تاريخ مدينة طولقة ببسكرة

حاتم07

حاتم07

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إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
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محل الإقامة
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الجنس
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيت نعرفهم على مدينتي والغالية على قلبي مدينة طولقة

مدينة طولقة غنية عن التعريف بتاريخها المجيد وتراثها العتيد ، بأعلامها الفحول ومعالمها التاريخية الغير قابلة للأفول ، من خط الحدود الروماني بواد جدي قبل الميلاد والدال على صمود السكان في إيقاف زحف الدخلاء نحو الجنوب إلى مسجدها العتيق الذي حوله الفاتح عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه من كنيسة بيزنطية الى مسجد تخرج منه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أمثال الشيخ سعادة أمير السنية شهيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بداية القرن الثامن للهجرة ، و الشيخ عبد الرحمان الأخضري أبرز ما أنجبت الجزائر في القرن العاشر إلى شيخ الشيوخ محمد بن عزوز البرجي وتلميذه الألمعي الشيخ على بن عمر الطولقي وكليهما أسسا زوايا علم وعرفان حافظوا من خلالها على الحرف العربي وحشاشة الإيمان و لا تزال الى يومنا هذا منارة علم وعرفان وهداية ، كما خرج من أصلابهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أمثال الشيخ لخضر بن الحسين شيخ الأزهر والشيخ المكي بن عزوز والشيخ مصطفى بن عزوز والشيخ الحفناوي والقائمة طويلة منهم من مهدى الطريق بالزيتونة والأزهر ومنهم من كان رفدا من روافد الحركة الإصلاحية التي تولاها وإرث النبوة العلامة إبن باديس رحمه الله الذي كان يعلم جيدا ما تحتويه المنطقة من بذور الخير والصلاح مما جعله سنة 1938 يأبى إلا أن يخص البلدة بزيارة كان لها الأثر البارز في تمسك الأهالي بالشخصية العربية الإسلامية والذود دوناهما بكل غال ونفيس، شعارهم في ذلك قول القائل حين قال :

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل فوق ما فعلوا

يتبع...
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
915
النقاط
351
العمر
37
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
أصل التسمية

المدينة بربرية وترجع التسمية الرسمية لمدينة طولقة إلى عهد القرطاجيين الذين كانت لهم علاقة طيبة مع السكان حيث أن القرطجيين لم تكن لهم مطامع استعمارية في بربر الجزائر و لكونها أمة تجارية إكتفت بتأسيس مراكز تجارية على السواحل ، مما جعل ستيفان اغسال يعيب عليها عدم إستغلال البربر بل يعترفون بفضل أعمالها العمرانية وما أحسنت به إلى البربر من جلب البضائع وتعليمهم الحرف والصنائع بل كانت تستميل الرؤساء والأمراء بالأموال وتتقرب إليهم بالمصاهرة لا لأن تخدعهم في استقلالهم بل ليكفوا عنها هجمات قومهم ورعاياهم أو تستعين بهم في حروبها.

يتبع...
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
915
النقاط
351
العمر
37
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
وفي القرن الأول الميلادي عهد الرومان إلى الجند رفع عمرانها كغيرها من مدن الخط الصحراوي والغرض من ذلك قرب مراكز الجنود المرابطة على الحدود المحافظة على تلك المراكز وتأمينها من روعات الهجمات الصحراوية كالتي كانت على خط واد جدي بليوة وأورلال وبقيت مدن الخط الحدودي دون المساس بالهيأة الداخلية لهذه المدن ،

بعدها حوالي 46 ق م أبدى الرومان إهتمام كبير بالسياسة الداخلية لهذه الأمم الشيء الذي أثار عدة ثورات ضد الإمبراطورية الرومانية، بعد الرومان جاء الو ندال ولم يعمروا طويلا ثم جاء بعدهم البيزنطيون سنة 588

يتبع...
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
915
النقاط
351
العمر
37
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
وطولقة مدينة إسلامية بنيت على بقايا المدينة البيزنطية ، وما مسجدها العتيق إلا عمارة الكنيسة البيزنطية مع بعض التغيرات حوله الفاتح عقبة بن نافع الفهري إلى مسجد يعبد فيه الله ، فقد وصل المسلمون إلى المنطقة بقيادة الفاتح عقبة بن نافع بعد مقاومة عنيفة للروم والبربر ومنها إلى المغرب الأقصى عن طريق تهرت فجاس خلالها بسرعته المدهشة حتى بلغ المحيط الأطلنطي وقفل راجعا إلى طبنة وبها صرف الجنود إلى القيروان وبقي في قلة من أصحابه سار بهم الى تهودة ، فعلم به الأعداء وما أكثرهم وعلم عقبة أنه مستشهد لا محالة هو وأصحابه فنزلوا على خيولهم وكسروا جفون سيوفهم حبا في الموت الشريف على الحياة إذا كان فيها ذل وهوان فقاتلوا حتى قتلوا على أخرهم وكانوا زهاء 300 من الصحابة وكبار التابعين و رفات أولئك الصحابة بمكانهم ذلك من أرض الزاب إلى يومنا هذا .
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
915
النقاط
351
العمر
37
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
فالجزائر مفخرة لا ينافسها فيها وطن أخر بضمها لأجساد أولئك العظماء في الدين والتاريخ ، عظماء في الدين لأنهم من أهل القرنين المفضلين على ما بعدهما من القرون وإليهم يرجع الفضل في إسلامنا الذي نعده أنفس شيء أخذه الأسلاف عن أمثالهم وأعز تراث تركه لنا الأجداد الأمجاد ، وعظماء في التاريخ لأنهم جاسوا خلال الشمال الإفريقي من تونس الى سوس الأقصى في ظرف ثلاثة أعوام من غير معرفة بهذا الوطن ولا مساعدة من أهله .فقد استقر الإسلام في المنطقة منذ النصف الأول للقرن الأول للهجرة ، على يدي هؤلاء الرجال ، كما تعرب الأمازيغ سكان البلاد الأصليون نتيجة الإمتزاج التبادل مع العرب الفاتحين عن طريق الجوار والتعامل اليومي وعن طريق تعلم القران الكريم ومباديء الدين الإسلامي وعن طريق الزواج والمصاهرة التي حصلت على نطاق واسع في مختلف العصور ، بحيث لم تمضي قرون حتى أصبحت الجزائر عربية قلبا وروحا مثلما أصبحت قبل ذلك مسلمة قلبا وروحا ، وعاش الأمازيغ الأشراف مع العرب الفاتحين الذين امتازا عن غيرهم ممن تقدم او تأخر بأنهم لم يفتحوا وطنا لامتصاص خيراته ولا لسلب حرية أهله بل كان غرضهم الوحيد هو نشر الإسلام الذي رأوا فيه سعادتهم فأحبوا ان يعملوا على نشر هذه السعادة عبر جميع الدول التي ازدهرت ابتداء من الدولة الرستمية الحضارة (761 ميلادي ) ا الى الدولة الصنهاجية العلم والادب (1148 ميلادي ) الى جمهورية العزة والكرامة ( 2022 .)
 
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