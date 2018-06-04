كاميرا كاشي {لمّة خير} الحلقة الثانية

السلام عليكم أهل اللمة الكرام وأسعد الله أوقاتكم



وملأها بركة وسعادة، وصح رمضانكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

كالعادة مستحيل يعدي شهر رمضان المبارك على اللمة الغالية بدون كاميرا كاشي وبدون ضحك وبدون مقالب



وهاد العام خممنا أنا وشريكتي في الإجرام @لؤلؤة قسنطينة باه نديرو كاميرا كاشي لأعضاء اللمة كيما كل عام ونطيحوهم في الفخ

ونعرضو المقالب هادو في حلقات باه نغيرو الجو ويكون لرمضان داخل اللمة طعم مختلف وجميل

لكن هاد المرة فكرنا أنا و مريم وقلنا بعيدا عن كاميرا كاشي تاع فلان هدر فيك وفلان قال فيك ووين نخلي العضو هاداك يهز في قلبو

ولا نخلي العضو يغضب من عضو خلاف علاه مانديروش حاجة مختلفة يكون فيها عبرة ورحمة وتعاون

بالأخص والمعروف على ناس اللمة أنو مايجمعهمش عالم افتراضي فقط بل تجمعهم محبة وتواصل وترابط رغم أنهم داخل عالم افتراضي

فيفرحوا مع بعض ويبكيو مع بعض ويحسو ببعض، فهل يا ترى صح كامل هاد الكلام؟

نخليو الحلقات القليلة في عددها ولكن الكبيرة في معانيها وقيمها هي تخليكم تحكمو على أهل اللمة وأخلاقهم

إذن تابعوا معنا حتى الأخير، وبالاكم تنحيو التيليكوموند من يدكم وشاهدوا معنا كاميرا كاشي بعنوان

{لمة خير}

ثاني ضحية معنا في هاد الكاميرا كاشي هو الأخ @HAMZA USMA فكرة انو ندير كاميرا كاشي للاخ حمزة كانت سهلة بالنسبة ليا

لانو من نفس ولايتي و تطبيقي للفكرة كان رح يكون اسهل من اني نديرو لعضو آخر

مالا وجدت الخطة و طبختها على نار هادئة باش تنجح

تابعوا معايا واش صـــــــــــــــــرا

عاشقة الجنة

السلام عليكم خويا حمزة

وشراك إضغط للتوسيع...

اول حاجة المقدمة رح تكون عادية نسقسي على احوالو و اموروا ماشية ولا لالا

مدخلتش في صلب الموضوع مباشرة باش ميحسش عليا

HAMZA USMA

وعليكم السلام

أختي اسماء

لاباس الحمد لله إضغط للتوسيع...

عاشقة الجنة

مع الصحة و الخدمة لباس ؟! إضغط للتوسيع...

لحد الان الامور عادية مزلنا نسقسو غير على الصحة

HAMZA USMA

الحمد لله إضغط للتوسيع...

أونتي راكي بخير إضغط للتوسيع...

عاشقة الجنة

الحمد لله نقولو لباس

ناس ماجينو بخير إضغط للتوسيع...

المهم صرعتو بالسؤال على الصحة هههه

HAMZA USMA

الحمد لله

كامل لاباس عليهم إضغط للتوسيع...

هنا بديت نبدل فالاسئلة شوي حبيت نقرعج على القراية

عاشقة الجنة

كملت القراية ولا مزال ؟! إضغط للتوسيع...

باركولو تخرج و راه خدام و قريب نفرحو بيه بزواجو ان شاء الله

HAMZA USMA

كملت العام لي فات إضغط للتوسيع...

عاشقة الجنة

الله يبارك مبروك عليك مؤخرا ^^ إضغط للتوسيع...

hamza usma

مبروك على واش هههههه

مزلتي صايمة ؟

صحا فطورك إضغط للتوسيع...

ههههه مسكين تلفولو الخيوط

عاشقة الجنة

الله يسلمك و انت زادا

ههههه مبروك عليك التخرج إضغط للتوسيع...

hamza usma

يسلمك

وانتي كفاش مع رمضان ؟

كملتي القراية إضغط للتوسيع...

و هنا بديت نلمح على الموضوع بصح الاخ حمزة مستحيل يفيق لانو الدخلة كانت عادية جدا ههه

عاشقة الجنة

الحمد لله في نعمة

كملت سنة ثانية جامعي و مزال سنوات القدام ^^

العشية كنت رح نحكي معاك في موضوع إضغط للتوسيع...

hamza usma

اه اوكي انتي جبتي باك 2015 الله اعلم

اما موضوع ؟ إضغط للتوسيع...

