تطبيقي فردي [ للمحجوبة المسيلية الحارة😍😋] تقييمكم 💓

ظل سيريالية
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السلام عليكم
تمهيدا
أيا صباح نضت على 3 يا فتاح يا رزاق درت درت بعدها صليت و فطرت على 4 قعدت نسمع في قران حتى غفيت لحقت 6 ونا حاسة رصاص يخرق فيا حليت عينيا نشو في حاجة هك حتى فطنت مليح لقيتها يما تقولي نوضي نوضي طيبي غداك بوحد نبرة غي تخلعت نضت تم تم غسلت ورحت للكوزينة شا ندير قاتلي ديري محاجب حارين ولعجين اعجني حق لغداء ولعشاء ايا عومي بحرك يااا ونا عندي بزاف مدرتهاش وكون تجي مش مليحة الى حبل المشنقة
سميت بسم الله
ونبداو بمقادير
الحشو :
6 حبات بصلة
5 حبات طماطم
3 جواوات فلفل حار
2 روس ثوم صغيرين
كمية من صدر دجاج مرحي
العجينة :
3 كيلات دقيق رطب
2 فرينة
ملح ماء
في مقلاة نضع بصل مرحيوفلفل اخضر مرحي و ثوم وقبلا نقوم بنزع ماء البصل ونتركها تستوي ايضا الفلفل نحولوا زريعتوا
ثم ناتي الى طماطم نكرفشها لكن قبلا نحيلها زريعة تاعها ثم نضيفلها زيت 3 ملاعق و ملح ونخليها تستوي اه نسيت نديرولها مغرف فلفل احمر
بعد استواء بصل وفلفل وثوم ننزعهم ثم نقلي دجاج مع مع شويه ملح ثم منخليهش يتكعبر ونطيبوه مليح
بعدها نخلطوه مع بصلة وفلفل وثوم ثم كي تستوي طماطم نضيفوها ليهم ثم نضيفوا كسبر اخضر مقطع
ونطيبوها شوي ونطفيو عليها
هاذي صور
لي يضحك عليا بلكلاش هآ
امزح امزح
شهية طيبه اختكم فراح
تمهيدا
أيا صباح نضت على 3 يا فتاح يا رزاق درت درت بعدها صليت و فطرت على 4 قعدت نسمع في قران حتى غفيت لحقت 6 ونا حاسة رصاص يخرق فيا حليت عينيا نشو في حاجة هك حتى فطنت مليح لقيتها يما تقولي نوضي نوضي طيبي غداك بوحد نبرة غي تخلعت نضت تم تم غسلت ورحت للكوزينة شا ندير قاتلي ديري محاجب حارين ولعجين اعجني حق لغداء ولعشاء ايا عومي بحرك يااا ونا عندي بزاف مدرتهاش وكون تجي مش مليحة الى حبل المشنقة
سميت بسم الله
ونبداو بمقادير
الحشو :
6 حبات بصلة
5 حبات طماطم
3 جواوات فلفل حار
2 روس ثوم صغيرين
كمية من صدر دجاج مرحي
العجينة :
3 كيلات دقيق رطب
2 فرينة
ملح ماء
في مقلاة نضع بصل مرحيوفلفل اخضر مرحي و ثوم وقبلا نقوم بنزع ماء البصل ونتركها تستوي ايضا الفلفل نحولوا زريعتوا
ثم ناتي الى طماطم نكرفشها لكن قبلا نحيلها زريعة تاعها ثم نضيفلها زيت 3 ملاعق و ملح ونخليها تستوي اه نسيت نديرولها مغرف فلفل احمر
بعد استواء بصل وفلفل وثوم ننزعهم ثم نقلي دجاج مع مع شويه ملح ثم منخليهش يتكعبر ونطيبوه مليح
بعدها نخلطوه مع بصلة وفلفل وثوم ثم كي تستوي طماطم نضيفوها ليهم ثم نضيفوا كسبر اخضر مقطع
ونطيبوها شوي ونطفيو عليها
هاذي صور
لي يضحك عليا بلكلاش هآ
امزح امزح
شهية طيبه اختكم فراح
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