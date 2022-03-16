فواكه لم تشاهدها من قبل

ناصر dz
:: عضو بارز ::
1- Rambutan
هده الفاكهة تكتر تكثر في جنوب شرق اسيا عموما شجرها مثمر دائما الثمرة مغطاة بقشرة جلدية لها شعيرات ومذاقها حلو بزيادة وتقريبا شبيه بالعنب من حيث المذاق.
2- Jackfruit
هدا النوع من الفواكه موطنها جنوب وغرب الهند وسريلانكا والفلبين وبنغلادش وتزرع في البرازيل ويقال انها تزرع في جيزان وتعتبر الشجرة من اكبر الشجرات المثمرة الفاكهة تشبه الاناناس في المذاق باختلاف ان الاناناس سكره اكتر شوية ذات قشرة قوية وخشب الشجرة قوي الدي قد يستخدم في صنع الاثاث.
3- Passion Fruit
توجد بكترة في امريكا الجنوبية والهند ونيوزيلندا تتميز هده الفاكهه بقشرة ناعمة من الخارج ومن الداخل كلها بذور يعني مثل التين الشوكي لكن لكن مداقها اكتر من حلو كما انها تستعمل في صنع الحلويات و الايس كريم .
4- Lychee
4 موطنها جنوب الصين وجنوب الهند وتايوان قشرتها قاسية تقريبا مثل قشرة الفستق ويقال انها قديمة ماقبل الميلاد بـ 2000 سنة وتشبه في المذاق العنب وغنية جدا بفيتامين C.
5- Starfruit
موطنها الهند وسريلانكا واندونيسيا ذات مذاق حلو شبيه للأناناس والكيوي وتفاح كما انه غني بفيتامين c الازم لجسمنا خصوصا في فصل الشتاء لحماية جسمنا من الانفلوانزا .
6- Mangosteen
توجد بشكل مكثف في اندونيسيا بشكل عام وبشكل خاص جزر الملوك تتميز هده الفاكهة بمذاق حامض و رائحة عطرة تصنف من الحمضيات يقال انها تشفي بإذن الله تعالى من السرطان ولها فوائد غذائية ممتازة كما يقال ان الملكة فيكتوريا كانت تقدم الهدايا لمن يحضر لها هذه الفاكهه .
7- Kumquat
موطنها الصين تصنف من الحمضيات .. صغيرة جدا بحجم العنب وبشكل برتقالة غنية جدا بفيتامين C.
8- Durian
موطنها بروناي واندونيسا وماليزيا تسمى بملكة الفواكه بسبب كبر حجمها يقال انها لها رائحة كريهه جدا وممنوعة في الاماكن العامة لكن مذاقها حلو وتتميز بقشرة قاسية وبها اشواك .
9- Dragon Fruit
9- موطنها المكسيك ووسط جنوب امريكا سميت بهذا الاسم بسبب شكلها ولونها وتكون بـ 3 الوان ابيض ووردي واحمر لها طعم قريب من الكمثرى شجرها شجر الصبار وازهارها تؤكل او يعمل بها الشاي .
10- African Cucumber-
موطنها صحراء كالهاري في افريقيا ومنه نوعين نوع سام ويكون لون قشرته اخضر ونوع صالح للاستهلاك ولون قشرته اصفر ومذاقه قريب من الرمان وشبيه الشكل بالخيار من حيث البذور وهذا سبب التسمية .
11- Ugli
موطنه جامايكا واسمه يوضح انه بشع بسبب شكله الخارجي هو فاكهة مهجنة بين اليوسفي والقريب فروت ويختلف عن القريب فروت بحلاوة المذاق وعن اليوسفي بكبر الحجم .
12- Langsat
موطنها ماليزيا والفلبين وفيتنام وتايلند يشبه البيضة في الشكل والقريب فروت في الطعم والعنب في المحاصيل لانه يكون في شكل عنقود عند قطفه .
13- Sugar Apple
موطنها تايلندا وتعتبر من اشهر الفواكه في تايلند قشرة قاسية وهده الفاكهه حلوة المذاق ذات سعرات حرارية عالية كما انها غنية بالحديد .
14- Salak
موطنها ماليزيا واندونيسيا وتسمى أيضاً بـ Snake-fruit بسبب شبه قشرتها بجلد الثعبان تنمو على شكل عناقيد تشبه التفاح اما من حيت المذاق فهو يختلف من نوع لاخر فهناك ثلاتة انواع : حلو- حامض- قاسية وجافة .
15- Soursop
موطنه المكسيك وامريكا الوسطى طعمه مقبول نسبيا والسبب بذوره المرة بس غني جدا بفيتامين C و B1 و B2 كما يستعمل في عمل الايس كريم .
16- Rose Apple
موطنها جنوب اسيا وتعتبر من اكثر الفواكه غرابة تجمع بين رائحة الورد وشكل التفاح ذات مذاق جدا رائع الا تصدر للخارج بكمية جد قليلة لانها تفسد بسرعة كبيرة بعد قطفها يمكن استعمالها من اجل عمل ماء الورد ودلك بغليها .
