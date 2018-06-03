كاميرا كاشي {لمّة خير} الحلقة الأولى

إيه ليل فيها مستشفى جامعي كبير تتبع بنتي ثم عندهم ،عندهم طبة ملاحإيه قريبة من باريسهاي ليك صورة توضيحية

والله الحمد لله خويا يسقسي عليك الخير ربي يجازيك الخير وربي يكون في عونكم خويا وربي يجعل هاد البيت فاتحة خير عليكم يارب بالشوي يروح التعب ان شاء الله وتلقاو روحكم مدينة ليل خويا فيها مستشفيات ولالا خاطر ماشفيتش على اسم المدينة بالضبط بصح يدهرلي ليل هي لي قريبة من باريس

(الأخ حليم حتى الآن تجاوب مع الموضوع ومسكين عطاني بعض المعلومات لي نحوس عليها وأنا عمدا سألتو مسبقا

(الأخ حليم حتى الآن تجاوب مع الموضوع ومسكين عطاني بعض المعلومات لي نحوس عليها وأنا عمدا سألتو مسبقا

وعليكم السلام والرحمة بارك الله فيك على السؤال حنا لابأس والحمد لله ،الرحلة مع رمضان يمكنك تتخيليها ههه الحمد لله على كل حال . ونتوما أحوالك لابأس والعائلة لابأس نشالله مع رمضان تكونو ملاح ... معليهش عادي أنا ساكن في فالنسيان قريبة لمدينة ليل المعروفة في شمال فرنسا ،باريس بعيدة عليا بساعتين ونص هكذاك ... ربي يبارك فيك

خويا حليم حبيت نسقسيك واعتذر على السؤال طبعا حبيت نسقسيك نتا في اي مدينة من فرنسا باريس بعد؟

السلام عليكم صباح النور خويا حليم ان شاء الله احوالك بخير؟ وان شاء الله كامل العائلة بخير؟ نتمنى تكون كل امورك بخير خويا خاصة بعد الانتقال ويكون شهر رمضان شهر خير عليكم يارب

إذن تابعوا معنا حتى الأخير، وبالاكم تنحيو التيليكوموند من يدكم وشاهدوا معنا كاميرا كاشي بعنوان

إذن تابعوا معنا حتى الأخير، وبالاكم تنحيو التيليكوموند من يدكم وشاهدوا معنا كاميرا كاشي بعنوان

نخليو الحلقات القليلة في عددها ولكن الكبيرة في معانيها وقيمها هي تخليكم تحكمو على أهل اللمة وأخلاقهم

نخليو الحلقات القليلة في عددها ولكن الكبيرة في معانيها وقيمها هي تخليكم تحكمو على أهل اللمة وأخلاقهم

فيفرحوا مع بعض ويبكيو مع بعض ويحسو ببعض،

فيفرحوا مع بعض ويبكيو مع بعض ويحسو ببعض، فهل يا ترى صح كامل هاد الكلام؟

فيفرحوا مع بعض ويبكيو مع بعض ويحسو ببعض، فهل يا ترى صح كامل هاد الكلام؟ نخليو الحلقات القليلة في عددها ولكن الكبيرة في معانيها وقيمها هي تخليكم تحكمو على أهل اللمة وأخلاقهم إذن تابعوا معنا حتى الأخير، وبالاكم تنحيو التيليكوموند من يدكم وشاهدوا معنا كاميرا كاشي بعنوان

ولا نخلي العضو يغضب من عضو خلاف علاه مانديروش حاجة مختلفة يكون فيها

لكن هاد المرة فكرنا أنا وأسماء وقلنا بعيدا عن كاميرا كاشي تاع فلان هدر فيك وفلان قال فيك ووين نخلي العضو هاداك يهز في قلبو

وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

(ربي يشفيلك بنتك ان شاء الله خويا حليم ويحفظهالك من كل سوء

بعدما ضمنت تجاوب الأخ حليم أرسلتلو السيناريو لي خططتلو شوفو واش كتبتلو

نصلح نكتب سيناريوهات تاع أفلام هههه)

لؤلؤة قسنطينة

الحكاية ومافيها يا خويا، كاين عضو هنا من اللمة يماه مرضت

واضطرو يطلعوها لفرنسا دير عملية ولا تتعالج ماعلاباليش بالضبط ونظن في مدينة ليل خاطر كي ذكرت اسمها تفكرت

هي لي قريبة من باريس

ولكن بما أنو شهر رمضان هو راح لفرنسا على اساس عندو عائلة تما يقولك على الاقل يجبولي فطور للمستشفى

ولا على الاقل يروح يفطر عندهم ويماه راهي في المستشفى

ساع طيشوه واحد ماتفكرو ولا جابلو طرف خبز يفطر بيه

ماتعرفش كاش نفس مومنة تتفكر هاد الانسان تمدلو ولو طرف خبز ولا تتفكرو بفطور

خاصة انو في بلاد الغربة ومايعرفش ويماه مريضة إضغط للتوسيع...

أول ماسمع الأخ حليم بحالة هذا العضو قالي خليلي رقمو باه نلحقو ليه وقالي نشوف كاش ناس قراب من تم يوصلو ليه لأنو المستشفى بعيد عليه

ولكنو كان مزروب ما وضحليش مليح استنيتو حتى يرجع وخبرتو باه مايتصل بحتى واحد حتى نخبرو أنا

على اساس أنو العضو ماعلابالوش بهاد المساعدة لي رايحة نقدمهالو وباه مانحرجوهش هههه وانا راني خادمتها من تحت لتحت هههه

ومن بعد خرجت رحت نصلي وخليت الأخ حليم يخمم في حالة هذا العضو لدرجة أنو ما استنانيش مسكين حتى نرجع

ما جيت نرجع في ظرف ساعة تقريبا كان ديجا اتصل بناس يعرفهم لأنو هو عندو ظروف وبعيد عليه المستشفى لي فيه هاد العضو الخيالي ههه

وفي النهاية خلالي هاد الرسالة لي فيها بعض المعلومات لي ممكن تساعد العضو هذا إلى غاية نهاية الاسبوع يتكلف بيه الأخ حليم

حلم كبير

أنا بعيد عليا بزاف ممكن عطلة الأسبوع نشالله إذا حب ربي

شوفي كاين ثم مساجد يديرو الفطور لعابري السبيل إذا كان محرج يلڨا الناس بزاف تفطر ثم ودايرين ماكلة الدار عادي ميش غير هو

إذا كان في هذا السبيطار

Jeanne de Flandre

هاهو المسجد ڨريب ليه نص ساعة على رجليه مع العنوان يكتبو والناس تدلو

Mosquée Al Imane de Lille

59 Rue de Marquillies, 59000 Lille

تقريبا السبيطارات كامل في جيهة وحدة وهذا الجامع لڨريب ثم

وإذا حب يعطيك العنوان بالضبط مع رقم الهاتف هاذي رحمة نعيطولو ونشوفو على الأقل في الويكاند ما يڨعدش هكذاك ،والناس لبعضاها علاه الحشمة....

ربي يسهل نشالله إضغط للتوسيع...

الأخ حليم رغم كامل المساعدات لي بعتهملي في الرسالة السابقة ورغم معارفو لي شافهم بقا قلبو عند العضو هاداك

وزاد بعتلي رسالة أخرى (وانا هنا مازال حتى ما جيتش هههه) وحسب الرسالة الاخيرة الاخ هز هم خوه رغم أنو للآن ماعطيتوش اسمو

والظاهر راهو يفكر في أنو يستضيف العضو هادا

المجهول بيه بيماه عندو في الدار

حلم كبير

ڨداه رايح يڨعد هنا ،

والوالدة نتاعو دارت العملية ولا مزالت

لو كان بيدي نجيبو هو والوالدة لعندي كل يوم يفطر هنا لكن بعيد عني وزيد الخدمة الله غالب

شوفي مع رقم الهاتف نتاعو ڨبل ومن بعد يحلها ربي إضغط للتوسيع...

