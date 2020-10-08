تطبيقي فردي [ للمحجوبة المسيلية الحارة😍😋] تقييمكم 💓

السلام عليكمتمهيداأيا صباح نضت على 3يا فتاح يا رزاق درت درت بعدها صليت و فطرت على 4قعدت نسمع في قران حتى غفيت لحقت 6 ونا حاسة رصاص يخرق فيا حليت عينيانشو في حاجة هك حتى فطنت مليح لقيتها يما تقولينوضي نوضي طيبي غداك بوحد نبرةغي تخلعت نضت تم تم غسلت ورحت للكوزينة شا ندير قاتلي ديري محاجب حارين ولعجين اعجني حق لغداء ولعشاء ايا عومي بحركيااا ونا عندي بزاف مدرتهاش وكون تجي مش مليحةالى حبل المشنقةسميت بسم اللهونبداو بمقاديرالحشو :6 حبات بصلة5 حبات طماطم3 جواوات فلفل حار2 روس ثوم صغيرينكمية من صدر دجاج مرحيالعجينة :3 كيلات دقيق رطب2 فرينةملح ماءفي مقلاة نضع بصل مرحيوفلفل اخضر مرحي و ثوم وقبلا نقوم بنزع ماء البصل ونتركها تستوي ايضا الفلفل نحولوا زريعتواثم ناتي الى طماطم نكرفشها لكن قبلا نحيلها زريعة تاعها ثم نضيفلها زيت 3 ملاعق و ملح ونخليها تستوي اه نسيت نديرولها مغرف فلفل احمربعد استواء بصل وفلفل وثوم ننزعهم ثم نقلي دجاج مع مع شويه ملح ثم منخليهش يتكعبر ونطيبوه مليحبعدها نخلطوه مع بصلة وفلفل وثوم ثم كي تستوي طماطم نضيفوها ليهم ثم نضيفوا كسبر اخضر مقطعونطيبوها شوي ونطفيو عليهاهاذي صورلي يضحك عليا بلكلاش هآامزح امزحشهية طيبه اختكم فراح