هده الفاكهة تكتر تكثر في جنوب شرق اسيا عموما شجرها مثمر دائما الثمرة مغطاة بقشرة جلدية لها شعيرات ومذاقها حلو بزيادة وتقريبا شبيه بالعنب من حيث المذاق.
2- Jackfruit
هدا النوع من الفواكه موطنها جنوب وغرب الهند وسريلانكا والفلبين وبنغلادش وتزرع في البرازيل ويقال انها تزرع في جيزان وتعتبر الشجرة من اكبر الشجرات المثمرة الفاكهة تشبه الاناناس في المذاق باختلاف ان الاناناس سكره اكتر شوية ذات قشرة قوية وخشب الشجرة قوي الدي قد يستخدم في صنع الاثاث.
3- Passion Fruit
توجد بكترة في امريكا الجنوبية والهند ونيوزيلندا تتميز هده الفاكهه بقشرة ناعمة من الخارج ومن الداخل كلها بذور يعني مثل التين الشوكي لكن لكن مداقها اكتر من حلو كما انها تستعمل في صنع الحلويات و الايس كريم .
4- Lychee
4 موطنها جنوب الصين وجنوب الهند وتايوان قشرتها قاسية تقريبا مثل قشرة الفستق ويقال انها قديمة ماقبل الميلاد بـ 2000 سنة وتشبه في المذاق العنب وغنية جدا بفيتامين C.
5- Starfruit
موطنها الهند وسريلانكا واندونيسيا ذات مذاق حلو شبيه للأناناس والكيوي وتفاح كما انه غني بفيتامين c الازم لجسمنا خصوصا في فصل الشتاء لحماية جسمنا من الانفلوانزا .
6- Mangosteen
توجد بشكل مكثف في اندونيسيا بشكل عام وبشكل خاص جزر الملوك تتميز هده الفاكهة بمذاق حامض و رائحة عطرة تصنف من الحمضيات يقال انها تشفي بإذن الله تعالى من السرطان ولها فوائد غذائية ممتازة كما يقال ان الملكة فيكتوريا كانت تقدم الهدايا لمن يحضر لها هذه الفاكهه .
7- Kumquat
موطنها الصين تصنف من الحمضيات .. صغيرة جدا بحجم العنب وبشكل برتقالة غنية جدا بفيتامين C.
8- Durian
موطنها بروناي واندونيسا وماليزيا تسمى بملكة الفواكه بسبب كبر حجمها يقال انها لها رائحة كريهه جدا وممنوعة في الاماكن العامة لكن مذاقها حلو وتتميز بقشرة قاسية وبها اشواك .
9- Dragon Fruit
9- موطنها المكسيك ووسط جنوب امريكا سميت بهذا الاسم بسبب شكلها ولونها وتكون بـ 3 الوان ابيض ووردي واحمر لها طعم قريب من الكمثرى شجرها شجر الصبار وازهارها تؤكل او يعمل بها الشاي .
10- African Cucumber-
موطنها صحراء كالهاري في افريقيا ومنه نوعين نوع سام ويكون لون قشرته اخضر ونوع صالح للاستهلاك ولون قشرته اصفر ومذاقه قريب من الرمان وشبيه الشكل بالخيار من حيث البذور وهذا سبب التسمية .
11- Ugli
موطنه جامايكا واسمه يوضح انه بشع بسبب شكله الخارجي هو فاكهة مهجنة بين اليوسفي والقريب فروت ويختلف عن القريب فروت بحلاوة المذاق وعن اليوسفي بكبر الحجم .
12- Langsat
موطنها ماليزيا والفلبين وفيتنام وتايلند يشبه البيضة في الشكل والقريب فروت في الطعم والعنب في المحاصيل لانه يكون في شكل عنقود عند قطفه .
13- Sugar Apple
موطنها تايلندا وتعتبر من اشهر الفواكه في تايلند قشرة قاسية وهده الفاكهه حلوة المذاق ذات سعرات حرارية عالية كما انها غنية بالحديد .
14- Salak
موطنها ماليزيا واندونيسيا وتسمى أيضاً بـ Snake-fruit بسبب شبه قشرتها بجلد الثعبان تنمو على شكل عناقيد تشبه التفاح اما من حيت المذاق فهو يختلف من نوع لاخر فهناك ثلاتة انواع : حلو- حامض- قاسية وجافة .
15- Soursop
موطنه المكسيك وامريكا الوسطى طعمه مقبول نسبيا والسبب بذوره المرة بس غني جدا بفيتامين C و B1 و B2 كما يستعمل في عمل الايس كريم .
16- Rose Apple
موطنها جنوب اسيا وتعتبر من اكثر الفواكه غرابة تجمع بين رائحة الورد وشكل التفاح ذات مذاق جدا رائع الا تصدر للخارج بكمية جد قليلة لانها تفسد بسرعة كبيرة بعد قطفها يمكن استعمالها من اجل عمل ماء الورد ودلك بغليها .