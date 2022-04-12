تطبيقي كمونية الشاف هشام

السلطانة

السلطانة

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19 سبتمبر 2009
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من ايام جربت كمونية أو مشرملة الشاف هشام عجبتني قلت نجيبهالكم

وصفة الشاف هشام:

كمية من كبدة الدجاج نملحها ونقليها في ملعقة زبدة ونحطها جانبا.

نوجد لاصوص نقلي البصل والثوم والتوابل:ملح. فلفل. اسود. كمون. فلفل احمر. ثوم مرحي. كسبر مرحي.
نضيف نصف حبة طماطم. طماطم مصبرة.
كمية من الكبد نفتفتها بالموس مليح ونحطها في لاصوص باه تثقال.
نضيف الماء ونخليها تغلي
مباعد نضيف الكبدة لي كنت قليتها ونخليها تطبخ وتنشف. في الاخير نزينها بكسبر ومعدنوس.

تطبيقي:

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رأيي في الوصفة:
.بنينة بالبزاف

😍😍😍
 
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