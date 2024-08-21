الذرة الصفراء فوائدها

ينتشر بيع الذرة الصفراء على الأرصفة القريبة من الشواطئ تحديدا ،حيث يجذبك مظهرها المشوي مايدفعك للرغبة في تذوقها .
تعتبر الذرة الصفراء غنية بالألياف والبروتين وغيرها من العناصر الغذائية ،تؤكل مسلوقة او مشوية او على شكل فوشار،كما تستعمل لصناعة مواد الزينة،لاينصح بتناولها في حال اتباع أنظمة غذائية في مقدمتها الخاصة بتقليل الوزن .
ماهي الذرة الصفراء؟
الذرة الصفراء هي طفرة تطورية للذرة البيضاء، تشمل الألوان الأخرى الأحمر والبرتقالي والأرجواني. وهي ثالث أكبر مصدر غذائي نباتي في العالم. غالبًا ما يتم تحويل الذرة إلى زيت واستخدامها في أشياء غير صالحة للأكل مثل الصابون والطلاء والحبر والديزل الحيوي. تم استخدام قشور الذرة في الفن الشعبي لصنع أشياء مثل التمائم والدمى والديكور الخريفي.
القيمة الغذائية
هي مصدر للفيتامينات أ و ب، وتحديداً ب5، ب9، ب6، وب3. هذه الفيتامينات مهمة للرؤية، والمناعة، وصحة الجلد، ووظائف المخ، والجهاز العصبي، وإنتاج الطاقة. كما أنها تحتوي على الفوسفور، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وخاصة في شكل الفشار. تساعد هذه المعادن على نمو أنسجة الجسم والحفاظ عليها، والتحكم في ضغط الدم، وتحسين صحة القلب، قد يعاني بمتلازمة القولون العصبي من عدم تحمل الذرة .وفقا
فوائد الذرة
مصدر غني بالألياف
يُساهم في تعزيز عمليّة الهضم، وتقليل خطر الإصابة بمشاكل الأمعاء، ومشاكل الجهاز الهضميّ التي تشمل داء الرتجي وهو أحد أنواع التهابات الجهاز الهضمي .
مصدر جيّد للبروتين
يُساهم في عملية نزول الوزن بشكلٍ صحيّ من خلال تقليل الشعور بالجوع، ومساعدة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحراريّة.
مصدر غنيّ بمضادات الأكسدة
ومنها الكاروتينات مثل اللوتين والزيازانثين ، اللذان يُساهمان في تقليل خطر الإصابة بمرض إعتام عدسة العين ، ومرض التنكّس البقعي المرتبط بالعمر ، بالإضافة إلى كونها غنيّة بفيتامين ج وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساهم في الحفاظ على خلايا الجسم من التلف، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.
مصدر غنيّ بالمعادن
تحتوي الذرة على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم، والمنغنيز الذي يدخل في تنظيم وظائف الدماغ.وفقا
لماذا الذرة الصفراء اكثر شعبية؟
يفترض الناس أن الذرة الصفراء هي الأفضل لأن هذا النوع من الذرة ازدهر وأصبح شائعًا للغاية. و من قبيل الصدفة أن تكون صفراء أو برتقالية أو زرقاء أو بيضاء أو بنية أو أي لون آخر.
الذرة الصفراء أم الذرة البيضاء
الفرق الوحيد بين الذرة الحلوة الصفراء والذرة البيضاء هو الصبغة الموجودة في الحبة و الاختلاف في المذاق يتعلق بنوع الذرة وليس اللون. كما ان محتوى السكر ليس مرتبطًا باللون
أضرار الذرة
1.خطر الإصابة بمرض البلاغرا وهو نقص في فيتامينات الجسم وخاصة فيتامين النياسين.
2. ارتفاع مستوى السكر في الدم
3. زيادة الوزن
4. قد تحتوي الذرة على سموم فطرية تؤثر على الاعضاء الحيوية للجسم
5. صعوبة هضم الذرة
بسبب احتوائها على نسبة عالية من السليلوز، وهي ألياف غير قابلة للذوبان .
نصائح لتجنب أضرارها
. تجنب تناول الذرة،للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر.
. تجنب تناول كميات كبيرة من الذرة لمرضى السكري لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم إذ أن الحبة الصغيرة من الذرة تحتوي على ما يقارب 15 غرامًا من الكربوهيدرات،
وتحديدًا الصفراء لاحتوائها على ما يقارب 96 سعر حراري لكل 100 غرام.
