عبدالرؤوف1
:: عضو مُشارك ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
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اليوم سأتحدث عن موضوع جد مهم، في حياة كل جزائري، وعربي، ومسلم
ألا وهو الغزو الثقافي، وتحديدا الغربي..
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يُعرَّف الغزو الثقافي، على أنه مجموعة من الممارسات والإجراءات التي يطبقها مجتمع على غيره، بحيث أنه غزو دون سلاح، فهو يستهدف الفِكر والثقافة والهوية، ويسعى لمحو مقومات هوية مجتمع أو أمّة ما.
الآن بعد أن عرفنا الغزو الثقافي بصفة عامة، لنسلط الضوء بشكل خاص على الغزو الغربي،
الغزو الغربي، هو الممارسات الخفية والظاهرة التي يمارسها العالم الغربي، في سبيل سيطرته على مجتمعات أخرى، بحيث ينشر ثقافته في تلك المجتمعات ويسعى لمحو مقوماتها، وفي هذا الموضوع سنقتصر بالحديث على المجتمع الإسلامي والعربي،
وللغزو الغربي عدّة وسائل وأمثلة، منها نذكر :
- محاولة تشكيك المسلمين في دينهم ونشر الشبهات.
- بناء كنائس ومعابد وإضطهاد المسلمين إعلاميا.
- محاولة إستبدال اللغة العربية بلغات أخرى غربية.
- التعاون مع الحكومات الفاسدة في تغيير النظام التعليمي وفقا لرغبات الغرب مقابل دراهم معدودة.
- حركات تدعو لـ "تحرر الإنسان" كما يسمونه، مثل النسوية، المثلية...
- ترغيب المسلمين في الغرب ومحاولة كسب تعطافهم ودعمهم ببضعة منحة دراسية أو مساعدات مالية تخدم مصالحهم.
- محاولة جذب العلماء والمفكرين إلى صف الغرب، وإن لم ينجحوا في ذلك صفوهم وغدروا بهم.
وبعد ذكرنا لبعض الأمثلة والوسائل التي يستعملها الغرب للسيطرة على العقل المسلم العربي، ننتقل للهدف من هذا الغزو،
فالهدف الرئيسي من الغزو الثقافي الغربي هو السيطرة على الأمة الإسلامية، وبذلك يكسبون مكاسب هائلة، فبسيطرتهم على العقل المسلم العربي سيجعلونه روبوتا يعمل لأجلهم، ويسرقون علوم الأمة ومعارفها، كما يقون ويحصنون نفسهم من أي نهضة إسلامية تزعزع مكانتهم وتهددها، وإحكام رباطهم على الثروات الطبيعية والبشرية لهذه البلدان.
والآن إلى الحلول والوسائل الممكن إتباعها للحد من هذا الغزو :
- التمسك بدين الله والإعتصام به
- الإعتزاز بالهوية.
- إستعمال واستهلاك المحتوى العربي الإسلامي والإبتعاد عن الغربي.
- القراءة باللغة العربية.
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إن كانت لديكم حلول أخرى المرجو مشاركتها معنا في التعليقات
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أتمنى أن أكون أفدتكم ولو بالقليل،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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*
اليوم سأتحدث عن موضوع جد مهم، في حياة كل جزائري، وعربي، ومسلم
ألا وهو الغزو الثقافي، وتحديدا الغربي..
-
-
-
-----
يُعرَّف الغزو الثقافي، على أنه مجموعة من الممارسات والإجراءات التي يطبقها مجتمع على غيره، بحيث أنه غزو دون سلاح، فهو يستهدف الفِكر والثقافة والهوية، ويسعى لمحو مقومات هوية مجتمع أو أمّة ما.
الآن بعد أن عرفنا الغزو الثقافي بصفة عامة، لنسلط الضوء بشكل خاص على الغزو الغربي،
الغزو الغربي، هو الممارسات الخفية والظاهرة التي يمارسها العالم الغربي، في سبيل سيطرته على مجتمعات أخرى، بحيث ينشر ثقافته في تلك المجتمعات ويسعى لمحو مقوماتها، وفي هذا الموضوع سنقتصر بالحديث على المجتمع الإسلامي والعربي،
وللغزو الغربي عدّة وسائل وأمثلة، منها نذكر :
- محاولة تشكيك المسلمين في دينهم ونشر الشبهات.
- بناء كنائس ومعابد وإضطهاد المسلمين إعلاميا.
- محاولة إستبدال اللغة العربية بلغات أخرى غربية.
- التعاون مع الحكومات الفاسدة في تغيير النظام التعليمي وفقا لرغبات الغرب مقابل دراهم معدودة.
- حركات تدعو لـ "تحرر الإنسان" كما يسمونه، مثل النسوية، المثلية...
- ترغيب المسلمين في الغرب ومحاولة كسب تعطافهم ودعمهم ببضعة منحة دراسية أو مساعدات مالية تخدم مصالحهم.
- محاولة جذب العلماء والمفكرين إلى صف الغرب، وإن لم ينجحوا في ذلك صفوهم وغدروا بهم.
وبعد ذكرنا لبعض الأمثلة والوسائل التي يستعملها الغرب للسيطرة على العقل المسلم العربي، ننتقل للهدف من هذا الغزو،
فالهدف الرئيسي من الغزو الثقافي الغربي هو السيطرة على الأمة الإسلامية، وبذلك يكسبون مكاسب هائلة، فبسيطرتهم على العقل المسلم العربي سيجعلونه روبوتا يعمل لأجلهم، ويسرقون علوم الأمة ومعارفها، كما يقون ويحصنون نفسهم من أي نهضة إسلامية تزعزع مكانتهم وتهددها، وإحكام رباطهم على الثروات الطبيعية والبشرية لهذه البلدان.
والآن إلى الحلول والوسائل الممكن إتباعها للحد من هذا الغزو :
- التمسك بدين الله والإعتصام به
- الإعتزاز بالهوية.
- إستعمال واستهلاك المحتوى العربي الإسلامي والإبتعاد عن الغربي.
- القراءة باللغة العربية.
******
إن كانت لديكم حلول أخرى المرجو مشاركتها معنا في التعليقات
*
*
أتمنى أن أكون أفدتكم ولو بالقليل،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته