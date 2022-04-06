جميع فتاوى الصيام الحلقة الاولى

س 6 / مافوائد الصوم الاجتماعية ؟



لها فوائد اجتماعية كثيرة منها شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون في وقت واحد ,



ويصومون في وقت واحد ويشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير ,



ويقلل من مزالق الشيطان لابن أدم , وفيه تقوى الله وتقوى الله تقوي الأواصر بين أفراد المجتمع .



الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة

س 7 / متى يصوم الرجل ؟

يصوم الرجل اذا أتم 15 عاما ً وجبت عليه التكاليف فإن هذه السن علامة البلوغ ,

والذي تساهل بالصوم وقد حكم ببلوغه قد ترك واجبا ً , فعليه قضاء ماترك أو أفطر فيه من أيام الرمضانات

التي مرت من قبل توبته ولا يعذر بجهله بحكمة الصيام فعليه قضاء الأيام التي تركها أو لم يتم الصيام

فيها مع الكفارة عن كل يوم طعام مسكين فإن كان جاهلا ً بعددها فعليه الاحتياط حتى يتقين أنه قضى

ماوجب في ذمته ,

الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 887 ))

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س 8 / متى تصوم المرأة ؟

المرأة تكون مكلفة بشروط الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام

أو نبات شعر خشن حول القبل , أو بلوغ 15 عاما ً فهذه الفتاة إذا كانت قد توفرت فيها

شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام في وقت تكليفها

وإذا اختلف شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شي عليها .

الشيخ عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحة 899 ))

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س 9 / ماحكم من لا يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسسب نوم أو غيرة ؟

من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه

لكونه يوما ً من رمضان . لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئا ً من المفطرات

وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه قال (( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) والمراد بذلك صيام الفرض

لما ذكرنا معه الحديث الشريف ,

أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئا ً من المفطرات لأنه صح عنه

صلى الله عليه وسلم مايدل على ذلك .

الشيخ عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحة 899 ))

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