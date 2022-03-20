الابتسامة اجمل شىء

عندما تستيقظ من النوم ابتسم واشكر الله على نعمة البقاء .. فلديك يوم في رصيد حياتك لتقضيه في طاعة الرحمن ..

عندما ترى والديك أمامك ابتسم .. فهناك الكثير الذين انحرموا من نعمة الوالدين ..

عندما تتوجه إلى العمل أو الجامعة .. ابتسم فالبعض لا يملك رسوم الدراسة ولا يعمل

عندما تتذكر بعض الضغوطات التي مررت بها ... ابتسم لأنها مضت ولن تحدث مجددا إن شاء الرحمن ..

عندما تمر بموقف صعب .. ابتسم لأنك تملك ربا عظيما تستطيع اللجوء إليه في أي وقت ...

(( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ))

عندما تفشل في تجربة معينة .. ابتسم فقد يكفيك شرف المحاولة ..

عندما يجرحك شخص عزيزا عليك .. ابتسم فهناك العديد من الأشخاص من يحاول يداوي جروحك ..

عندما يظلمك من حولك .. ابتسم لأنك لم تظلم أحدا يوما

عندما تعرف إن فلانا من الناس لا يحبك .. ابتسم فهناك العديد من الأشخاص الذين يحبونك ويتمنون لك السعادة ..

عندما تودع صديق لك .. ابتسم فقد تراه مجددا بلا موعد مسبق وإن لكل فراق لقاء يتجدد فإن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة ...

وأخيرا ابتسم .. فغدا ستشرق الشمس مجددا لترى يوما جديدا مليئا بالمسرات إن شاء الله

وتذكر

أنت من تملك حياتك وأنت من تعيشها فبإرادتك أن تجعلها جنة صغيرة سعيدة وبإرادتك أن تجعها سوداء مليئة بالأحزان .. فلك الخيار لتختار

وابتسم لأنك تملك الخيار الصحيح

مع تمنياتي لكم بالابتسامة النابعة من القلب والسعادة الدائمة