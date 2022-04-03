وإن في قصصهم لعبرة

الطمع يفسد الطبع

قال ثعلبة بن حاطب الأنصاري لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدع الله أن يرزقني مالا ، فقال له رسول الله " ويحك يا ثعلبة " قليل أن تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه ، فقال له ذلك مرة أخرى ، فقال له رسول الله أما ترضى أن تكون مثل نبي الله ؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت .

فقال له ثعلبة والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه ، فقال رسول الله " اللهم ارزق ثعلبة " .

فاتخذت غنما فأصبح ينموا كما ينمو الدود فانشغل بها حتى أصبح يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواها ثم كثرت أكثر فترك الصلوات إلا الجمعة ثم كثرت حتى ترك الجمعة .

وحينما نزلت فريضة الصدقة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة وقال لهما مُرا بثعلبة فلما أتياه أبى أن يؤديها .

فأنزل الله تعالى فيه :{ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله } من سورة التوبة فلما بلغ ذلك ثعلبة أقبل إلى نبي الله فعرض عليه صدقته فقال له : إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك .

فلم تقبل صدقة له بعد ذلك إلى أن هلك .

الدرس الأول :

ما أعطاك الله إلا لرحمة وما منع عنك إلا لحكمة

فلا إعتراض على أقدار الله .

الدرس الثاني :

العهد سيف على رقبة المرء ما لم يفي به .

الدرس الثالث : العبد حر إن قنع والحر عبد إن طمع

فاقنع ولا تطمع فإن لا شيء يشين سوى الطمع

الإمام الشافعي رحمه الله