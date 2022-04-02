صاحبة الأثر
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كإقتراح لبرنامج رمضان إجعلوا مع عائلتكم وبناتكم وأبنائكم حلقة علم مختلفة المواضيع ، لا تتجاوز نصف ساعة لكنها يتفوق ذلك في الأجر إن شاء الله .
ركن التفسير : ويستحسن أن يبدأ بسورة الفاتحة .
عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: (بينما جبريل -عليه السلام- قاعد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع نَقِيضَا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فُتِحَ اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه مَلَكٌ، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنُورين أُوتِيْتَهُما لم يُؤتهما نَبِيٌّ قبلك: فاتحة الكتاب، وخَوَاتِيمُ سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أُعْطِيتَهُ).
حديث صحيح رواه مسلم .
إن أحببتم فسأشارك معكم برنامجي لهذا اليوم لكن الفكرة مبدئيا ناجحة ، وتغرس في أطفالنا خاصة القيم السليمة فلعلمكم الأطفال يقلدون لا يجبرون فإن رأو والديهم لا يسعون إلى لبطونهم فسيكون هدفهم المثل وإن رأوهم يسعون إلى الجنة فسيفعلون مثل ذلك .
ركن العبادات والفقه :
وهذا لا يعتمد على الأمور الصعبة فبإمكانك تعليم أشياء عظيمة إبتداءا من منطلقات صغيرة ، كأن تبدأ بطرح سؤال " من يعلم كيف يبني شجرة في الجنة " أو تحدثونهم عن فضل الإستفسار وصدقة الخفاء ، بر الوالدين مثلا وهناك الكثير والكثير بعد .
ركن القصص :
وسيعتبر هذا أحب جزء لدى الأطفال فهم سيبنون على أساسها أبطالها الذي سيكون من الجميل إن صحابة .
فأصحاب الكهف أفضل من سندباد .
وماشطة ابنة فرعون أفضل من سندريلا
وبلال أقوى من روبن هود وهكذا .
ملاحظة لربات المنزل ( لا تقولي وقتي ضاع في المطبخ ) بل ففي برك لزوجك وأبنائك طاعة مع إستحضار النية وما أجمل أن تجملي طعامك بسقيا التلاوة والإستغفار .
جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة " اللهم الفردوس الفردوس الأعلى "
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