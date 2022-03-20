تطبيق جوال أو موقع جوال: ماذا تختار؟

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الكاتب اسماعيل

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تطبيق جوال أو موقع جوال: ماذا تختار؟

تطبيق جوال أو موقع جوال: ماذا تختار؟ هذه واحدة من أكبر المعضلات التي ترغب في بناء الرؤية الرقمية الخاصة بك: هل يجب عليك تطوير موقع جوال أو تطبيق للجوال؟ للقيام بالاختيار الصحيح ، يجب أولاً معرفة الفروق بين هذين النوعين من الدعم .


الاختلافات الكبيرة بين التطبيق و موقع جوال :

بين هذين "حلول لتحديات الرؤية الرقمية الخاصة بك" ، سوف نجد العديد من الاختلافات الهامة.



إمكانية الوصول :

عندما يكون موقع الويب متاحًا ببساطة من خلال محرك بحث Google ، سيطلب تطبيق الهاتف المحمول تنزيلًا.

الاندماج في الحياة اليومية :

تتمثل ميزة تطبيق الهاتف المحمول في أنه يمكن ، إذا كان مدروسًا جيدًا ، أن يتلاءم مع الحياة اليومية لمستخدميه ويتكامل بشكل طبيعي مع التطبيقات الأخرى الموجودة مثل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والكاميرا أو حتى GPS.


الصيانة والمكتب الخلفي :

فيما يتعلق بصيانة المكتب الخلفي وإدارته ، سيعتمد كل شيء على كيفية تطوير موقعك أو تطبيقك.



تكلفة الإنشاء :

هذا هو دائمًا السؤال الكبير الذي يصعب الإجابة عنه ، حيث يمكن أن تختلف التكاليف وفقًا للاحتياجات في تصميم UX أو تصميم الويب أو التطوير.

لماذا لا تنشئ كليهما؟

قد يكون هذا حلاً مثيراً للاهتمام ، شريطة أن تأخذ في الاعتبار نقطتين رئيسيتين:



ليس من الضروري أن يكون لتطبيقات الهاتف المحمول نفس فائدة موقع الويب:​

وإلا ، فإن اهتمامه محدود للغاية وسوف يتحول مستخدمو الإنترنت إلى واحد أو آخر . دون استخدامهم بالكامل. ضع في اعتبارك احتياجات مستخدمي الإنترنت والرد عليها من خلال الوسائط اللازمة.



من المهم تقدير نسبة التكلفة / الفائدة:

من الواضح أن هذا أحد أهم الأشياء التي يجب القيام بها. ينطوي إنشاء موقع ويب للجوال وتطبيق ما على تكلفة تختلف وفقًا لما سيتم تطويره.



موقع جوالموقع جوال
 
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