و هنا بديت نحكي على الموضوع و بدات الخطة تاعي بنحاح

عاشقة الجنة

لالا جبتو في 2016 و 2017 عندي 2 باك

الموضوع ضرك نقولك

كاين واحد نعرفو يسكن جيهة البرواقية صرالو مشكل مع دارهم و هو متزوج مرتو راحت لدارهم و هو عندو صاحبو يسكن عندكم راح عندو البارح فطر و بات و اليوم قالي ملقيتش وين نروح مسكين حالتو راهي من سيء لاسوء مشتت و في ميزيرية كحلة ملقاش وين يروح يفطر و مصروف قالي خرجت مقلق مرفدت معايا والو قتلو روح لدار الرحمة قالي منقدرش و معلباليش اصلا ايلا كاين في شلالة و مقبيل بعثتلو محبش يرد عليا إضغط للتوسيع...

مسكين الاخ حمزة صدق حكاية الاخ الافتراضي هذا و تعاطف معاه

و حتى انا مكنتش ساهلة درتلو خطة تبان مئة بالمئة حقيقة

هذا واش رح نعرفوه من خلال الردود القادمة

مطاعم الرحمة على كامل تراب ولاية المدية

كاين في بني سليمان وتابلاط والمدية برك

باقي البلديات مفيهمش

شكون هو عضو معانا ؟

الفطور والمباتة ساهلين

وش عندو مشاكل ؟؟ طلق ؟؟ إضغط للتوسيع...

عاشقة الجنة

قتلك هو معندوش مصروف باش يديبلاصي بزاف واقيل مزال ثم في شلالة

لالا ميطلقش هو عندو مشاكل مع دارهم برك

كيفاش الفطور و المباتة ماشي مشكل ؟! إضغط للتوسيع...

و بقيت نانسيتي على الحكاية و مبدلتش رايي

و الاخ حمزة ظهر انسان مولا خير نحييه على سعة صدرو و طيبة قلبو

hamza usma

ابعثيه ندو معام الاجر

كيفاش نتواصل معاه إضغط للتوسيع...

هنا حبيت نقولو الحقيقة مبغيتش نطول عليه اكثر

لانو الشيء لي حبيت نوصل ليه وصلتـلو

عاشقة الجنة

خويا حمزة نقولك حاجة مهمة اكثر من هاذو إضغط للتوسيع...

الاخ حمزة مزال حاب يعاون

شكون هذا العضو اعطيلي رقمو وانتي كفاش عرفتي

واش هاذي الحاجة المهمة أسماء إضغط للتوسيع...

عاشقة الجنة

الحاجة المهمة هي انك شاركت معانا في كاميرا كاشي هههههه

و الحكاية مكاش منها خويا

حبيت نقولك ربي يكثر من امثالك خيار الناس خويا و هذا دليل على انو مزال الخير في بلادنا و في شبابنا

بارك الله فيك على التعاطف إضغط للتوسيع...

الاخ حمزة مصدقش الحكاية هههه

اسمحلنا بصح حكمناك بحاجة مليحة

hamza usma



حكمتيني بصحتك هههههههه

على خاطرش قليل وين الناس العابري سبيل يجو لبلادنا

بلادنا صغيرة ومقطوعة

ربي يحفظك

اللهم آآآمين

زعما انا وش نخسر الماكلة كاينة والمبيت كاين لتساع

الطوموبيل كاينة



وفيك بركة أسماء

شابو إضغط للتوسيع...

و بعد الشي لي صرا خبرت الاخ حمزة بالحقيقة و انو الحكاية ماهي الا كاميرا كاشي بطريقة اخرى

او بمعنى اخر تجربة اجتماعية نعرفو من خلالها مدى تعاطف العضو مع حالة انسانية من الحالات الموجودة

و الاخ كان نعم الرجل و نوى يفتح دارو و يساعد الاخ في المبيت و الاكل

و طلبت منو يخلي الامر سر بيناتنا باش نزيد نطيح اعضاء آخرين في الفخ

و هو وافق و كذلك ممنعش عرض الحلقة راه يستنى في تفاعلكم

وهادو هوما أبناء اللمة الأحرار لي يساعدو غيرهم حتى بدون ما يحوسو يعرفو شكون هوما المهم يجري في عروقهم دم جزائري

و في نهاية الموضوع نقول للاخ حمزة بارك الله فيك على طيبة قلبك و على حبك لفعل الخير و انت مثال الرجل الجزائري الاصيل فحل و نص

ربي يوفقك في العمل تاعك و يخليلك صحتك و يطول في عمر والديك و يسعدك و يهنيك و العاقبة للزوجة الصالحة

بالتوفيق لك