.استبدال بروتين الذرة بالأسماك والبروتين الحيواني وكذا المكسرات .
وفقا
تعتبر الذرة الصفراء غنية بالألياف والبروتين وغيرها من العناصر الغذائية ،تؤكل مسلوقة او مشوية او على شكل فوشار،كما تستعمل لصناعة مواد الزينة،لاينصح بتناولها في حال اتباع أنظمة غذائية في مقدمتها الخاصة بتقليل الوزن .
ماهي الذرة الصفراء؟
الذرة الصفراء هي طفرة تطورية للذرة البيضاء، تشمل الألوان الأخرى الأحمر والبرتقالي والأرجواني. وهي ثالث أكبر مصدر غذائي نباتي في العالم. غالبًا ما يتم تحويل الذرة إلى زيت واستخدامها في أشياء غير صالحة للأكل مثل الصابون والطلاء والحبر والديزل الحيوي. تم استخدام قشور الذرة في الفن الشعبي لصنع أشياء مثل التمائم والدمى والديكور الخريفي.
القيمة الغذائية
هي مصدر للفيتامينات أ و ب، وتحديداً ب5، ب9، ب6، وب3. هذه الفيتامينات مهمة للرؤية، والمناعة، وصحة الجلد، ووظائف المخ، والجهاز العصبي، وإنتاج الطاقة. كما أنها تحتوي على الفوسفور، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وخاصة في شكل الفشار. تساعد هذه المعادن على نمو أنسجة الجسم والحفاظ عليها، والتحكم في ضغط الدم، وتحسين صحة القلب، قد يعاني بمتلازمة القولون العصبي من عدم تحمل الذرة .وفقا
فوائد الذرة
مصدر غني بالألياف
يُساهم في تعزيز عمليّة الهضم، وتقليل خطر الإصابة بمشاكل الأمعاء، ومشاكل الجهاز الهضميّ التي تشمل داء الرتجي وهو أحد أنواع التهابات الجهاز الهضمي .
مصدر جيّد للبروتين
يُساهم في عملية نزول الوزن بشكلٍ صحيّ من خلال تقليل الشعور بالجوع، ومساعدة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحراريّة.
مصدر غنيّ بمضادات الأكسدة
ومنها الكاروتينات مثل اللوتين والزيازانثين ، اللذان يُساهمان في تقليل خطر الإصابة بمرض إعتام عدسة العين ، ومرض التنكّس البقعي المرتبط بالعمر ، بالإضافة إلى كونها غنيّة بفيتامين ج وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساهم في الحفاظ على خلايا الجسم من التلف، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.
مصدر غنيّ بالمعادن
تحتوي الذرة على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم، والمنغنيز الذي يدخل في تنظيم وظائف الدماغ.وفقا
لماذا الذرة الصفراء اكثر شعبية؟
يفترض الناس أن الذرة الصفراء هي الأفضل لأن هذا النوع من الذرة ازدهر وأصبح شائعًا للغاية. و من قبيل الصدفة أن تكون صفراء أو برتقالية أو زرقاء أو بيضاء أو بنية أو أي لون آخر.
الذرة الصفراء أم الذرة البيضاء
الفرق الوحيد بين الذرة الحلوة الصفراء والذرة البيضاء هو الصبغة الموجودة في الحبة و الاختلاف في المذاق يتعلق بنوع الذرة وليس اللون. كما ان محتوى السكر ليس مرتبطًا باللون
أضرار الذرة
1.خطر الإصابة بمرض البلاغرا وهو نقص في فيتامينات الجسم وخاصة فيتامين النياسين.
2. ارتفاع مستوى السكر في الدم
3. زيادة الوزن
4. قد تحتوي الذرة على سموم فطرية تؤثر على الاعضاء الحيوية للجسم
5. صعوبة هضم الذرة
بسبب احتوائها على نسبة عالية من السليلوز، وهي ألياف غير قابلة للذوبان .
نصائح لتجنب أضرارها
. تجنب تناول الذرة،للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر.
. تجنب تناول كميات كبيرة من الذرة لمرضى السكري لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم إذ أن الحبة الصغيرة من الذرة تحتوي على ما يقارب 15 غرامًا من الكربوهيدرات،
وتحديدًا الصفراء لاحتوائها على ما يقارب 96 سعر حراري لكل 100 غرام.
.استبدال بروتين الذرة بالأسماك والبروتين الحيواني وكذا المكسرات .
وفقا