(كي دخلت ولقيت كامل هاد الميساجات ماحبيتش نطول عليه وخبرتو بلي كانت مجرد كاميرا كاشي )



عام ربح نشالله

وأنا عيطت للغاشي وڨالولي ڨوللنا وين راه فالسبيطار بالضبط ونشوفو كيفاه نديرو ،يعني كنت رايح ندير حملة ذات منفعة عامة في سبيطار ليل وضواحيه غاضني صح ...



يعني نحيتي علينا خدمة نتاع خير

وأنا من الصباح نسب في عايلتو وكيفاه يخليوه وكيفاه يتلفوه وهاذو ميش عباد هههههههههههه

يعطيك الصحة درتيها بيا يا بنت قسنطينة

والله درتيها بيا صح وما فقتلك ياو !!!!!! أياااااا ختي مريمعام ربح نشاللهوأنا عيطت للغاشي وڨالولي ڨوللنا وين راه فالسبيطار بالضبط ونشوفو كيفاه نديرو ،يعني كنت رايح ندير حملة ذات منفعة عامة في سبيطار ليل وضواحيه غاضني صح ...يعني نحيتي علينا خدمة نتاع خيروأنا من الصباح نسب في عايلتو وكيفاه يخليوه وكيفاه يتلفوه وهاذو ميش عباد ههههههههههههيعطيك الصحة درتيها بيا يا بنت قسنطينةوالله درتيها بيا صح وما فقتلك ياو !!!!!! إضغط للتوسيع...

المهم وضحت في النهاية للأخ حليم فكرة الكاميرا كاشي واعتذرت منو طبعا وهو تقبل الأمر بصدر رحب

واستأذنتو طبعا في طرح المعلومات الشخصية المذكورة لفوق لي تخص المدينة وكلشي

والأخ صراحة غاضتو ماش كي درنالو كاميرا كاشي بل غاضتو انو راحتلو فرصة يربح أجر في هذا الشهر الفضيل

وبهذا حسيت أنا لي دارولي كاميرا كاشي ماش للأخ وهذا بسبب طيبتو وحبو للمساعدة



الملاحظة لي حبيت نقولها في نهاية الحلقة أنو لما راسلت الاخ ودرتلو كاميرا كاشي كان تما سمع بلي الأب تاعو مريض بمرض خبيث وحالتو سيئة

ولكن كان كلامو معايا طيب كيما شفتو وحتى بعدما سمع بلي كان مجرد مقلب ضحك عادي وفرح عادي

تخيّل باباك مريض في حالة ونتا في الغربة بعيد عليه عندك عايلتك تخمم عليها عندك بزااف امور في راسك ويجي واحد يديرلك مقلب كيفاه تكون ردة فعلك؟

مهما كانت ردّة فعلك فهي في حقك، لكن الاخ حليم رغم كامل همومو تقبل كلشي بصدر رحب وحب يعاون غيرو

ولهذا سميناها

"لمة خير"

وهادو هوما أبناء اللمة الأحرار لي يساعدو غيرهم حتى بدون ما يحوسو يعرفو شكون هوما المهم يجري في عروقهم دم جزائري

في نهاية الموضوع نقول للأخ حلم كبير بارك الله فيك خويا وربي يجازيك الجنة وربي يعطيك ما تتمنى واسمحلنا

ربي يشفيلك الوالد ويحفظهولك في هاد الايام المباركة ويطولو في عمرو ويخليه تاج فوق راسكم وربي يفرج عليك خويا

شكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة وماتنساوش تخليولنا رايكم فيها، نلتقي في حلقة أخرى ومع عضو آخر