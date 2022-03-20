الاختلافات الكبيرة بين التطبيق و موقع جوال :​

إمكانية الوصول :​

الاندماج في الحياة اليومية :​

الصيانة والمكتب الخلفي :​

تكلفة الإنشاء :​

لماذا لا تنشئ كليهما؟​

ليس من الضروري أن يكون لتطبيقات الهاتف المحمول نفس فائدة موقع الويب:​

من المهم تقدير نسبة التكلفة / الفائدة:​

تطبيق جوال أو موقع جوال: ماذا تختار؟تطبيق جوال أو موقع جوال: ماذا تختار؟ هذه واحدة من أكبر المعضلات التي ترغب في بناء الرؤية الرقمية الخاصة بك: هل يجب عليك تطوير موقع جوال أو تطبيق للجوال؟ للقيام بالاختيار الصحيح ، يجب أولاً معرفة الفروق بين هذين النوعين من الدعم .بين هذين "حلول لتحديات الرؤية الرقمية الخاصة بك" ، سوف نجد العديد من الاختلافات الهامة.تتمثل ميزة تطبيق الهاتف المحمول في أنه يمكن ، إذا كان مدروسًا جيدًا ، أن يتلاءم مع الحياة اليومية لمستخدميه ويتكامل بشكل طبيعي مع التطبيقات الأخرى الموجودة مثل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والكاميرا أو حتى GPS.فيما يتعلق بصيانة المكتب الخلفي وإدارته ، سيعتمد كل شيء على كيفية تطوير موقعك أو تطبيقك.هذا هو دائمًا السؤال الكبير الذي يصعب الإجابة عنه ، حيث يمكن أن تختلف التكاليف وفقًا للاحتياجات في تصميم UX أو تصميم الويب أو التطوير.قد يكون هذا حلاً مثيراً للاهتماموإلا ، فإن اهتمامه محدود للغاية وسوف يتحول مستخدمو الإنترنت إلى واحد أو آخردون استخدامهم بالكامل. ضع في اعتبارك احتياجات مستخدمي الإنترنت والرد عليها من خلال الوسائط اللازمة.من الواضح أن هذا أحد أهم الأشياء التي يجب القيام بهاينطوي إنشاء موقع ويب للجوال وتطبيق ما على تكلفة تختلف وفقًا لما سيتم تطويره