اشياء غريبة حقا

شـــئ غريب

كيف أننا نرى الـ 100 دينار كبيرة عندما نأخذها إلى المسجد

وصغيرة جداً عندما نأخذها إلى السوق



شــــي غريــــب

كيف أننا نرى ساعة في طاعة الله طويلة

ولكن ما أسرع التسعين دقيقة في مباراة كرة قدم أو ثلاث ساعات على النت أو التلفزيون !!.



شــــي غريــــب

كيف أنه من المجهد قراءة جزء من القرآن الكريم

وكيف أنه من السهل قراءة رواية مختارة من 200 إلى 300 صفحة !!



شــــي غريــــب

كيف أننا نتقبل ونصدق ما تقوله الجرائد

ولكن نتساءل عما يقوله القرآن الكريم !!



شــــي غريــــب

كيف أننا نتقبل ونتبع أحدث أساليب الحياة

ولكننا ندير ظهورنا لسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام!





شــــي غريــــب

أننا لا نستطيع التفكير في قول أي شئ عند الدعاء

ولكننا لا نواجه صعوبة في التفكير في قول أي شئ عند التحدث إلى صديق ؟ !! .





شــــي غريــــب



كيف تبدو طويلة قضاء ساعتين في المسجد



ولكن كم هي قصيرة عند مشاهدة فيلم سينمائي !!





شــــي غريــــب

رغبة الناس في الحصول على المقعد الأمامي في أية لعبة أوحفلة



ولكنهم يتزاحمون للجلوس في مؤخرة المسجد ؟ !! .





شــــي غريــــب واللـــه

كيف أننا نحتاج إلى مدة طويلة ونواجه صعوبة في حفظ آية أو آيتين من القرآن الكريم

ولكن في مدة قصيرة وبسهولة نحفظ الأغاني !! ليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل فأغتنم يوم عملك ليوم حسابك​