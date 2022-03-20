الكاتب اسماعيل
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أفريل 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- egypt
- الجنس
- ذكر
تطبيق جوال أو موقع جوال: ماذا تختار؟
تطبيق جوال أو موقع جوال: ماذا تختار؟ هذه واحدة من أكبر المعضلات التي ترغب في بناء الرؤية الرقمية الخاصة بك: هل يجب عليك تطوير موقع جوال أو تطبيق للجوال؟ للقيام بالاختيار الصحيح ، يجب أولاً معرفة الفروق بين هذين النوعين من الدعم .
موقع جوالموقع جوال
تطبيق جوال أو موقع جوال: ماذا تختار؟ هذه واحدة من أكبر المعضلات التي ترغب في بناء الرؤية الرقمية الخاصة بك: هل يجب عليك تطوير موقع جوال أو تطبيق للجوال؟ للقيام بالاختيار الصحيح ، يجب أولاً معرفة الفروق بين هذين النوعين من الدعم .
الاختلافات الكبيرة بين التطبيق و موقع جوال :بين هذين "حلول لتحديات الرؤية الرقمية الخاصة بك" ، سوف نجد العديد من الاختلافات الهامة.
إمكانية الوصول :عندما يكون موقع الويب متاحًا ببساطة من خلال محرك بحث Google ، سيطلب تطبيق الهاتف المحمول تنزيلًا.
الاندماج في الحياة اليومية :تتمثل ميزة تطبيق الهاتف المحمول في أنه يمكن ، إذا كان مدروسًا جيدًا ، أن يتلاءم مع الحياة اليومية لمستخدميه ويتكامل بشكل طبيعي مع التطبيقات الأخرى الموجودة مثل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والكاميرا أو حتى GPS.
الصيانة والمكتب الخلفي :فيما يتعلق بصيانة المكتب الخلفي وإدارته ، سيعتمد كل شيء على كيفية تطوير موقعك أو تطبيقك.
تكلفة الإنشاء :هذا هو دائمًا السؤال الكبير الذي يصعب الإجابة عنه ، حيث يمكن أن تختلف التكاليف وفقًا للاحتياجات في تصميم UX أو تصميم الويب أو التطوير.
لماذا لا تنشئ كليهما؟قد يكون هذا حلاً مثيراً للاهتمام ، شريطة أن تأخذ في الاعتبار نقطتين رئيسيتين:
ليس من الضروري أن يكون لتطبيقات الهاتف المحمول نفس فائدة موقع الويب:وإلا ، فإن اهتمامه محدود للغاية وسوف يتحول مستخدمو الإنترنت إلى واحد أو آخر . دون استخدامهم بالكامل. ضع في اعتبارك احتياجات مستخدمي الإنترنت والرد عليها من خلال الوسائط اللازمة.
من المهم تقدير نسبة التكلفة / الفائدة:من الواضح أن هذا أحد أهم الأشياء التي يجب القيام بها. ينطوي إنشاء موقع ويب للجوال وتطبيق ما على تكلفة تختلف وفقًا لما سيتم تطويره.
موقع جوالموقع جوال