتكون ...

شكرا .