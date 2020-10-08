تطبيقي فردي [ للمحجوبة المسيلية الحارة😍😋] تقييمكم 💓

ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
228
النقاط
13
محل الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
تمهيدا
أيا صباح نضت على 3 👀 يا فتاح يا رزاق درت درت بعدها صليت و فطرت على 4 😁 قعدت نسمع في قران حتى غفيت لحقت 6 ونا حاسة رصاص يخرق فيا حليت عينيا 😶 نشو في حاجة هك حتى فطنت مليح لقيتها يما تقولي 👩 نوضي نوضي طيبي غداك بوحد نبرة 🐯 غي تخلعت نضت تم تم غسلت ورحت للكوزينة شا ندير قاتلي ديري محاجب حارين ولعجين اعجني حق لغداء ولعشاء ايا عومي بحرك 😦 يااا ونا عندي بزاف مدرتهاش وكون تجي مش مليحة 😥 الى حبل المشنقة 😰😣

سميت بسم الله
😜ونبداو بمقادير
الحشو :
6 حبات بصلة
5 حبات طماطم
3 جواوات فلفل حار
2 روس ثوم صغيرين
كمية من صدر دجاج مرحي

العجينة :
3 كيلات دقيق رطب
2 فرينة
ملح ماء

في مقلاة نضع بصل مرحيوفلفل اخضر مرحي و ثوم وقبلا نقوم بنزع ماء البصل ونتركها تستوي ايضا الفلفل نحولوا زريعتوا
ثم ناتي الى طماطم نكرفشها لكن قبلا نحيلها زريعة تاعها ثم نضيفلها زيت 3 ملاعق و ملح ونخليها تستوي اه نسيت نديرولها مغرف فلفل احمر
بعد استواء بصل وفلفل وثوم ننزعهم ثم نقلي دجاج مع مع شويه ملح ثم منخليهش يتكعبر ونطيبوه مليح
بعدها نخلطوه مع بصلة وفلفل وثوم ثم كي تستوي طماطم نضيفوها ليهم ثم نضيفوا كسبر اخضر مقطع
ونطيبوها شوي ونطفيو عليها


هاذي صور
😤لي يضحك عليا بلكلاش هآ 🔫😒
😂😂😂😂😜😜 امزح امزح



شهية طيبه اختكم فراح 💓😍
 

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منى كريم

منى كريم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
242
النقاط
13
محل الإقامة
بلاد ربي الواسعة
الجنس
أنثى
وعلاه وعلاه الواحد راه داير ريجيم وعلابالك للان متغديتش
حكمني سي محمد بالهدرة اصلا معلاباليش واش دارو
في الغدا ههههه
يا بنتي واش نقولك يشهيييييو والله جا علابالي نديرهم اصلا خويا اليوم راه مديقوتي وهو يحبهم وانا منحبش نشوف مديقوتي
اه اصل ست الحسن والدلال فسخة الخطوبة ادعيلو ختي فروح والله راهي حالتو تقطع القلب
اما محاجبك خيتوو والله لا كلاش لا والو... ولا ذاك الموس لي عندو سنينات ولا الشاقور لي عندنا... تبارك الرحمن واله ما سعد مين يديك... يدير عرس بسبع ليالي وسبع ايام... خلاص اني جاية نخطب ياك راكي قابلة هههههه ومني بالصح 😇😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
 
منى كريم

منى كريم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
242
النقاط
13
محل الإقامة
بلاد ربي الواسعة
الجنس
أنثى
قال Andy_Delort:
/
ملاحظة : متزيديش تطاقي لمصاغر ... مزالو يشربو لحليب هادوك 🐙☺
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ها ها ها ها... والاه نعرف نديرهم تقدر تقول الحاجة الاولى لي تعلمتها من عند ست الوالدة...بصح هي تعرف خير مني كي تبدا دير وتلعبلك بذاك لعجين لعيب... نحل فمي
ومنيش صغيرة 😝😝😝واش تحوس تاكل وحدك ولا كيفاه
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
832
النقاط
551
العمر
26
محل الإقامة
الدوله العميقة "
الجنس
ذكر
/

موالفة تشربي حليب نسبراي ولا كانديا

وتخطب ثاني ههههههه ولله لا مليحة ذي شغل

حنا مناش نبانو ول


حبيت نسقسيك 1+1 كم تساوي 😂😂😂😂😂
 
ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
228
النقاط
13
محل الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
قال منى كريم:
وعلاه وعلاه الواحد راه داير ريجيم وعلابالك للان متغديتش
حكمني سي محمد بالهدرة اصلا معلاباليش واش دارو
في الغدا ههههه
يا بنتي واش نقولك يشهيييييو والله جا علابالي نديرهم اصلا خويا اليوم راه مديقوتي وهو يحبهم وانا منحبش نشوف مديقوتي
اه اصل ست الحسن والدلال فسخة الخطوبة ادعيلو ختي فروح والله راهي حالتو تقطع القلب
اما محاجبك خيتوو والله لا كلاش لا والو... ولا ذاك الموس لي عندو سنينات ولا الشاقور لي عندنا... تبارك الرحمن واله ما سعد مين يديك... يدير عرس بسبع ليالي وسبع ايام... خلاص اني جاية نخطب ياك راكي قابلة هههههه ومني بالصح 😇😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
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😂😂
لالا تعرفيلها ختي هديل 😍
ان شاء الله يا ربي يلاقي لالاها


😂😂😂😂اواه خطيني منزوجش
 
سحائب الشوق

سحائب الشوق

:: عضو مُشارك ::
إنضم
6 جويلية 2018
المشاركات
112
النقاط
513
محل الإقامة
مكان ما
الجنس
أنثى
ايييه شهيتينا يا بنتي علااش هك😅
حرام عليك يا شريرة.. ع كل حال ربي يحفظها خالتي لي هي أمك و نطلب منها تنوظك أحد الأيام باش تعجني البغرير و ديريه ع أصولو موش بغرير القرعة ولا الميكسور تاع أم جعفر ولا وش يسموها هذيك😋
يعطيك الصحة
 
ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
228
النقاط
13
محل الإقامة
المسيلة
الجنس
أنثى
قال سحائب الشوق:
ايييه شهيتينا يا بنتي علااش هك😅
حرام عليك يا شريرة.. ع كل حال ربي يحفظها خالتي لي هي أمك و نطلب منها تنوظك أحد الأيام باش تعجني البغرير و ديريه ع أصولو موش بغرير القرعة ولا الميكسور تاع أم جعفر ولا وش يسموها هذيك😋
يعطيك الصحة
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😂😂ا يما متخافيش عليها
هي تع طراز قديم تقليدي مي مزالها صغيرة وشابة زوجت صغيرة بزاف 😍😍
هههه مزال سمانتين هكاك تعلمني فتيل لعيش وبربوشة و مزال سفنج بغرير جربتوا مرة مي دارها بيا طاجين 😂😂 مي سلكت على خير بصابون حجري
 
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