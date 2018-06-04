كاميرا كاشي {لمّة خير} الحلقة الثانية

عآشقة الجنـة
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طاقم المشرفات
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السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم
وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال
كالعادة مستحيل يعدي شهر رمضان المبارك على اللمة الغالية بدون كاميرا كاشي وبدون ضحك وبدون مقالب
وهاد العام خممنا أنا وشريكتي في الإجرام @لؤلؤة قسنطينة باه نديرو كاميرا كاشي لأعضاء اللمة كيما كل عام ونطيحوهم في الفخ
ونعرضو المقالب هادو في حلقات باه نغيرو الجو ويكون لرمضان داخل اللمة طعم مختلف وجميل
لكن هاد المرة فكرنا أنا و مريم وقلنا بعيدا عن كاميرا كاشي تاع فلان هدر فيك وفلان قال فيك ووين نخلي العضو هاداك يهز في قلبو
ولا نخلي العضو يغضب من عضو خلاف علاه مانديروش حاجة مختلفة يكون فيها عبرة ورحمة وتعاون
بالأخص والمعروف على ناس اللمة أنو مايجمعهمش عالم افتراضي فقط بل تجمعهم محبة وتواصل وترابط رغم أنهم داخل عالم افتراضي
فيفرحوا مع بعض ويبكيو مع بعض ويحسو ببعض، فهل يا ترى صح كامل هاد الكلام؟
نخليو الحلقات القليلة في عددها ولكن الكبيرة في معانيها وقيمها هي تخليكم تحكمو على أهل اللمة وأخلاقهم
إذن تابعوا معنا حتى الأخير، وبالاكم تنحيو التيليكوموند من يدكم وشاهدوا معنا كاميرا كاشي بعنوان
{لمة خير}
ثاني ضحية معنا في هاد الكاميرا كاشي هو الأخ @HAMZA USMA فكرة انو ندير كاميرا كاشي للاخ حمزة كانت سهلة بالنسبة ليا
لانو من نفس ولايتي و تطبيقي للفكرة كان رح يكون اسهل من اني نديرو لعضو آخر
مالا وجدت الخطة و طبختها على نار هادئة باش تنجح
تابعوا معايا واش صـــــــــــــــــرا
عاشقة الجنة
السلام عليكم خويا حمزة
وشراك
وشراك
مدخلتش في صلب الموضوع مباشرة باش ميحسش عليا
HAMZA USMA
وعليكم السلام
أختي اسماء
لاباس الحمد لله
أختي اسماء
لاباس الحمد لله
عاشقة الجنة
مع الصحة و الخدمة لباس ؟!
لحد الان الامور عادية مزلنا نسقسو غير على الصحة
HAMZA USMA
الحمد لله
أونتي راكي بخير
عاشقة الجنة
الحمد لله نقولو لباس
ناس ماجينو بخير
ناس ماجينو بخير
HAMZA USMA
الحمد لله
كامل لاباس عليهم
كامل لاباس عليهم
عاشقة الجنة
كملت القراية ولا مزال ؟!
HAMZA USMA
كملت العام لي فات
عاشقة الجنة
الله يبارك مبروك عليك مؤخرا ^^
مبروك على واش هههههه
مزلتي صايمة ؟
صحا فطورك
مزلتي صايمة ؟
صحا فطورك
عاشقة الجنة
الله يسلمك و انت زادا
ههههه مبروك عليك التخرج
ههههه مبروك عليك التخرج
hamza usma
يسلمك
وانتي كفاش مع رمضان ؟
كملتي القراية
وانتي كفاش مع رمضان ؟
كملتي القراية
عاشقة الجنة
الحمد لله في نعمة
كملت سنة ثانية جامعي و مزال سنوات القدام ^^
العشية كنت رح نحكي معاك في موضوع
كملت سنة ثانية جامعي و مزال سنوات القدام ^^
العشية كنت رح نحكي معاك في موضوع
اه اوكي انتي جبتي باك 2015 الله اعلم
اما موضوع ؟
اما موضوع ؟
عاشقة الجنة
لالا جبتو في 2016 و 2017 عندي 2 باك
الموضوع ضرك نقولك
كاين واحد نعرفو يسكن جيهة البرواقية صرالو مشكل مع دارهم و هو متزوج مرتو راحت لدارهم و هو عندو صاحبو يسكن عندكم راح عندو البارح فطر و بات و اليوم قالي ملقيتش وين نروح مسكين حالتو راهي من سيء لاسوء مشتت و في ميزيرية كحلة ملقاش وين يروح يفطر و مصروف قالي خرجت مقلق مرفدت معايا والو قتلو روح لدار الرحمة قالي منقدرش و معلباليش اصلا ايلا كاين في شلالة و مقبيل بعثتلو محبش يرد عليا
