البركة في القليل 🤲❤

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
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- 6,352
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- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
ياخاوتي كيراكم معا رمضان والصيام
نتمنى تكونوا كامل بخير
ارواحوا نحكيو اليوم شوي
علابالكمكاين ناس تخلص مليون ونص
وناس تخلص و
و ناس تخلص فوق عشر ملاين
كل واحد فينا واش كاتبلو ربي ...
في أغلب الاحيان كي تسقسي اللي يخلص في مليون وزوج وبلاك على حاله و أحوالو يقلك الحمدالله بركة..
و تسقسي اللي يخلص عشر ملاين وأكثر
يقلك الواحد يجري وما لحقش
نعم انها البركة
تعرفوا واش معناها البركة؟
البركة هي كي:🖊
-كي يفوت الشهر لا انت ولا واحد من عايلتك يمرض ولا يروح لطبيب.
- البركة كي تاكل شوية و تحس روحك شبعان
-البركة كي يخرج الشهر تعيش بلي عندك.
- البركة كي يرزقك ربي بامراة تراعيلك ظروفك و تصبر معاك
- البركة كي يرزقك ربي بوليدات متربين.
- البركة كي تمشي لبلاصة والناس لكل تتبسملك و تقلك راك ناس ملاح وولد عايلة
- البركة كي ترضى بلي اعطاك ربي و بإقتناع.
علاش البركة ماكانش ؟
على خاطر القناعة ماكانش
ونتوما واش رايكم فالبركة والقناعة ؟؟
ياااااربي اجعلنا ممن تبارك لهم;
1- في أموالهم و أرزاقهم.
2-في أزواجهم وأبنائهم
3- في صحتهم و أهلهم
4- دينهم و عقيدتهم
يارب العالمين
نتمنى تكونوا كامل بخير
ارواحوا نحكيو اليوم شوي
علابالكمكاين ناس تخلص مليون ونص
وناس تخلص و
و ناس تخلص فوق عشر ملاين
كل واحد فينا واش كاتبلو ربي ...
في أغلب الاحيان كي تسقسي اللي يخلص في مليون وزوج وبلاك على حاله و أحوالو يقلك الحمدالله بركة..
و تسقسي اللي يخلص عشر ملاين وأكثر
يقلك الواحد يجري وما لحقش
نعم انها البركة
تعرفوا واش معناها البركة؟
البركة هي كي:🖊
-كي يفوت الشهر لا انت ولا واحد من عايلتك يمرض ولا يروح لطبيب.
- البركة كي تاكل شوية و تحس روحك شبعان
-البركة كي يخرج الشهر تعيش بلي عندك.
- البركة كي يرزقك ربي بامراة تراعيلك ظروفك و تصبر معاك
- البركة كي يرزقك ربي بوليدات متربين.
- البركة كي تمشي لبلاصة والناس لكل تتبسملك و تقلك راك ناس ملاح وولد عايلة
- البركة كي ترضى بلي اعطاك ربي و بإقتناع.
علاش البركة ماكانش ؟
على خاطر القناعة ماكانش
ونتوما واش رايكم فالبركة والقناعة ؟؟
ياااااربي اجعلنا ممن تبارك لهم;
1- في أموالهم و أرزاقهم.
2-في أزواجهم وأبنائهم
3- في صحتهم و أهلهم
4- دينهم و عقيدتهم
يارب العالمين