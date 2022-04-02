لبرنامج رمضان إجعلوا مع عائلتكم وبناتكم وأبنائكم حلقة علم مختلفة المواضيع ، لا تتجاوز نصف ساعة لكنها يتفوق ذلك في الأجر إن شاء الله .





ركن التفسير : ويستحسن أن يبدأ بسورة الفاتحة .

عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: (بينما جبريل -عليه السلام- قاعد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع نَقِيضَا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فُتِحَ اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه مَلَكٌ، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال:

حديث صحيح رواه مسلم .





إن أحببتم فسأشارك معكم برنامجي لهذا اليوم لكن الفكرة مبدئيا ناجحة ، وتغرس في أطفالنا خاصة القيم السليمة فلعلمكم الأطفال يقلدون لا يجبرون فإن رأو والديهم لا يسعون إلى لبطونهم فسيكون هدفهم المثل وإن رأوهم يسعون إلى الجنة فسيفعلون مثل ذلك . كإقتراحإجعلوا مع عائلتكم وبناتكم وأبنائكم حلقة علم مختلفة المواضيع ، لا تتجاوز نصف ساعة لكنها يتفوق ذلك في الأجر إن شاء الله .ويستحسن أن يبدأ بسورة الفاتحة .عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: (بينما جبريل -عليه السلام- قاعد عند النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع نَقِيضَا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فُتِحَ اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه مَلَكٌ، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنُورين أُوتِيْتَهُما لم يُؤتهما نَبِيٌّ قبلك: فاتحة الكتاب، وخَوَاتِيمُ سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أُعْطِيتَهُ).حديث صحيح رواه مسلم .إن أحببتم فسأشارك معكم برنامجي لهذا اليوم لكن الفكرة مبدئيا ناجحة ، وتغرس في أطفالنا خاصة القيم السليمة فلعلمكم الأطفال يقلدون لا يجبرون فإن رأو والديهم لا يسعون إلى لبطونهم فسيكون هدفهم المثل وإن رأوهم يسعون إلى الجنة فسيفعلون مثل ذلك .

ركن العبادات والفقه :

وهذا لا يعتمد على الأمور الصعبة فبإمكانك تعليم أشياء عظيمة إبتداءا من منطلقات صغيرة ، كأن تبدأ بطرح سؤال " من يعلم كيف يبني شجرة في الجنة " أو تحدثونهم عن فضل الإستفسار وصدقة الخفاء ، بر الوالدين مثلا وهناك الكثير والكثير بعد .

ركن القصص :