الموضوع ضرك نقولك
كاين واحد نعرفو يسكن جيهة البرواقية صرالو مشكل مع دارهم و هو متزوج مرتو راحت لدارهم و هو عندو صاحبو يسكن عندكم راح عندو البارح فطر و بات و اليوم قالي ملقيتش وين نروح مسكين حالتو راهي من سيء لاسوء مشتت و في ميزيرية كحلة ملقاش وين يروح يفطر و مصروف قالي خرجت مقلق مرفدت معايا والو قتلو روح لدار الرحمة قالي منقدرش و معلباليش اصلا ايلا كاين في شلالة و مقبيل بعثتلو محبش يرد عليا
و حتى انا مكنتش ساهلة درتلو خطة تبان مئة بالمئة حقيقة
هذا واش رح نعرفوه من خلال الردود القادمة
مطاعم الرحمة على كامل تراب ولاية المدية
كاين في بني سليمان وتابلاط والمدية برك
باقي البلديات مفيهمش
شكون هو عضو معانا ؟
الفطور والمباتة ساهلين
وش عندو مشاكل ؟؟ طلق ؟؟
كاين في بني سليمان وتابلاط والمدية برك
باقي البلديات مفيهمش
شكون هو عضو معانا ؟
الفطور والمباتة ساهلين
وش عندو مشاكل ؟؟ طلق ؟؟
عاشقة الجنة
قتلك هو معندوش مصروف باش يديبلاصي بزاف واقيل مزال ثم في شلالة
لالا ميطلقش هو عندو مشاكل مع دارهم برك
كيفاش الفطور و المباتة ماشي مشكل ؟!
لالا ميطلقش هو عندو مشاكل مع دارهم برك
كيفاش الفطور و المباتة ماشي مشكل ؟!
و الاخ حمزة ظهر انسان مولا خير نحييه على سعة صدرو و طيبة قلبو
hamza usma
ابعثيه ندو معام الاجر
كيفاش نتواصل معاه
كيفاش نتواصل معاه
لانو الشيء لي حبيت نوصل ليه وصلتـلو
عاشقة الجنة
خويا حمزة نقولك حاجة مهمة اكثر من هاذو
شكون هذا العضو اعطيلي رقمو وانتي كفاش عرفتي
واش هاذي الحاجة المهمة أسماء
واش هاذي الحاجة المهمة أسماء
الحاجة المهمة هي انك شاركت معانا في كاميرا كاشي هههههه
و الحكاية مكاش منها خويا
حبيت نقولك ربي يكثر من امثالك خيار الناس خويا و هذا دليل على انو مزال الخير في بلادنا و في شبابنا
بارك الله فيك على التعاطف
و الحكاية مكاش منها خويا
حبيت نقولك ربي يكثر من امثالك خيار الناس خويا و هذا دليل على انو مزال الخير في بلادنا و في شبابنا
بارك الله فيك على التعاطف
اسمحلنا بصح حكمناك بحاجة مليحة
hamza usma
حكمتيني بصحتك هههههههه
على خاطرش قليل وين الناس العابري سبيل يجو لبلادنا
بلادنا صغيرة ومقطوعة
ربي يحفظك
اللهم آآآمين
زعما انا وش نخسر الماكلة كاينة والمبيت كاين لتساع
الطوموبيل كاينة
وفيك بركة أسماء
شابو
او بمعنى اخر تجربة اجتماعية نعرفو من خلالها مدى تعاطف العضو مع حالة انسانية من الحالات الموجودة
و الاخ كان نعم الرجل و نوى يفتح دارو و يساعد الاخ في المبيت و الاكل
و طلبت منو يخلي الامر سر بيناتنا باش نزيد نطيح اعضاء آخرين في الفخ
و هو وافق و كذلك ممنعش عرض الحلقة راه يستنى في تفاعلكم
وهادو هوما أبناء اللمة الأحرار لي يساعدو غيرهم حتى بدون ما يحوسو يعرفو شكون هوما المهم يجري في عروقهم دم جزائري
و في نهاية الموضوع نقول للاخ حمزة بارك الله فيك على طيبة قلبك و على حبك لفعل الخير و انت مثال الرجل الجزائري الاصيل فحل و نص
ربي يوفقك في العمل تاعك و يخليلك صحتك و يطول في عمر والديك و يسعدك و يهنيك و العاقبة للزوجة الصالحة
بالتوفيق لك
شكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة وماتنساوش تخليولنا رايكم فيها، نلتقي في حلقة أخرى ومع عضو آخر
سلااام